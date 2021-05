Mamá hace trampa y le dice las respuestas de examen en línea a su hijo; video se hace viral

Las clases en línea han modificado completamente la forma en la que los niños aprenden, pero los exámenes son un método clásico de evaluación al que los profesores siguen recurriendo; sin embargo, la educación a distancia nos ha regalado momentos muy divertidos que han quedado captados en redes sociales.

Tal es el caso de un video que se ha hecho viral en el que podemos ver cómo una mujer le ‘sopla’ las respuestas a su hijo de su examen en línea y que ya suma más de 1.4 millones de likes en TikTok. Aquí te compartimos el divertido video.

​”Pasamos porque pasamos el examen”, se lee en la descripción del video de la usuaria @chilaga_77 en el que podemos ver a un niño tomando una clase en línea, y cuando su profesor le hace preguntas de matemáticas, la mamá le anota la respuesta en un pizarrón para que él solo las diga.

El video ha causado polémica entre los usuarios, pues aunque muchos encontraron divertido e ingenioso el video, muchos más señalaron que hacer trampa “no permite que el niño aprenda nada”.

¿Tú que piensas de ese video? Si bien no cabe duda de que el amor de una madre no conoce límites, tambiés es cierto que los exámenes representan una forma de medir el aprendizaje de los niños, y si se hace trampa es posible que los resultados no reflejen el conocimiento de los menores.

Milenio

Apóyanos Compartiendo :