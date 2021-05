México | Relaciones exteriores responde a The Economist

Hoy The Economist publicó un duro editorial en el que critica al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. “El falso mesías” se puede leer en la portada que en pocos minutos retomaron diversas cuentas de la oposición pues además en dos textos publicados en el semanario se hace un llamado a los mexicanos a detener a al gobierno actual en las siguientes elecciones a celebrarse el próximo seis de junio.

La carta emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y firmada por el canciller Marcelo Ebrard, rebate las publicaciones y califica de frágiles los argumentos de la revista.

Hace apenas unas semanas tuve el gusto de conversar con el editor internacional de su revista. Aproveché la ocasión para exponerle los puntos fundamentales de la

profunda transformación política, económica y social que está viviendo México desde hace dos años y medio. Hablamos, entre otros temas, de los esfuerzos que, como

gobierno, estamos emprendiendo para salir de la pandemia de COVID-19, de nuestras constructivas relaciones con Estados Unidos, así como de nuestra visión para detonar el desarrollo en el sur de nuestro país y Centroamérica y de la situación política del país en general.

El editor internacional de The Economist no fue sensible a uno solo de los argumentos. Por el contrario, a unos días de los comicios en los que los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en contra del presidente y su partido. La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa. Detrás de estos pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultado de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean.