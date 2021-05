Jackass 4: Knoxville y Steve-O creen que será la última película de la saga

Jackass 4 es una realidad. La nueva película del grupo de descerebrados más carismático del cine llegará el próximo 21 de octubre. La cuarta entrega de la saga, una de las claves del éxito del MTV y el fruto de una manera de hacer televisión y cine que ya no se destila a día de hoy, volverá con fuerza repitiendo la misma fórmula de siempre. Un puñado de locos haciendo las pruebas más absurdas y peligrosas imaginables y gastándose bromas pesadas una tras otra. Johnny Knoxville y Steve-O explican a GQ cómo ha sido eso de rodar una secuela más de once años después.

Una saga con 20 años de legado que marcó una época

Jackass se estrenó en MTV allá por el 2000 con el apoyo y la dirección de Jeff Tremaine, Johnny Knoxville y Spike Jonze, juntando a su alrededor a un número inusitado de especialistas de cine, skaters, estrellas de televisión y cine y otras celebridades que se sometían a pruebas de todo tipo -a veces incluso de mal gusto-, acrobacias y bromas. Las dos primeras partes cinematográficas se convirtieron en un éxito sin igual, reventando las taquillas y convirtiéndose en un must have en videoclubs y plataformas de cable (sí, antes de YouTube). Lidiando siempre con lo repugnante y lo hilarante, Johnny Knoxville y Steve-O han charlado sobre el significado de traer de nuevo a primera plana esta saga a una edad que ya sí les empieza a jugar malas pasadas. “Solo se pueden correr ciertos riesgos antes de que suceda algo irreversible”, explicaba Knoxville en la entrevista con GQ. “Quiero decir, siento que he tenido mucha suerte de arriesgarme y seguir caminando”, matizaba.

“Rodar Jackass a esta edad es muy parecido a lo que siempre fue pero con dos grandes diferencias”, comienza señalando Steve-O. “La primera es que nuestros huesos se rompen con mucha más facilidad y la segunda es que se necesita menos para dejarnos completamente inconscientes. Necesitamos más tiempo para despertar”, admitía entre risas. Tras la primera serie Jackass, llegó Jackass, la película (Jeff Tremaine, 2002), Jackass 2: Todavía más (Jeff Tremaine, 2006) y Jackass 3D (Jeff Tremaine, 2010), y para muchos, son el germen de lo que acabaría reinando en YouTube años después: celebridades haciendo pruebas, pranks y otras lindezas. La cuarta entrega estuvo años proyectándose, pero jamás llegó a concretarse. Ahora parece que se han alineado los astros y el equipo original ha vuelto con ganas de despedirse.“Ahora se nos rompen los huesos con más facilidad y caemos inconscientes mucho antes

“Honestamente, pensé que el barco había zarpado hace mucho tiempo, y estaba de acuerdo con ello”, admite Steve-O. “Cada película que hicimos fue la última. Y no solo la última en broma, sino declarando que sería la última”, concluye. Dirigida por Jeff Tremaine con Rick Kosick y Dimitry Elyashkevich, contará con Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Jason ‘Wee Man’ Acuña, Dave England, ‘Danger’ Ehren McGhehey, Preston Lacy, los habituales Chris Raab y Loomis Fall y cameos de Eric André y Shaquille O’Neal. Bam Margera fue despedido del equipo -se saltó el contrato de permanecer sobrio durante los rodajes- y en estos momentos, tendría una orden de alejamiento por parte del director del filme. ¿Maniobra publicitaria o realidad? Con este grupo nunca se sabe.

“Bam, las dos personas que dices que te han traicionado, Knoxville y Tremaine, son las dos que organizaron la intervención que me salvó la vida”, explicó Steve-O en un post de Instagram publicado por Bam Margera. “Todo el mundo ha hecho lo imposible para que estuvieras en la película y tú lo único que tenías que hacer era no estar borracho. Y lo has seguido haciendo, es así de simple”, remarcaba en declaraciones recogidas por Cinemanía.

Jackass 4 se estrenará el próximo 21 de octubre de 2021.

