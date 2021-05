España | cita de la vacuna de la covid y última hora de las restricciones

España continúa relajando las restricciones tras finalizar el toque de queda y comenzar a bajar el número de casos de COVID. Mientras se continúa vacunando a la población y el Gobierno asegura que el 18 de agosto habrá inmunidad de grupo. Sigue en directo la última hora del coronavirus en España y en el mundo; los datos actualizados del coronavirus en Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia y el resto de Comunidades Autónomas; y también las últimas noticias sobre la vacuna, la cita previa y las restricciones en toda España.

13:45 Cataluña plantea vacunar a los menores de 12 a 16 años en sus institutos

Los alumnos de 12 a 16 años serán vacunados en los propios institutos si el calendario de inmunización de esta franja de edad coincide con el inicio del curso en septiembre, ha anunciado este sábado el conseller de Educación, Josep González-Cambray.

En una entrevista en «El Suplement» de Catalunya Ràdio, el conseller ha asegurado que ayer habló con el titular de Salud, Josep Maria Argimon, en relación con la vacunación de adolescentes, después de que la Agencia Europea del Medicamento (AEM) autorizara la inmunización de los menores de 12 a 16 años con Pfizer.

13:32 Las autoridades alemanas confirman la aparición de los primeros certificados falsos de vacunación

Las autoridades alemanas han informado este sábado de la aparición de los primeros certificados falsos de vacunación en el país, y esperan que su número aumente en los próximos días.

La Policía federal de Baviera ha avisado de que «existe un número de casos en los dobles dígitos». Aunque «la falsificación de los certificados es todavía un fenómeno menor en términos numéricos», el incremento de la demanda y oferta va a aumentar» dado el régimen de vida de los vacunados, que disfrutan de las mismas libertades que las personas recuperadas de coronavirus.

13:07 La Policía Municipal de Madrid puso en abril 3.850 denuncias a locales por incumplimientos y 2.766 por botellón

La Policía Municipal de Madrid realizó en abril un total de 2.295 inspecciones y actuaciones en locales de espectáculos públicos y actividades recreativas e interpuso 3.850 denuncias por irregularidades e incumplimientos, según las estadísticas mensuales del Cuerpo Local consultadas por Europa Press.

Cifras parecidas a las del mes de marzo, cuando hubo 2.471 inspecciones y 3.797 denuncias. En abril los distritos con más denuncias fueron Centro (1.014), Chamberí (799), Chamartín (323) y Salamanca 272. Los que menos fueron Vicálvaro (42), Moratalaz (44) y Barajas (50).

12:33 La Generalitat de Cataluña aboga por no llevar mascarilla en las escuelas «si la situación es segura»

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha abogado este sábado por eliminar la obligatoriedad de llevar la mascarilla en las escuelas «si la situación es segura», algo que dice que dependerá de la inmunidad de grupo y el ritmo de vacunación contra el Covid-19.

Lo ha defendido en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, después de que la Generalitat anunciara que la Conselleria de Educación, a través del plan de actuación para el curso 2021-2022, revisará el uso de la mascarilla en la educación primaria a partir de septiembre si la situación epidemiológica así lo permite.

12:05 Detectada en Vietnam una variante híbrida del coronavirus que combina las versiones india y británica

Las autoridades vietnamitas han confirmado este sábado una nueva variante híbrida del coronavirus que combina carácterísticas propias de las versiones identificadas en India y Reino Unido, ambas altamente contagiosas.

El ministro de Salud del país asiático, Nguyen Thanh Long, ha confirmado la aparición de esta nueva vertiente a partir del secuenciado genético de varios pacientes de coronavirus, según el medio VnExpress.

11:50 El CSIC pone a disposición de la OMS sus test serológicos de Covid-19 para facilitar su fabricación en África

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto a disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) su tecnología de test serológicos de covid-19 para que pueda ser fabricado en países de África y otros en vías de desarrollo.

El vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, Jesús Marco, ha anunciado la decisión en el acto del primer aniversario del C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool), presidido por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, y con la presencia de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. El C-TAP es una iniciativa de la OMS para facilitar acceso rápido, igualitario y asequible a los productos sanitarios contra la covid-19 mediante el aumento de la producción.

