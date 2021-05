Ofrecen 67.500 dólares de recompensa por asesinos de Elijah LaFrance

Hasta los 67.500 dólares ascendió la suma que habrá de recibir aquel que brinde información sobre los asesinos de Elijah LaFrance. El pequeño, de tan sólo tres años de edad, recibió un impacto de bala el día de su cumpleaños.

Inicialmente, las autoridades ofrecían una recompensa de 25.000 dólares. Sin embargo, este miércoles, se confirmó el incremento de la cifra, una de las más altas en la historia del condado de Miami-Dade.

“Podría ser algo, podría ser cualquier cosa; solo acérquese. Mi familia no puede dormir por la noche. No podemos comer”, dijo Terrissa Barron, madre del menor. La progenitora indicó que su vida no es la misma desde el pasado 24 de abril.

Aquel día, sujetos desconocidos descargaron sus armas semiautomáticas contra la vivienda en la que se celebraba el cumpleaños del niño. El incidente, ocurrido en el vecindario de Golden Glades, se produjo cuando el festejo estaba por terminar.

Elijah LaFrance fue alcanzado por uno de los disparos. Oficiales de la Policía de Miami-Dade se percataron de su herida y los trasladaron, de forma inmediata, hasta el hospital más cercano.

El niño no sobrevivió al incidente y se le declaró sin signos vitales minutos después de ingresar al centro asistencial.

“Fue un ataque intencionado contra personas o alguien que estaba en esta residencia (en la que se desarrollaba la fiesta de cumpleaños)”, explicó hace algunos días el mayor Jorge Aguiar, miembro del Departamento de Policía de Miami-Dade.

Las autoridades han podido ofrecer la recompensa de 67.500 dólares gracias al aporte de un donante anónimo, que está trabajando en conjunto con la Policía de Miami-Dade, la Asociación de Alguaciles de Florida, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, y la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade.