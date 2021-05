estos son los planes y tarifas

HBO Max se expande a Latinoamérica. Así lo anunció WarnerMedia, habilitando una página dedicada a quienes estén interesados en esta nueva plataforma de streaming. El anuncio se produce un mes antes de la activación del servicio para la región, programado para el 29 de junio.

El objetivo es captar nuevos suscriptores, teniendo en cuenta que este servicio no estaba disponible para América Latina. Aunque HBO Max no es una plataforma nueva dentro de la guerra del streaming, el servicio solo estaba disponible para Estados Unidos, luego de haber sido lanzado el 27 de mayo de 2020.

HBO Max se podrá disfrutar en más de diez países de Latinoamérica, entre ellos, Venezuela. La plataforma ofrece distintos planes y promociones. Están orientados a diversos periodos de afiliación y a dispositivos de recepción, indica el portal Hipertextual.

Las compañías (y contenidos) que estarán en HBO Max son TNT, truTV, Max Originals, DC, CNN, TBS, Cartoon Network, Adult Swin, Warner Bros y HBO. Hay dos modalidades de afiliación, la estándar y móvil.

La opción estándar permite:

– Cuatro opciones de dispositivos: móvil, ordenador, televisión y tablet.

– Acceso desde tres dispositivos al mismo tiempo.

– Configuración de hasta cinco perfiles.

– Descarga de contenido.

– Reproducción en resolución HD y 4K.

La opción móvil ofrece:

– Dos opciones de dispositivos: móvil y tablet.

– Reproducción estándar, ajustada a la características del dispositivo.

– Descarga de contenido.

– Acceso limitado a un solo dispositivo.

La plataforma ofrece, a través de su página web, la posibilidad de suscribirse durante un mes, tres meses y un año. Estas opciones están disponibles para Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, México, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala. Los paquetes de tres meses y un año ofrecen descuentos en relación con la afiliación mensual.

De acuerdo con información publicada por el periodista especializado en Telecomunicaciones, Arnaldo Espinoza, estos serán los precios:

– Suscripción Móvil: A partir de US3$, en promedio, SD.

– Suscripción Estándar: a partir de US$5 en promedio en la región, 4K.

Además, señala que ambas suscripciones tendrán prueba gratuita de 7 días. Las películas estarán disponibles 35 días después de su estreno en cines y habrá 100 producciones regionales.

Se espera respuesta de la compañía sobre el precio exacto que tendrá el servicio para Venezuela y cuáles serán las formas de pago disponibles.

¿Y qué pasa con los suscriptores de HBO GO? Tanto los clientes con suscripciones directas de HBO GO como aquellos que tienen acceso a HBO GO a través de un proveedor de servicio de cable o satelital participante, tendrán acceso a HBO Max, de acuerdo con la web de la empresa.