NBA Kentavious Caldwell-Pope salió lesionado del partido ante los Suns

El jugador de los Angeles Lakers, Kentavious Caldwell-Pope salió con una lesión en su rodilla derecha en la NBA ante los Phoenix Suns.

Kentavious Caldwell-Pope choco de frente con Devin Booker siendo el más afectado, ya que se marchó a los camerinos del estadio en la NBA.

La lesión no pareció tan grabé, ya que Kentavious Caldwell-Pope salió caminando el mismo y podría regresar partido de la NBA.



KCP is questionable to return with a left quad contusion.

