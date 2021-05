Unas cejas con la forma adecuada son un elemento clave para lograr la deseada armonía en el conjunto del rostro. Y es que las cejas no solo enmarcan los ojos, sino que dan intensidad a la mirada y logran que te veas mucho más bella con menos, por lo que es imprescindible aprender cómo sacar partido a nuestras cejas.

Existen distintos tipos de cejas, y saber cuál es el que más te favorece según tus rasgos faciales es esencial antes de darles forma. Desde disimular pequeños defectos como unos ojos demasiado juntos o separados, hasta reducir visualmente la longitud de un rostro alargado… si no tienes claro los mejores tipos de cejas para cada rostro, en el siguiente artículo de unCOMO te hablamos de las distintas posibilidades que ofrece el diseño de cejas y de cómo escoger las más adecuadas para ti.

Tipos de cejas de mujer

Para saber cómo depilarse las cejas, primero es necesario tener en cuenta la forma de tu cara, la longitud y espesor de tus cejas y la forma natural que estas presentan. Lo más recomendable siempre es respetar al máximo la forma natural de la ceja, realizando pequeñas modiciaciones cuando sea necesario. Aunque hay muchos diseños de cejas posibles, la mayoría de tipos se dividen en tres grandes grupos:

Cejas rectas: este tipo de cejas cuentan con un arco natural mínimo o inexistente y suelen tener un desnivel en altura entre ambos extremos (el más cercano al lagrimal y la ‘cola’) poco apreciable. En ocasiones, especialmente si están muy pobladas, basta peinarlas con un cepillo específico para darles algo más de vida respetando su diseño natural, pero en otras, sobre todo en rostros angulosos y cuadrados, será necesario crear un arco interior mediante una adecuada depilación. Cejas curvas o arqueadas: una de las formas de cejas de mujer más comunes y versátiles, aunque existen diferentes tipos. Estas cejas presentan una curvatura más o menos pronunciada que enmarca el ojo, no obstante, en este caso es importante prestar atención a los extremos de las cerjas. Si estos estuvieran demasiado caídos, podrían crear el efecto de mirada triste o apagado, sin embargo, si los extremos estuvieran elevados en exceso, aportarían demasiada dureza y agresividad a la mirada. Cejas en ángulo: una de las formas de cejas de mujer que tienen protagonismo propio, no obstante, favorecen solo a determinados tipos de rostro. Se caracterizan por tener un ángulo visible que puede apreciarse en un punto determinado del propio arco, generalmente en la zona central. Ese bonito ángulo puede resultar ideal a la hora de dar amplitud a la mirada, pero también podría no ser buen aliado en caso de tener ojos grandes y saltones.

Cejas rectas y ascendentes

¿Qué forma de cejas me favorece si tengo el rostro redondo? Un óvalo facial redondeado aporta dulzura al rostro, y con un maquillaje adecuado puedes afinarlo visualmente obteniendo magníficos resultados. Si este es tu objetivo, la forma de tus cejas es también determinante. Huye de las cejas redondeadas, pues potenciarán la forma circular de tu rostro; en cambio, apuesta por unas cejas rectas pero ascendentes.

Si buscas cejas para la cara redonda, apuestas por este tipo y deja la cola o extremo externo ligeramente elevado para dar más armonía al conjunto de tu rostro.

Cejas arqueadas y pobladas

Esta es la forma de cejas perfecta para los rostro cuadrados, es decir, aquellos que se caracterizan por ser cortos y tener la mandíbula ancha y marcada. El objetivo en este caso debe ser suavizar estas líneas que endurecen las facciones, así que te aconsejamos apostar por las cejas bien arqueadas y naturales; si no son muy pobladas, te recomendamos definirlas bien pero no abusar del maquillaje para no endurecer aún más la expresión.

Cejas arqueadas y delgadas

Si antes te hablábamos de las cejas arqueadas y pobladas, ahora cabe defender las cejas más finas. ¡Cuidado! Esto no significa descuidar las cejas o no definirlas bien, sino que significa hacerlas más delgadas que gruesas. Si buscas las mejores cejas para la cara alargada y tienes el rostro en forma de corazón o triángulo invertido (es decir, más ancho en la zona de los ojos y más afilado en la de la barbilla) las cejas ideales son aquellas de líneas suaves y poco marcadas.

Lleva tus cejas sutilmente arqueadas y no demasiado pobladas para restar protagonismo a la zona superior del rostro haciendo que destaque la inferior, la más delgada.

Cejas totalmente rectas

Las mejores cejas para una cara alargada por completo serán las que te ayudan a romper con esa línea longitudinal que define visualmente tu cara. Desde unCOMO te aconsejamos apostar por unas cejas rectas y peinadas siguiendo su forma natural, ¡acierto seguro!

Cejas con ángulo suave

¿Cuándo es mejor apostar por este tipo de cejas? Cuando tu rostro sea de forma rectangular. Esta estructura reúne facciones de una cara cuadrada y una alargada, por lo que acertar con el mejor diseño de cejas no es siempre sencillo en este caso.

El diseño más aconsejable es aquel que se centra en unas cejas suavemente arqueadas, con un ángulo poco marcado, de forma que la elevación sea suave. Deben ser más largas que en un rostro cuadrado para que esa línea horizontal contrarreste la longitud que presenta la cara.

Cejas con ángulo marcado

Si tienes el rostro ovalado, ¡estás de suerte! Las facciones de este tipo de cara admiten cualquier tipo de cejas que quieras lucir, incluso puedes variar según las ocasiones o tu estado de ánimo. Desde unCOMO te aconsejamos ir sobre seguro y apostar por unas cejas arqueadas que cuenten con un ángulo marcado para elevar la cola de la ceja y lucir una mirada más abierta.

Cejas redondeadas

Los diseños de cejas pobladas y redondas, o semi-redondas, son perfectos para los rostros en «A» o triangulares. Para este tipo de estructura es importamte lograr que las cejas consigan el deseado equilibrio, dado que en el conjunto, la parte inferior del rostro tiene un peso mayor.

Ten en cuenta que si no tienes las cejas muy pobladas pero tienes este tipo de rostro, siempre puedes maquillarlas para conseguir el diseño adecuado. En este otro artículo sobre Cómo tener unas cejas perfectas paso a paso te enseñamos cómo depilarlas, perfilarlas y maquillarlas adecuadamente una vez ya hayas elegido la forma.

Cejas en forma de «S»

¿Cómo depilarse las cejas si tienes un rostro de diamante? Este tipo de cara destaca por sus facciones equilibradas y, generalmente, también por unos pómulos prominentes. A estas estructuras no les favorecen nada las cejas rectas, así que decántate por aquellas ligeramente arqueadas pero con el extremo elevado para acentuar la mirada y restar protagonismo a los pómulos. Es el diseño denominado en forma de «S».

