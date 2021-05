Fantastic Four y Doctor Doom podrían aparecer en otra película del MCU

El sueño de los fans está por hacerse realidad y se espera que para 2023 finalmente Fantastic Four lleguen al Universo Cinematográfico de Marvel, pero hasta el momento no se tiene mayor información sobre esta película, sólo que será dirigida por Jon Watts, pero al parecer este equipo tendría grandes conexiones, pues según un informe, no sólo los veremos en esta película, también se espera que veamos a Fantastic Four en ‘Doctor Strange 3’ e inclusive no se descarta que aparezca Doctor Doom.

El personaje de Doctor Strange se espera que sea uno de los más importantes para el futuro del MCU y el mayor ejemplo es ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, donde finalmente está confirmado que veremos el multiverso, lo cual abriría grandes posibilidades para el futuro de la franquicia, ya que se espera que cambie la forma de ver este universo con el estreno de esta película que está programada para marzo de 2022.

Según información de Daniel Richtman, es probable que veamos a Fantastic Four en ‘Doctor Strange 3’, ya que se espera que para el estreno de esta película ya habrá llegado este equipo a la franquicia y quizá sea la primera vez que veamos a Doctor Doom, pero este informante no dio más detalles de esta posibilidad, lo cual no está del todo descartado.

Actualmente ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ está en fase de post producción ya que terminó finalmente sus grabaciones y se espera que tengamos una gran gama de personajes que podrían venir directamente del multiverso, además se espera ver de nueva cuenta a Scarlet Witch quien será una antagonista dentro de esta historia y su estreno está programado para el 25 de marzo de 2022.

