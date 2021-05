Josemith Bermúdez fue dada de alta después de recibir donaciones de sangre

El pasado 24 de mayo de 2021, la animadora venezolana Josemith Bermúdez utilizó las redes sociales para solicitar ayuda y donantes de sangre en la Clínica La Floresta, en la ciudad de Caracas.

Recordemos que la ex animadora de La Bomba, padece de un cáncer en el ovario, ha presentado vómitos e inflamación en el sistema digestivo, lo que le ha causado problemas para alimentarse de manera adecuada. Sin embargo, cada vez que puede, comparte con sus seguidores lo que ha comido, ya que le gusta informarles.

En abril, habló de corazón a corazón con la periodista Shirley Varnagyn, y le confesó que en algún momento quería recibir más tratamiento porque «el cuerpo se cansa de los dolores».

Sin embargo, ha dicho que está aprendiendo a vivir con la enfermedad, física y mentalmente.

La venezolana compartió vía historias de Instagram, que recibió las transfusiones de sangre que se le fueron dadas en la clínica La Floresta, en Caracas.

Buenas tardes por aquí paso para saludarlos y decirles que me siento bien, me siento contenta y querida, gracias por todo el apoyo, a los que asistieron a la clínica para donar estoy en casita… mañana si Dios quiere recibo tratamiento y aquí me estoy alimentando.