Chile | Crecen tensiones previo a negociaciones: Trabajadores mineros de BHP comenzaron huelga indefinida

El sindicato N°1 de BHP Chile comenzó la jornada del jueves un paro indefinido que afecta las operaciones de las mineras de cobre Spence y Escondida en la región de Antofagasta, mineras que son propias de la multinacional BHP. Esto ante el rechazo del acuerdo de contrato entre la empresa y los trabajadores de operaciones remotas, quienes realizan sus labores desde Santiago.

Los trabajadores exigen la integración de un manual de beneficios a los contratos colectivos, por sobre los individuales que actualmente les rige, además de asegurar el cumplimiento de las bases de dicho manual por parte de la empresa.

Desde el directorio del sindicato N°1, exponen que las demandas van dirigidas a la integración y no discriminación de los trabajadores, “es un acto de discriminación que hace BHP con un grupo determinado de 43 socios que pertenecen al sindicato, donde la compañía no los reconoce y no les entrega ningún beneficio en este proceso de negociación”.

Por este motivo, destacan que es importante estipular que los acuerdos que lleguen con la empresa deberán ser claros e irremovibles, “hay antecedentes que BHP, en otras filiales, saca y mueve los beneficios. Entonces para este sindicato y directorio, es muy importante que el manual de beneficios vaya incluido en el contrato colectivo que este sindicato representa”.

Finalmente, declaran que “seguimos siendo optimistas (…) Esperamos que a ellos le haga sentido, que entiendan que no es dinero y que es algo justo, que es algo que sus trabajadores y nuestros afiliados exigen, y que estamos abiertos a seguir conversando cuando ellos cambien su postura, no tenemos problema en acercarnos a conversar para destrabar este conflicto”.