EEUU | La Casa Blanca presenta un presupuesto de 6 billones de dólares para 2022

La Casa Blanca envió este viernes al Congreso su propuesta de presupuesto nacional para el año fiscal 2022, valorado en 6 billones de dólares, que llevará el gasto federal a su nivel más elevado desde la Segunda Guerra Mundial.

En el documento enviado al Legislativo, el presidente Joe Biden, asegura que se trata de un presupuesto que tiene como objetivo reconstruir la economía del país “poniendo las necesidades, los objetivos, el ingenio y la fuerza del pueblo estadounidense al frente y al centro”.

Today, I released my budget for the upcoming fiscal year. It builds on the progress we’ve made over the last few months and makes historic investments that will help our nation build back better for decades to come. Read more here: https://t.co/6dKv8wa4yI

— President Biden (@POTUS) May 28, 2021