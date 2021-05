México | Todo lo que sabemos de los videos y detención de ‘Lady Miguel Hidalgo’

Elementos de la Policía de la Ciudad de México detuvieron a una mujer que amenazaba a otra con un cuchillo, sin embargo, la acusada, la nombraron en redes como “Lady Miguel Hidalgo”; ella afirma que fue víctima de robo de propiedad por parte de la familia de la supuesta agraviada.

Fue a través de la plataforma de videos cortos, TikTok, que las imágenes de la detención de la mujer se hicieron virales.

En las grabaciones se observa a una mujer vestida de azul reclamar a quien blandía lo que parece ser un cuchillo, quien le responde “no te lo encajé”.

“Nunca te lo encajé”, dice la supuesta agresora, mientras que la mujer vestida de azul le recrimina: “o sea que esperabas encajármelo y que me pasara algo, tengo familia, ¿estás loca? Estás enferma. Yo nunca te he hecho nada, estás loca, estás enferma”, le recrimina la agredida.

En el video se escucha a un sujeto amenazar a la mujer con el cuchillo, a quien le dice que va a pagar por todo lo que hizo, a lo que la mujer responde que ellos pagarán por lo que le han hecho.

En el primero de 6 videos, la mujer menciona a su interlocutor, mientras habla por teléfono, que el presidente Andrés Manuel López Obrador “se dedica a robar casas”.

Posteriormente le dice a la persona con la que habla que no le podrá devolver la llamada más tarde, debido a que será detenida por las autoridades.

En otra grabación se le observa forcejear con policías, quienes logran colocarle las esposas, aunque ella se tira al suelo para evitar la detención. Tras varios esfuerzos los elementos policiacos consiguen subirla a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, la mujer explicó a el diario Milenio que las personas con las que mantuvo la discusión intentaron robarle una propiedad.

Según ella, un sujeto llamado Israel López Salazar la hizo víctima de maltratos, falta de pagos y amenazas de muerte.

“Me insultó él y Sarahí Ramos al igual que Joshua su hijo, me golpeó, compraron a la policía, me esposaron. Estuve 48 horas en separos… Hay una demanda, todo mundo sabe que es mi casa y que soy inocente. Yo estaba haciendo el jardín cuando de repente la sirvienta me pisotea y le dije por favor ‘no me pises’ y me volvió a pisar otro pie y como yo tenía las tijeras del jardín y el cuchillo, evidentemente de frente le dije ‘a mi no me vuelves a tocar ni a pisar’, en eso se vienen contra mí los hijos, Joshua y Sarahí, y yo hago con el cuchillo ‘no se me acerquen, no se me acerquen’, eso fue todo lo que pasó” explicó.

La mujer asegura que López Salazar lleva un año viviendo gratis en su casa, que no paga luz, renta, gasa ni ningún otro servicio, que solo dio un depósito inicial y desde entonces no ha desembolsado un peso más.

“No volvió a pagar nada, me debe aproximadamente dos millones de pesos. Es un señor que roba casas que se dedica a eso. Yo soy inocente, estoy libre, estuve dos días… fue una pesadilla. Yo tengo fotos, videos, evidencia, de todo lo que han hecho estos tipos”, concluyó.

A través de TikTok piden que se haga justicia ante la agresión de la mujer, que señalan después de intervención de policías, fue puesta en libertad por las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo tras haber intentado agredir a más personas.

Como contexto del porqué se originó la agresión, la misma cuenta de TikTok (@ladymiguelhidalgo), explica que la mujer presuntamente rentó la casa en Bosque de las Lomas desde mayo 2020, pagó seis meses por adelantado pero debe 8 meses más de renta.

La familia de los dueños habrían confrontado a la mujer, pero ella se negó a desalojar la casa que asegura es de su propiedad, eso sería lo que originó la pelea y al llamar a las autoridades, comenzó a agredir a las personas que vivían con ella como empleados.

“¡A mí nadie me levanta la voz en mi casa! ¡Vete!”, le dice la mujer a su empleada.

https://twitter.com/sofiaweidner/status/1397793615812960257?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1397793615812960257%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fabcnoticias.mx%2Fladymiguelhidalgo-amenaza-con-cuchillo-a-su-empleada-y-se-vuelve-viral%2F205091

A través de Twitter los usuarios reaccionaron calificando a la mujer de clasista y criticando a los oficiales que no hicieron intento por detenerla antes.

“Delincuente clasista”, expresó Samy62620127.

Delincuente clasista — Samy Gu (@Samy62620127) May 27, 2021

“Que vergüenza de policía hay en México Tenemos policías de papel”, mencionó el usuario chagollan_a.