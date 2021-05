Freddy Guevara: Régimen negociará por presión de sanciones, por eso no se pueden levantar antes

El diputado electo en 2015 y miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, aseguró este jueves que el “régimen” de Nicolás Maduro accederá a negociar por las sanciones, y por ello “no se pueden” levantar antes de la negociación entre ambas partes que llevaría a un acuerdo. Además reiteró que la salida a la crisis “debe ser” negociada.

“Creo que el régimen quiere negociar hoy por el tema de sanciones, y pensaban que con la salida de Trump y el fraude del 6D pensaban que el mundo iba a pensar como con Cuba. El sueño de ellos es que vinieran españoles y canadienses de vacaciones al país tipo Cuba. Ellos pensaban que con Jorge Rodríguez EEUU les iba a comprar el petróleo y buscar relaciones. Pero EEUU reiteró que si querían una negociación debían hablar con el Gobierno interino. Cualquier acuerdo político pasa por la disposición de la comunidad internacional. Las sanciones no tumban regímenes, pero generan condiciones para buscar cambios de comportamiento, como se ve a Maduro buscando cambios de sanciones. Al final el régimen solo negocia si se siente presionado para ello, y por eso no se pueden levantar sanciones antes”, expresó Guevara en entrevista con Vladimir Villegas en su programa Vladimir y Punto.

El vocero opositor explicó que el presidente Guaidó dice “muy claramente la diferencia entre una negociación y un acuerdo, Guaidó ha dicho que el acuerdo es lo que resulta de una negociación, la salida no es por una negociación sino por un acuerdo. El proceso político va mucho más allá de una mesa de negociación con unos delegados de unos y unos delegados de otros. Nosotros hemos avanzado en el planteamiento público que hemos hecho. Ya me he reconocido públicamente con Torrealba, aunque lo grabe de que luego nos íbamos a reunir cuando dijo Maduro la segunda vez inventando una candidatura de Guaidó. En un tema tan serio que es buscar una estrategia para Venezuela no se puede jugar en broma”.

“Lo principal es salvar a este país que se está muriendo está por encima de egos, de interés políticos. Nosotros nunca hemos ejercido la fuerza para tomar el poder, quienes han ejercido la violencia ha sido el régimen en ese 4 de febrero. Buscamos mecanismos consagrados en nuestra Constitución. El régimen ha sembrado armas a nosotros, que ni ellos mismo se lo creen. La fuerza democrática jamás ha asumido el tema de la violencia. Si el 30 de abril fuese sido un camino de fuerza se fuesen entrado a tiros los militares que estaban con nosotros, pero eso en efecto no fue un golpe de Estado. Integrantes del TSJ y de la Fanb a última hora se echaron para atrás ese 30 de abril”, recordó.

Todos coincidimos en una salida negociada



Para Guevara, “afortunadamente entre la experiencia, la realidad, la reflexión, todos coincidimos hoy en la necesidad de buscar una salida negociada, una solución negociada a esta crisis con los actores del régimen, también con la comunidad internacional, y creo que eso es una diferencia de este proceso de negociación con los anteriores en los cuales la comunidad internacional estaba planteada como un mero mediador, y hoy en día involucra la participación de EEUU y tomar en cuenta a China, Rusia y otros países que están acá. Hoy lamentablemente no hay soberanía. Abordamos esto ahora de una manera diferente”.

“Hay una gran coincidencia en que hay que buscar una salida negociada como lo aceptó el partido de María Corina, Vente Venezuela. Debe haber un Acuerdo de Salvación Nacional. Lo que pasó con Capriles y Stalin González es para buscar incluir la mayor unidad posible. La comunidad internacional siempre nos piden la mayor unidad posible. Si entendemos que la crisis en Venezuela pasa por el rol activo de la comunidad internacional debemos actuar en consecuencia y buscar la unidad. Depende del régimen que la comunidad internacional incida en una solución en la crisis venezolana”, acotó.

No ha habido un proceso real que demuestre corrupción en el Gobierno interino



En torno al tema de denuncias de supuesta corrupción, Freddy Guevara dijo que “se han hecho rendición de cuentas. Por ejemplo en el caso Cúcuta, la Fiscalía colombiana todavía la sol de hoy, y no estamos hablando que pusimos a Luisa Ortega, todavía no ha encontrado un solo indicio de corrupción con el tema de Cúcuta, esa fue la mejor decisión que nosotros hicimos y que incluso el propio embajador Calderón Berti también la solicitó él. Transparencia Internacional que también participó en ese proceso no encontró un tema donde involucrase corrupción con la ayuda humanitaria, si plantearon temas de transparencia, de cómo se rendían cuentas pero de corrupción como tal, de que alguien se quedó con ayuda humanitaria tampoco encontraron”.

“Con la ayuda humanitaria de USA y el concierto, la propia organización del concierto ha sacado públicamente en qué lo destinaron y que no se lo dieron al Gobierno interino. USA y UE han insistido en que el Gobierno interino no maneja eso y tampoco es cierto que las ONG donde dan eso las montamos nosotros, que es el otro cuento que dan. La verdad es que hasta este momento no ha habido un proceso real que demuestre que ha habido corrupción dentro del Gobierno interino. Incluso el senador colombiano que hizo una denuncia de Monómeros luego se retractó también públicamente”, concluyó.