11:18 La OMS cree que lo «más rápido» para acabar con pandemia es aumentar «drásticamente» fabricación de vacunas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado que lo «más rápido» acabar con la pandemia es aumentar «drásticamente» la fabricación de vacunas y garantizar el «acceso equitativo» a las mismas.

Tedros se ha pronunciado así en una rueda de prensa, en la que también ha participado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, con motivo de la celebración del primer aniversario del fondo común de acceso a la tecnología de la COVID-19, llamado C-Tap, al que España se ha sumado.

10:45 España se suma a la iniciativa de Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la COVID-19

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha anunciado este viernes que España entrará a formar parte de la iniciativa de Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP, por sus siglas en inglés), lanzada hace justo un año.

España pasará a formar parte, ha dicho González Laya, de la «familia que Costa Rica y otros comenzaron a construir» hace justo un año, en referencia a que la iniciativa partió del presidente de este país centroamericano, Carlos Alvarado, y se lanzó en asociación con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

10:23 Biden reivindica a su Gobierno durante la pandemia y dice que las muertes por coronavirus cayeron un 85%

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha subrayado durante una visita al estado de Virginia, el buen papel de su Administración en la lucha contra la pandemia y ha señalado que desde que llegaron a la Casa Blanca, las muertes por coronavirus han caído en más de un 85%.

«Cuatro meses después de asumir el cargo, hemos avanzado en esta pelea más de lo que nadie pensó que fuera posible. Recordemos dónde estábamos hace 129 días. Cuando asumí el cargo, teníamos un promedio de 184.000 casos diarios, ahora son 22.000 y se han reducido las muertes en más del 85 por ciento», ha celebrado.

10:10 El Gobierno prorroga hasta el 30 de junio las restricciones para los viajeros de terceros países

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este sábado una orden del Ministerio del Interior por la que se prorroga hasta el 30 de junio las restricciones para los viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen con motivo de la pandemia del Covid-19.

En concreto, el Ejecutivo amplía una orden del 17 de julio de 2020 en la que se establecían una serie de criterios y normas para restringir los viajes desde terceros países. Esta norma se refiere al Código de fronteras Schengen y recoge la denegación de entrada a toda persona nacional de un tercer país, salvo excepciones.

09:48 Las comunidades administran el 93,3% de las vacunas recibidas

En España se han administrado hasta este viernes 26.133.689 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, el 93,3 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 28.024.880 unidades.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones, y este viernes 28 mayo.

09:30 Aval judicial para prorrogar las restricciones en Galicia hasta el 12 de junio

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG9 ha dado de nuevo su aval para la prórroga de las restricciones en la orden de la Consellería de Sanidade que ha sido publicada este mismo viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Con esta autorización judicial, las medidas se pueden aplicar a partir de este mismo sábado y estarán vigentes hasta el 12 de junio, sábado en que la Xunta ha planeado la prueba piloto para el ocio nocturno.

De este modo, quedan autorizados los cierres perimetrales de A Pobra do Caramiñal, Lobios y Mos. En estos tres ayuntamientos, en los que no está permitidas las reuniones de no convivientes, tampoco estará abierta la hostelería y actividades no esenciales, así como se mantiene el toque de queda entre las 23 y las 6 de la mañana.

09:15 Alemania retira a Castilla-La Mancha y Cantabria de la lista de zonas de riesgo

Las autoridades alemanas han retirado este viernes a las regiones españolas de Cantabria y Castilla-La Mancha de la lista de zonas de riesgo por la COVID-19, como ya hicieran la semana pasada con Asturias y Extremadura.

De este modo, a partir de este domingo, a las 00:00 horas, los ciudadanos de estas dos regiones no deberán guardar cuarentena obligatoria a su entrada en Alemania, ha informado la Embajada española en sus redes sociales.

