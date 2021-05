Stephen Curry podría convertirse en el más pagado en la historia de la NBA este verano

El jugador de los Golden State Warriors, Stephen Curry tiene la oportunidad de convertirse en el jugador mejor pagado en la historia de la NBA.

Stephen Curry si firma la extensión de los Golden State Warriors que anda circulando se convertirá oficialmente en el más pagado en la historia de la NBA.

La extensión es de 4 años por 215 millones de dólares una cantidad supergrande, pero es una gran inversión de los Golden State Warriors en la NBA.

Aquí el dato:

Stephen Curry was the NBA’s biggest steal for years, but could now sign back-to-back $200 million contracts https://t.co/h6qlJpDncQ via @Yahoo #NBAPlayoffs #NBA

— Coach Brian (@_IamCoachBrian) May 27, 2021