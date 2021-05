El día que Mario Silva le dijo a Norkys Batista que había obtenido todo por dar “la de abajo” (Imágenes)

En el año 2007, la reconocida actriz de origen venezolano Norkys Batista vivió uno de los escenarios más incomodos de su vida cuando Mario Silva, animador de «La Hojilla», programa transmitido por VTV la insultara asegurando que ella le debía su éxito a favores sexuales.

En ese entonces, Norkys harta de las acusaciones del presentador chavista se dirigió hasta el programa «A Puerta Cerrada» que se transmitía en el canal RCTV, para denunciar públicamente al conductor, allí la actriz sin que le quedara nada por dentro se las cantó a Mario Silva y hasta puso en tela de juicio su orientación sexual insinuando que el animador tenía algún tipo de «desviación».

«El señor Mario Silva dijo en su programa al aire, durante toda esta semana yo no vengo de abajo sino que yo he llegado donde estoy porque he dado la de abajo, eso usted lo dijo en estos días (…) este señor que constantemente critica a Miguel Rodríguez porque decir lo que piensa y que constantemente dice esas cochinadas», dijo Norkys visiblemente molesta.

«Usted debe de tener alguna desviación porque para decirle a una mujer que ha conseguido lo que tiene por dar la de abajo definitivamente tiene alguna desviación», sentenció la actriz mientras el publicó la aplaudía.

Tras las declaraciones de Batista, Mario Silva negó tales acusaciones asegurando que lo dicho por la actriz era totalmente falso y que no existía ninguna prueba que demostrara lo que exponía Norkys.

EL CIERRE DE RCTV:

Fue un 27 de mayo del año 2003 cuando se produjo el inesperado cierre del canal venezolano RCTV, ese día la pantalla de esa cadena televisiva se puso negra, dejando desempleados y sin salarios a cientos de trabajadores que incluían a productores, directores, artistas, obreros y más.

La clausura del canal se efectuó bajo la orden del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Este fue el primer golpe que sufrió la libertad de expresión en nuestro país hace 14 años.

Tal día como hoy, cientos de trabajadores de la planta salieron a marchar a las calles para manifestar descontento con la decisión de Chávez partiendo desde cuatro puntos, Chuao y Santa Fe, Santa Mónica, Parque Cristal y Plaza Venezuela para llegar a Chacaito.

Con la expresión “Un corazón que grita”, “Un amigo es para siempre”, y el unísono “Libertad de expresión”, los venezolanos pedían que se mantuviera la ventana de información y entretenimiento que representó la planta televisiva.

publicado por GossipVzla.

