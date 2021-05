Revelan la verdad | ¿Miss Universo Andrea Meza es hija de Ana Gabriel?

No crean todo lo que ven en redes sociales, mucha gente lanza rumores para vender publicidad y algunos caen por inocentes. Desde hace varios días viene circulando un “fake news” de que la nueva Miss Universo Andrea Meza sería hija de la cantante mexicana Juan Gabriel.

La encargada de lanzar esa bola de nieve fue la “periodista” de espectáculos mexicana Shanik Berman quien aseguró que la famosa intérprete había dado en adopción a la Miss Universo sin mostrar evidencia alguna sobre el “chisme”.

En el programa de farándula “Suelta La Sopa” que transmite Telemundo, entrevistaron a Andrea Meza quien negó la versión y opinó que no entiende de dónde salen esas informaciones.

Ana Gabriel aún no se ha pronunciado, no es la primera vez que la reconocida cantante mexicana se ve envuelta en un escándalo por parte de algún reportero de farándula que no verifican las informaciones antes de lanzarlas.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