09:00 Notificados 5.482 nuevos casos de covid, 17 muertes y la incidencia se sitúa en 124

El Ministerio de Sanidad ha registrado este viernes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 5.482 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.517 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.510 registrados el jueves, lo que eleva a 3.668.658 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 124,34 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 125,02 notificado ayer por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, este viernes se han notificado 17 más, de los cuales 128 se han registrado en la última semana.

21:50 Otros dos fallecimientos elevan a 2.417 las víctimas mortales por la pandemia en Galicia

Las autoridades gallegas han comunicado este viernes otros dos fallecimientos de personas diagnosticadas con covid-19, lo que eleva a 2.417 las víctimas mortales vinculadas a la pandemia en Galicia.

Sanidade sitúa ambos fallecimientos en este jueves 27. Así, falleció un hombre de 83 años en el Hospital Comarcal de Monforte de Lemos y una mujer de 94 en el Complexo Hospitalario de Pontevedra.

Ambos tenían patologías previas.

20:15 El CSIC pone a disposición de la OMS sus test serológicos de Covid-19

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto a disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) su tecnología de test serológicos de covid-19 para que pueda ser fabricado en países de África y otros en vías de desarrollo.

El vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, Jesús Marco, ha anunciado la decisión en el acto del primer aniversario del C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool), presidido por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, y con la presencia de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. El C-TAP es una iniciativa de la OMS para facilitar acceso rápido, igualitario y asequible a los productos sanitarios contra la covid-19 mediante el aumento de la producción.

20:00 OMS cree que lo «más rápido» para acabar con pandemia es aumentar «drásticamente» la fabricación de vacunas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado que lo «más rápido» acabar con la pandemia es aumentar «drásticamente» la fabricación de vacunas y garantizar el «acceso equitativo» a las mismas.

Tedros se ha pronunciado así en una rueda de prensa, en la que también ha participado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, con motivo de la celebración del primer aniversario del fondo común de acceso a la tecnología de la COVID-19, llamado C-Tap, al que España se ha sumado.

19:10 Crece ligeramente la presión hospitalaria en un día en el que La Rioja suma 30 nuevos contagios

La Rioja continúa aumentando el número de casos activos de COVID-19 al pasar de los 363 de ayer a 373 de hoy (diez más) en un día en el que también crece ligeramente la presión hospitalaria, con 44 personas ingresadas (tres más que ayer). No obstante, no hay que lamentar fallecidos.

Por su parte, La Rioja ha sumado 30 contagios en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia un total de 30.749 personas han padecido la enfermedad en nuestra comunidad.

Según ha informado el Gobierno riojano este viernes, la incidencia acumulada a catorce días ha bajado de los 158,48 casos por cada 100.000 habitantes de ayer a los 156,6 de hoy. En cuanto a la Incidencia Acumulada a siete días, ha bajado de los 91,9 casos de ayer a 90,65.

18:20 La EMA aprueba el uso de Pfizer para adolescentes de 12 a 15 años y deja a los países la decisión de cuándo vacunarlos

La Agencia Europea del Medicamenteo ha aprobado el uso de la vacuna Pfizer en adolescentes de entre 12 y 15 años después de haber estudiado que este suero es «seguro». Esta opinión favorable al uso de Pfizer para esta franja de edad supone un avance más a la hora de cercar en la población el virus del COVID-19.

El suero de la farmacéutica germanoamericana se ha convertido por lo tanto en la primera vacuna autorizada en Europa para menores de 16 años, después de que la EMA haya determinado que se «segura» para esta parte de la población.

17:00 La Comunidad de Madrid notifica 784 casos en las últimas 24 horas y 6 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.034 casos nuevos de coronavirus, de los que 784 corresponden a las últimas 24 horas, y 6 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este viernes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del jueves se notificaron 1.064 casos nuevos de coronavirus, 815 correspondieron a las últimas 24 horas, y 5 fallecidos más en los hospitales.

16:53 López Miras sobre las dudas por Astrazeneca: «El desorden y las dudas» las generó Sanidad

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este viernes que «el desorden y las dudas» respecto a la vacunación con Astrazeneca las ha generado el propio Ministerio de Sanidad y que la Agencia Europea del Medicamento «deja muy clara su postura» respecto a la segunda dosis a menores de 60 años que habían recibido esa marca.

