Lo que dijo Russell Westbrook tras altercado con fanático

El base de los Washington Wizards, Russell Westbrook, no está de humor. Bueno, nadie lo estaría si estuvieran en la posición de Westbrook luego de la situación en la NBA.

En el último cuarto del Juego 2 entre los Wizards y los Philadelphia 76ers, Russell Westbrook sufrió una lesión en la pierna que hizo que saliera del juego. Mientras salía de la cancha se dirigía al vestuario, un fanático de los Sixers le tiro palomitas de maíz.

Russell Westbrook se enojó tanto y quiso confrontar al perpetrador antes de que tuviera que ser restringido por el personal que lo rodeaba.

Palabras de Russell Westbrook:

“No me acercaría a la calle y me arrojaría palomitas de maíz sobre mí, porque ya sabes lo que pasa… En estas arenas, tienes que empezar a proteger a los jugadores. Veremos qué hace la NBA “, dijo Russell Westbrook, según Fred Katz de The Athletic.

La noticia ha circulado por todas las redes sociales que hasta el jugador de los Angeles Lakers, Lebron James reveló que quiere ver el fanático que le tiró las palomitas a Russell Westbrook en la NBA.