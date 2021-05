Perú | Interpelarían al ministro de Economía por no devolver aportes del Fonavi

La congresista Cecilia García afirmó que el Ejecutivo está cometiendo “muchos abusos” contra los aportantes al Fonavi

La congresista Cecilia García, de la bancada de Podemos Perú, advirtió que existe la posibilidad de interpelar al ministro de Economía, Waldo Mendoza, luego de que el Ejecutivo presentara ante el Tribunal Constitucional una demanda contra la ley que establece medidas para la devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

En diálogo con Exitosa, la legisladora señaló que también presentará un proyecto de ley multipartidario para derogar el Decreto Supremo 090-2021. Asimismo, afirmó que el Ejecutivo está cometiendo “muchos abusos” contra los fonavistas.

“Aparte de una interpelación al ministro se está presentando un proyecto de ley multipartidario. El caso del Fonavi a pesar de que ellos lo lleven al Tribunal Constitucional la ley es ley y tienen que cumplirla, pero como ellos no quieren cumplirlo han sacado un decreto supremo 090 distorsionando totalmente la ley. Ellos han mandado a la inconstitucionalidad pero bajo el decreto 090-2021 han cambiado toda la esencia de la ley para protegerse de que no sean denunciados, pero ellos no pueden cambiar una ley que tiene una jerarquía mayor. Están cometiendo muchos abusos”, afirmó Cecilia García.

Además, la parlamentaria de Podemos Perú indicó que pedirá la restitución de la atención del Banco de Materiales y la atención a la ciudadanía de la secretaría técnica del Fonavi.

“Estoy presentando un proyecto de ley para derogar el decreto supremo 090 que es absolutamente lesivo a los intereses de los fonavistas y que se restituya inmediatamente la atención del Banco de Materiales para el medio millón de deudores que viene pagándole al país, y además que se restablezca la atención a la ciudadanía de la secretaría técnica”, precisó.