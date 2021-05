Mario Cimarro reveló que su familia está desestabilizada tras un inesperado diagnóstico

El actor, conocido por su papel protagónico en la novela Pasión de gavilanes, habló en una entrevista con la periodista Maria Celeste Arrarás sobre el Alzheimer de su madre y cómo ha llevado él la enfermedad.

«Esto nos tomó por sorpresa a todos. Venimos de una familia de gente como mi abuelo, que duró más de 100 años, y no existe récord en ningún miembro de la familia que haya padecido de Alzheimer, entonces esto nos tomó por sorpresa y nos desestabilizó muchísimo a todos», comentó el también protagonista de El cuerpo del deseo.

En la conversación virtual, Cimarro manifestó que el diagnóstico lo llevó a entrar en un proceso de reflexión que lo hizo aprender y sobrellevar la situación.

«Pero lo que he aprendido es que esta enfermedad, Dios, el universo, nos las ha mandado a nuestra vida no para superarla sino para aprender a convivir con nuestra mamá en estos años de vida que le quedan donde en este momento se está despidiendo de nosotros poco a poco, a su manera, a su estilo. Mamá es una persona tranquila, alegre, optimista, con una sonrisa siempre, así ella la esté pasando mal ella siempre está con una sonrisa, entonces es nuestro pequeño Buda. No es algo que superar, es algo que aprendemos a convivir con ella y aprendemos a despedirnos con ella cada día, cada día estamos con ella disfrutándola lo más que podemos», añadió.

El actor, de 49 años de edad, dijo que desde el primer día que se enteró de que su mamá padece la enfermedad no ha dejado de educarse y buscar la mayor información posible para mejorar su calidad de vida. Asimismo, detalló cómo el núcleo familiar ha tenido que dividirse las tareas dado a que no cuentan con más familiares en los Estados Unidos.

“Nos tocó educarnos rápido y leer todo lo que podíamos sobre Alzheimer y tomar medidas y la medida fundamental que decidimos entre todos es que nunca bajo ningún concepto mamá puede quedarse sola porque una persona con este padecimiento se queda sola y ahí es donde pasan los accidentes”, apuntó. “Nosotros estamos solos aquí en Estados Unidos, somos inmigrantes, no tenemos a nadie más, salvo amistades, pero familia no tenemos, nuestra familia somos nosotros. Nos tocó venir a vivir todos para acá juntos en la misma casa bajo el mismo techo y así nos dividimos todas las tareas de cuidarla y las cosas que le tocan”, agregó.

En la conmovedora entrevista, Cimarro le envío un mensaje a su hermana, quien puso en pausa todos sus proyectos para dedicarse al cuidado de su madre.

«Ella hizo un gran sacrificio, puso su trabajo a un lado y ella se dedicó por completo a mi mamá. Todos la ayudamos, todos hacemos cosas entre todos. Pero yo tengo que viajar, tú sabes cómo es esta carrera. Mi hermana siempre está con ella y eso a mí me deja una tranquilidad increíble”.

