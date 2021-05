Señalan quién sería el guionista de ‘Joker 2’

El príncipe payaso del crimen regresaría a la pantalla en un segundo spin-off otra vez interpretado por Joaquin Phoenix y aunque aún no hay muchos detalles sobre la película con el paso del tiempo se han revelado algunos datos, por ejemplo, esta semana fue informado que el director del primer live-action, Todd Phillips escribirá ‘Joker 2’.

Para la primera parte, la dirección corrió a cargo de Phillips, pero también se involucró en la redacción del libreto junto con el escritor Scott Silver; su trabajo refleja seriedad, locura y caos, algo que fue claramente proyectada en la pantalla grande, recibiendo elogios y aplausos por parte de la prensa especialista.

La historia que hicieron narra sobre Arthur Fleck, un hombre mediana edad que trabaja de payaso, quien tiene algunos padecimientos mentales, desafortunadamente es víctima de maltratados por parte de la sociedad, lo cual lo orillarán a cambiar su visión de la vida y volverse en un peligroso criminal.

Con las ovaciones y premios que recibió la adaptación no es una sorpresa que Todd Phillips escribirá ‘Joker 2’ , según confirma el medio The Hollywood Reporter, no obstante, es desconocido si también volverá Silver para escribir el guion, por lo que habrá que estar al pendiente de cualquier actualización que surge durante un futuro más cercano.

Tampoco se menciona si Phillips dirigirá la secuela, pero de hacerlo tendrá que enfrentarse a loa comentarios de la oposición que piden que no hagan una segunda parte de Joker, ya que ven innecesaria continuar con la historia que sorprendió a muchos fans de DC. También se desconoce si la trama también contará con escenas explicitas, las cuales fueron criticadas por una parte de los espectadores, pues mencionaban que alentaba a la gente a cometer crímenes

Wipy

