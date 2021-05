Después de estar 8 años separados, Karlis Romero y Gustavo Elis confirmaron su noviazgo y ahora la modelo y actriz venezolana dice que son dos mejores amigos enamorados.

Semanas atrás, después de mucho rumores, los artistas habían confirmado su relación al subir un video en sus historias de Instagram donde estaban en una velada romántica y compartían un beso mientras sonaba la canción Perfect de Ed Sheraan.

Este 27 de mayo de 2021, la actriz publicó varias fotografías donde aparece junto al cantante durante todo este tiempo que han estado juntos.

En las fotos se les ve compartiendo en diferentes lugares como en algunas playas, en navidad, incluso hasta en el cumpleaños de Gustavo que se celebró el mes de enero.

Karlis también dejó un mensaje donde decía «Somos dos mejores amigos enamorados».

Fuimos novios hace 10 años, duramos dos, siento que éramos unos niños pero igual que ahora seguimos viviendo cosas por primera vez que marcan diferencia, maduramos muchas cosas, cambiamos muchas otras y en estos 8 años fue mi amigo, no saben las veces que me vio llorar por otras personas o las veces que tuve que aconsejarlo en sus otras relaciones porque lo conocía tan bien que sabía cuales eran las fallas, hay muchas cosas que no mostramos por aquí pero la complicidad que sentimos va más allá de la piel.

Es como un dejavú, verlo de la misma manera después de 10 años, despertarme tenerlo cerquita y sentir lo mismo, es como si no hubiese pasado el tiempo, dicen que las buenas historias merecen una segunda oportunidad o como lo leí por ahí , uno siempre regresa a donde fue realmente feliz ✨

Te amo Gustavo Elis.