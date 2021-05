Nadie estará a salvo en el nuevo trailer de ‘Old’ con Gael Garcia Bernal

El actor mexicano Gael García Bernal está de regreso en Hollywood y esta vez estará bajo la dirección de uno de los directores más importantes de los últimos años, M. Night Shyamalan y protagonizará una nueva película que se acerca al género del thriller y el terror dejando de lado la noche tan común en estos géneros para situarse en una paradisiaca playa y este día es lanzado un nuevo trailer de ‘Old’, la cual se espera que llegue a las salas de cine este julio 23 de 2021.

El director M. Night Shyamalan ha tenido grandes altibajos en su carrera desde producciones que no han sido bien recibidas como ‘The Last Airbender’ o ‘After Earth’, pero también ha cosechado grandes éxitos como ‘The Sixth Sense’ o ‘Unbreakable’ y se ha acercado por lo general al thriller psicológico, el mejor ejemplo de ello es la serie que está produciendo para Apple TV+, ‘Servant’y parece ser que esta película no será la excepción.

Este día finalmente fue lanzado un nuevo trailer de ‘Old’, nueva película de M. Night Shyamalan que contará con un gran cast, entre los que destacan el mexicano Gael García Bernal, Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Rufus Sewell, Abbey Lee Kershaw, entre otros y nos revela un poco más sobre esta película de la que hasta el momento poco se ha revelado sobre la trama, ya que sólo se sabe que una familia encontrará una misteriosa playa que los hace envejecer de una forma acelerada y tendrán sólo un día de vida.

El estreno de ‘Old’ está programado para el próximo 23 de julio de 2021 y se espera que sea el gran regreso a Hollywood de Gael García Bernal en un punto en el que otros mexicanos están triunfando como Demián Bichir, Eiza González y su mejor amigo, Diego Luna.

Wipy

