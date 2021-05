Aceite de romero: Así debes aplicarlo para desaparecer las canas

¿Ya comenzaron a aparecer las primeras canas en tu cabello? ¿No quieres recurrir a los tintes porque te maltratan el pelo? Descuida, el romero se convertirá en tu gran aliado para desaparecer las canas de manera natural y sin provocarle daños a tu melena; te cuento cómo hacerlo.

Si bien el romero es conocido por su uso en la cocina también es considerado por sus múltiples beneficios para la salud y el cuidado del cabello, ya que acelera su crecimiento y lo mantiene, sano, fuerte y brillante. Además, es una planta que también se utiliza para oscurecer las canas cuando han comenzado a aparecer.

¿Cómo aplicar el romero para lucir un cabello sin canas?

Hierve dos tazas de agua; cuando esté lista, déjala reposar y una vez tibia, agrégale 10 gotas de aceite de romero o algunas hojas de romero fresco; posteriormente, aplícala el agua en tu cabello, dando un suave masaje; te recomiendo usar este tip durante las noches para que la dejes reposar mientras descansas y la retires al otro día en la mañana.

Otro truco que también es muy efectivo es agregar 10 gotas de aceite de romero en tu champú y lavar tu cabello con esa mezcla.

Lava tu cabello con 10 gotas de aceite de romero, de manera que lo distribuyas uniformemente sobre toda tu melena; cuida hacerlo durante 10 minutos, no rebases ese tiempo.

Para un cabello sin canas mezcla en un recipiente cinco gotas de aceite de romero y cinco gotas de aceite de coco; aplícala en el cuero cabelludo y déjala actuar durante 20 minutos. Lava tu cabello con agua tibia.

Small bottle of rosemary infused oil and fresh rosemary leaves in wooden bowl

Panorama

Por: Reporte Confidencial

