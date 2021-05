Cámara Minera insta a comerciantes y empresarios de Piar a recibir billetes de 50.000 bolívares

Ruiz aprovechó para informar, “repudiamos el hecho en que muchos no quieren aceptar el billete, este cono monetario está vigente, el Banco Central de Venezuela, aún no a anunciado que está fuera de circulación, nos unimos al llamado que hace la Autoridad Municipal, nosotros no somos participe de que desaparezca, todo lo contrario, exhortamos a todos recibir el billete actual”.

Cámara Minera de Piar, acepta el cono monetario vigente

En su declaración, el tesorero manifestó que la Cámara Minera está siendo afectada porque los vendedores de Oro, se niegan a recibir el cono monetario, “si seguimos así, la economía se verá más afectada, por lo que debemos seguir manteniéndola, estamos cumpliendo las instrucciones y Ordenanzas de la Alcaldesa de Piar, no crear un caos, ni llegar a la consecuencia que han tenido otros municipios, como son los saqueos”, destacó Ruiz.

Jesús Ramos, vicepresidente de CAMIMPIAR, añadió, “nuestro gremio está aceptando el billete de Bs 50.000 mil, seguimos apoyando el gobierno regional y municipal, en los llamados que han hecho para que los comerciantes, transportistas, usuario y empresarios, reciban este cono monetario actual, porque el mismo es indispensable para mantener la economía del municipio”.

Explicó, que la Cámara es parte del impulso económico de la localidad, “hay que recibir este billete, ya que son pocos ejemplares del nuevo cono monetario de 200, 500 mil Bs, más el de un millón de bs, que circula en el municipio, se nos está haciendo difícil la actividad diaria, porque aquellas personas que venden Oro, se niegan a recibir el cono monetario de 50.000 mil bs, hacemos un llamado a la conciencia de aquellas personas que se niegan recibirlos, ya que es parte fundamental de la sociedad y el desarrollo económico de la localidad”.

Fuente: Upata Digital