Precariedad de los servicios básicos en Venezuela condena su gente al sufrimiento

Los cortes del servicio eléctrico continúan generando malestar en los habitantes del estado Mérida, problema que no ha sido solucionado y por se ha acrecentado. comenzó hace años. Los ciudadanos lamentan vivir el peor momento de sus vidas, ante la deficiencia de los demás servicios públicos y el daño psicológico que este caos origina.

“Esto es horrible, es espantoso, estamos sufriendo mucho, yo creo que el sitio en el que más sufrimos del estado Mérida es Ejido”, señala la señora de la tercera edad Aura Pérez, quien agrega que no puede lavar, cocinar, planchar y aparte se le daña la comida porque no se refrigera bien y ha optado por comprar lo que consume durante el día porque el sistema eléctrico no le genera ni le garantiza confianza, para mantener la comida.

Apunta que jamás se imaginó vivir una situación tan crítica como la que se atraviesa durante el 2021 en Venezuela, “en mi época eso fue extraordinariamente fabuloso, se vivía como reyes y ahora no existe eso, la corona de los reyes se perdió”, precisó.

Comerciantes de campo Elías sufren

El señor José Rodríguez tiene más de 30 años dedicado al oficio de la zapatería en el municipio Campo Elías, pero en los últimos se ha visto muy afectado por las fallas eléctricas que no le permiten laborar con normalidad, “no puede trabajar uno, sin electricidad paraliza uno el negocio”.

A el como a muchos comerciantes y emprendedores se han visto en la obligación de trabajar por ratos y aprovechar cuando por suerte disponen de electricidad. “ahorita estoy paralizado y no estoy haciendo nada esperando que llegue, vas tres horas sin luz”, asevera.

Dijo que primera vez que en Venezuela se vive una situación tan fuerte y aguda con los servicios básicos, porque cuando no es la luz es el Internet, el agua u otra cosa, “cuando se va la luz se va el Internet también y los clientes no pueden hacer la transferencia bancaria”, lamenta.

Quienes viven en el sector El campito del municipio Libertador no dejan de ser afectados, sector donde los apagones eléctricos se prolongan durante 4 y 5 horas, además, no disponen de gas doméstico, “estamos sin electricidad, para colmo sin gas y sin gasolina, estamos llevando una vida muy dura, lamentablemente lo que veo es como que el pueblo se ha ido acostumbrando a esta situación y que en vez de mejorar las cosas van empeorando”, dijo llorando una habitante de la referida zona.

Ella tiene 53 años de edad y soñaba con una Venezuela hermosa, lamenta que sus hijos tengan que sufrir lo que en la región se vive, “en Venezuela se sufre mucho”.