Perú | Pun Chong afirmó creer en el arrepentimiento de Keiko Fujimori

Ganador del premio CNN Héroes, Ricardo Pun Chong, indicó que cree en la “transformación de uno mismo”

El ganador del premio CNN Héroes y actual miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, Ricardo Pun Chong, aseguró estar convencido del arrepentimiento de la candidata presidencial Keiko Fujimori.

En diálogo con Exitosa, Pun Chong señaló que cree en la “transformación de un mismo” y recordó que él mismo “ha cambiado” a lo largo de su vida y ha aprendido a “reconocer sus errores”.

“Sí creo (en el arrepentimiento de Keiko Fujimori) y en la transformación de uno mismo. Yo he cambiado y me he transformado. He ido cada vez haciendo cosas para ir mejorando. Yo aprendí eso desde pequeño, a reconocer mis errores.”, manifestó.

Asimismo, el ganador del premio CNN Héroes indicó que no se arrepentirá de su decisión, si la lideresa de Fuerza Popular genera “obstruccionismo” y “blindaje” de llegar al poder.

“A lo largo de mis últimos años he estado al servicio. Y hoy me pongo al servicio de mi país. Yo voy a acompañar la gestión a donde me digan para que se puedan ejecutar algunas cosas, porque yo amo a mi país. He conectado con la gente de diferentes regiones en los últimos años. He escuchado a la gente, a su dolor. Siento que soy una persona muy afortunada, no por un premio, sino por ayudar a muchísima gente”, finalizó.