La actriz mexicana Lucia Méndez cataloga a El Puma de mentiroso y le pide que “Ocupe el tiempo en buscar a sus hijas”

Lucia Méndez acusó a José Luis Rodríguez de mentir tras asegurar que fue culpa de ella que él saliera del elenco de la telenovela “Tú o nadie”.

Lucía Méndez señaló como «mentiroso» a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ en una reciente entrevista luego de que el venezolano la acusara de ser la responsable de que él haya dejado la telenovela “Tú o nadie” que se grabó en México en 1985.

Aunque en julio del pasado año ambos artistas aclararon toda la situación sobre ese momento especifico y parecía que todo iba bien entre ellos, las cosas parecen haberse complicado luego de en una nueva entrevista del intérprete de ‘Dueño de nada’, el tema volvió a resurgir y responsabilizó a Lucía Méndez de que él haya tenido que abandonar la producción, en la que fue sustituido por Andrés García.

«Yo casi nunca leo los libretos porque uno está acostumbrado a que la mujer es la heroína, protagonista y todo gira alrededor de ella, eso para mí es normal […] creo que estos dos chicos, Lucía, y que me desmienta si no es cierto, estaban teniendo una especie de amorío. Mi mánager, no diré su nombre por razones obvias, mi mánager y ella estaban teniendo un entendimiento y eso era incómodo. Él (Maselli) me dice ‘mira, aquí el papel es de ella’, (y yo dije) ‘eso es normal para mí’. En Venezuela he hecho todas las novelas y es así», relató el cantante.

Luego de hacerse públicas estas declaraciones, Méndez reaccionó y también declaró su versión de los hechos, señalando a su colega como “mentiroso”.

«Creo que es una persona que dice que es de Dios y de la Biblia y no puedo comprender cómo maneja tanta mentira«, dijo.

Además, explicó que «‘El Puma’ dejó la novela porque, y hasta Ernesto (Alonso) me lo dijo por inseguridad, se sintió inseguro porque en ese momento Salvador Pineda decían que era ‘El Orson Wells de México’, guapísimo y superactorazo, y ‘El Puma’ era como más cantante que actor. De alguna manera yo sentía, sentíamos que Ernesto estaba un poco incómodo (con ‘El Puma’)».

La actriz recordó algunos de los supuestos momentos en que el famoso productor, fallecido en agosto de 2007, se sentía «incómodo» por las acciones de José Luis Rodríguez durante las grabaciones, como cuando apareció vestido con un traje y «un saco pesado junto a la alberca» y «Ernesto me dijo ‘eso no va con Acapulco, pero no quiero estar discutiendo más con Maselli’», relató la cantante.

“Se fue, dejó a 100 personas paradas en Acapulco sin ninguna explicación, simplemente se fue», acusó.

En la charla, Méndez admitió que sí tuvo una relación amorosa con el entonces mánager del cantante. «Fuimos novios, pero tenía 3 meses de haber terminado con Maselli, no dudo que Maselli haya tenido sentimientos encontrados y quizás haya influido, pero ‘El Puma’ tenía de 42 a 45 años como para decidir, siendo un hombre hecho y derecho, qué iba a hacer y qué no iba a hacer y tener el valor de irse y dejar 100 personas paradas».

Por último, dio al cantante el consejo de, en lugar de dedicar tiempo a este tipo de peleas, se centre en la reconciliación con sus hijas mayores Liliana y Lilibeth.«Debería de usar el tiempo para reconciliarse con sus hijas, ese tiempo que habló de mí, debería de hablar con sus hijas, ellas mismas dicen que no entienden cómo dice que es un hombre de Dios».

En 1985, ‘El Puma’ dejó la telenovela ‘Tú o nadie’ cuando se grababa el décimo primer apítulo en Acapulco. Ernesto Alonso recurrió a Andrés García para que tomara su lugar en el papel de Antonio Lombardo.

