Emma Stone responde rumores sobre su regreso como Gwen Stacy

‘Spider-Man: No Way Home’ se ha convertido en la esperanza de los fans de ver en live-action el Spider-Verse con las tres versiones cinematográficas del Hombre Araña (Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire), junto con varios de los personajes de las anteriores películas, sin embargo, la telaraña que sostiene los sueños de los fanáticos está por romperse, porque esta semana Emma Stone habló del regreso como Gwen Stacy y no tiene buenas noticias para sus seguidores.

La posibilidad de realizar la adaptación del live-action del Spider-Verse ha ido tomando forma tras confirmarse que el actor de ‘Spider-Man 2’ Alfred Molina volverá encarnar a Doctor Octopus en la nueva película de Spidey, también es casi un hecho que Jamie Foxx interpretará de nuevo a Electro, villano de ‘Amazing Spider-Man 2’.

Asimismo, surgió un informe por parte de Collider a finales del años pasado Stone interpretaría Gwen Stacy, papel que tuvo para la saga de ‘Amazing Spider-Man’, aunque su embarazo, puso a prueba su participación en ‘No Way Home’. No obstante, no hay confirmación de su contratación para el largometraje, hasta ahora.

En una entrevista para MTV, Emma Stone habló del regreso como Gwen Stacy y negó todos los rumores acerca de su participación para ‘Spider-Man: No Way Home’: “He escuchado esos rumores. No sé si se supone que debo decir algo, pero no estoy (involucrado)”.

La actriz no fue la única en negar estar involucrada en ‘No Way Home’, Andrew Garfield también mencionó que nunca le llamaron para unirse al ambicioso proyecto. “Puede que estén haciendo algo, pero yo no tengo ninguna llamada”. dijo anteriormente el actor.

Por el momento, las grabaciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ continúan, pero bajo estrictas normas de salubridad para mantener lo más seguro a todo su equipo de producción, mientras tanto el largometraje llegará a los cines el 17 de diciembre del 2021.

