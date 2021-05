Conoce la dieta a la que se somete la actriz para estar en forma

Nota completa en : Fuente



Recientemente la actriz y conductora venezolana Gaby Espino recibió muchas críticas en Instagram por su figura delgada, no contenta con eso, se defendió y aclaró que se encuentra muy feliz con ella misma. Y ahora, decidió compartir su dieta a sus seguidores.

Gaby Espino cambia hábitos alimenticios en pandemia

La actriz, a pesar de recibir críticas sobre su figura ha dicho que se siente más feliz que nunca en su piel. Además de seguir su rutina de ejercicios, la ex protagonista de Más sabe el diablo, cambió radicalmente su dieta.

Gaby cuenta a sus seguidores a través de historias en Instagram, todo lo que cambio en su dieta para lograr el objetivo que tenía en mente.

Yo la verdad cambié mi alimentación durante la pandemia. Eliminé absolutamente todas las harinas. Solamente como harina de maíz (la arepa está hecha de harina de maíz), pero la harina de trigo la eliminé y eliminé el azúcar por lo menos en la semana. Contó la actriz venezolana

Gaby también dijo que una gran ayuda para su dieta, son los productos del venezolano escritor y actor Alejandro Chabán, Yes You Can!