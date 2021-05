Diputado Luis Florido: Argentina. No se entiende, ni se justifica

No entendemos ni justificamos la decisión del gobierno de Argentina de retirar su apoyo a la demanda interpuesta en septiembre de 2018 ante la Corte Penal Internacional -CPI- en contra de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Y no lo entendemos porque pareciera que ahora el gobierno de Argentina apoya la impunidad y los hechos de violencia y violación de los derechos humanos a los venezolanos y por ende defiende al opresor, violador, quien se burla de un pueblo que está viviendo la peor crisis humanitaria de todos sus tiempos, creada precisamente por el régimen de Maduro.

Es decir que el gobierno de Argentina apoya que se siga fomentando la violencia y violación de los Derechos Humanos en Venezuela. A pesar de los informes de la OEA, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet y la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, donde se habla de miles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas de Seguridad del régimen desde el año 2014 hasta nuestros días, más de 15 mil casos de detención arbitraria y de privación severa de libertad desde 2014, persecución política.

Identifican en esos informes la violación y la violencia sexual que han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura. Cuantifican cientos de casos documentados de tortura desde el año 2014 y de desaparición forzada entre los años 2018 y 2019.

Hablamos de millones de personas que han sufrido y han sido objeto de lesiones graves, de miles de niños bajo niveles de desnutrición aguda y mujeres embarazadas desnutridas. La escasez de medicamentos, brotes de sarampión, difteria y malaria.

Esto es la punta de iceberg de lo que está escrito, comprobado y justificado con soportes y pruebas en el informe sobre violación de Derechos Humanos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Michelle Bachellet y la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

Las graves violaciones a los derechos humanos que han caracterizado al régimen de Maduro, no solo se expresan en estas cifras de la OEA que fue la primera organización internacional que hizo un llamado de alerta, del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet y de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, informes demoledores, que aquí solo menciono algunas de las atrocidades que se han cometido.

Todo estos informes traducen lo que ha sido la tragedia que ha vivido el pueblo venezolano en materia de derechos humanos que ha obligado a emigrar a más de 6 millones de venezolanos, nos han negado el derecho de elegir y ser electos, violaciones en lo que corresponde por supuesto a los derechos civiles y políticos, a lo que es la segregación de grupos, si usted no es del partido del régimen y si no tiene el carnet de la patria, no pueden gozar de los beneficios que tiene este grupo progubernamental.

Lo que quiero reflejar es que el régimen siempre ha desconocido que violan los derechos humanos. Ahora que lo haga el gobierno de Argentina, es inexplicable, no se justifica, lo rechazamos y consideramos que no está acorde con lo que ha sido, en su momento, las violaciones de derechos humanos en Argentina por parte de Jorge Rafael Videla, Pinochet en Chile o de muchos dictadores. Hoy la dictadura está en Venezuela y una dictadura de ultra izquierda.

No solo por la cercanía ideológica se puede justificar las atrocidades que se están cometiendo en Venezuela

Columna Diputado de la legítima Asamblea Nacional, por el estado Lara, Luis Florido

