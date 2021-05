Perú | Antauro Humala estaría planeando impulsar la caída de dos gabinetes

Un nuevo audio revela las intenciones que tendría Antauro Humala para llegar al poder, si Pedro Castillo llega a la presidencia

El diario Expreso difundió una grabación donde se escucha a Antauro Humala decir que la mejor forma de llegar al poder es tumbarse primero dos gabinetes y, de esa manera, llevar a cabo una nueva elección congresal para tener mayoría absoluta en el Congreso.

Además, el líder etnocacerista asegura que un gobierno de Pedro Castillo no duraría mucho y afirmó que estarían mejor posicionados con él fuera de la cárcel.

“Si no quieren se caen dos gabinetes y entramos a elecciones otra vez congresales, conmigo fuera pu** tenemos mayoría absoluta. Quizá, lo mejor sería que se tumben los dos primeros gabinetes. Porque ya conmigo afuera la hacemos. Este es un proceso, va a durar varios gobiernos. Quizá Castillo no va a aguantar mucho, va a ser un gobierno débil. Pero, dentro del 2026, con nosotros va a ser (ininteligible). Es un proceso fuerte. Además, se viene una nueva etapa republicana. Eso muy poca gente lo ve, piensa que es un problema gubernamental. No pues carajo, 30 años de presidentes presos más lo del covid, pu** ya es una nueva república lo que se impone. Los que no la ven, piñas pues”, se escucha en el audio difundido por Expreso.

Como se recuerda, el candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, prometió que, de llegar a Palacio de Gobierno, le otorgará de manera inmediata el indulto a Antauro Humala por exceso de carcelería.

Actualmente, Antauro Humala cumple una condena de 19 años de cárcel por el secuestro y homicidio de cuatro policías en el llamado ‘Andahuaylazo’.