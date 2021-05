Viral TikTok muestra un brillante truco de $ 2 para mantener su lechuga fresca durante un mes

Tengo suerte si mi lechuga permanece fresca en el refrigerador durante unos días después de comprarla. Es por eso que voy a ser completamente honesto contigo desde el principio y admitir que pensé que este TikTok viral era una absoluta tontería cuando lo vi por primera vez. Aquí viene la bloguera de alimentos y TikToker llamada Lama Bazzi , quien afirma que tiene un truco ridículamente simple para mantener la lechuga fresca no solo durante una semana y no solo dos o incluso tres semanas, sino durante todo un mes. ¡Sí claro! Pensé para mí mismo, simplemente no hay forma de que un truco tan simple pueda hacer que la lechuga dure tanto tiempo, especialmente en mi horrible refrigerador que sigue congelando todas mis verduras de hoja sin importar los ajustes que haga a la temperatura.

Entonces, decidí dejar a un lado mi incredulidad y probar este simple truco. Después de todo, lo único que necesita para este truco es un frasco de vidrio viejo normal que cuesta solo unos pocos dólares en Amazon. Así que seguí adelante y lo intenté … y lo creas o no, funcionó tal como Bazzi dijo que lo haría.

En un video de TikTok publicado en enero, Bazzi afirmó que todo lo que tiene que hacer para mantener la lechuga fresca hasta por un mes es colocarla en un frasco de conservas como un tarro Mason o un frasco Ball , sumergirlo completamente en agua. y sellar la tapa. Eso es. Según Bazzi, eso es todo lo que necesita hacer, y su lechuga se mantendrá fresca durante semanas en lugar de marchitarse (o congelarse) después de unos pocos días. Aquí está el TikTok original que terminó volviéndose viral:

Bazzi explica con más detalle cómo y por qué funciona el truco en su blog de comida, TasteGreatFoodie . También explica por qué no necesita preocuparse por cosas como el moho al usar este método. Todo tiene mucho sentido cuando realmente te paras a pensar en ello, pero parece tan extravagante que no podía creerlo al principio.

Bueno … decidí probar este truco viral de TikTok yo mismo, y seguí su recomendación de lavar bien la lechuga antes de ponerla en el frasco. Luego procedí a cambiar el agua cada 1-3 días, tal como ella dice. Esto ayuda a garantizar que las bacterias no se conviertan en un problema, según la publicación de su blog. Dejé mi lechuga en el frasco durante dos semanas y ¿no lo sabías? Cuando finalmente saqué la lechuga para hacer una ensalada, se veía y sabía casi exactamente igual que antes de enlatarla dos semanas antes. ¡No lo podía creer!

En un TikTok de seguimiento que realmente explotó, Bazzi mostró algo de su lechuga después de haber estado en un frasco de vidrio durante un mes completo:

Los frascos de vidrio y los frascos de bolas son tan baratos en Amazon, por lo que no hay nada que le impida utilizar esta técnica usted mismo para conservar su lechuga durante mucho más tiempo del que pueda imaginar. Además de sorprenderse por el mero hecho de que realmente funciona, ¡es una manera increíble de reducir el desperdicio y, en última instancia, ahorrar dinero! Si no tiene una gran cantidad de frascos para conservas como yo, hemos vinculado algunas opciones excelentes a continuación que cuestan tan solo $ 1.92 por frasco. ¡Eso significa que puede realizar este gran truco por menos de $ 2!