Tras el acto de presentación de los deportistas de la Región de Murcia que forman parte de la preselección paralímpica que acudirá a los Juegos de Tokio 2020, el presidente murciano recordó que España e Irlanda han sido los únicos países que hasta la semana pasada no decidieron qué hacer sobre esa segunda dosis mientras el resto de países europeos tomaron una decisión y estaban vacunando a menores de 60 años que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca.

16:20 Canarias recibirá 1,3 millones de dosis en junio y julio

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que las islas recibirán como mínimo 1,3 millones de dosis entre los meses de junio y julio para alcanzar el reto del 70% de población isleña vacunada antes del 31 de julio.

Así lo ha puesto este viernes de manifiesto durante la presentación de una campaña publicitaria de la Consejería de Sanidad para fomentar la vacunación masiva contra la COVID-19, que contó con la participación de forma telemática de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

15:49 Baleares notifica al Ministerio de Sanidad dos casos de trombosis en personas vacunadas

La Conselleria de Salud y Consumo ha explicado este viernes que el servicio de vigilancia farmacológica de Baleares ha notificado al Ministerio de Sanidad dos casos leves de trombosis en personas que habían recibido la vacuna contra la COVID-19.

En una rueda de prensa, la directora general de Salud Pública y Participación, Maria Antònia Font, ha especificado que no se trató de trombosis trombocitopénica, el caso de trombosis más grave relacionado con las vacunas para el coronavirus. Además, ha añadido que también se desconoce si la trombosis fue causada por la vacuna o por otros motivos.

15:06 Darias anuncia la llegada de 4,6 millones de dosis de la vacuna la próxima semana

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado un nuevo récord de llegada de vacunas en España con 4,6 millones de dosis durante la próxima semana. «Son cifras realmente espectaculares y excepcionales», manifestó.

Durante su intervención vía telemática en la presentación de la campaña canaria ’22 ángeles’ para fomentar la vacunación masiva contra la COVID-19, ha reiterado que la administración de dosis en el conjunto del país «va como un tiro».

14:30 La ministra de Sanidad no teme un desabastecimiento de vacunas de AstraZeneca

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no teme que se produzca un desabastecimiento de vacunas de AstraZeneca, sobre todo a raíz de que la mayoría de las personas que han recibido la primera dosis de este laboratorio se decantan por la misma farmacéutica para recibir la segunda dosis.

En declaraciones a los medios, la ministra ha aclarado que las vacunas de AztraZeneca siguen llegando a nuestro país y se continúan distribuyendo por todas las comunidades autónomas, y afirmó que, en principio, si la compañía cumple «no tendría que haber ningún problema» con el suministro de esta vacuna.

13:50 Castilla y León registra 273 nuevos casos y ningún fallecido

Castilla y León suma 273 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 234.811, así como un total de 30.052 altas médicas, de ellas 15 nuevas, y ningún fallecido, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas no contabilizan fallecimiento alguno en hospitales, con lo que la cifra global de fallecidos en centros hospitalarios se mantiene en 5.751.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 277 -dos menos que en la jornada anterior- y los casos positivos a ellos vinculados, 1.547 -18 menos-. De ellos, Ávila contabiliza 20 brotes -sin variación-; Burgos, 59-siete más-; León, 43 -seis menos-; Palencia, 21 -los mismos-; Salamanca contabiliza 34, uno menos; Segovia, 21 -uno menos-; Soria, diez -uno menos-; Valladolid suma 57, uno más, y Zamora 12, uno menos que ayer.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 234.811 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 273 en la última jornada. De ese total, 228.011 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

13:40 Andalucía registra 1.497 casos y tres muertes

Andalucía ha registrado este viernes 28 de mayo un total de 1.497 casos de coronavirus, segundo día consecutivo por encima de 1.400 positivos, según los datos consultados por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado tres muertes, superiores a las dos de la víspera pero inferiores a las siete del viernes pasado.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha subido por segundo día seguido tras reducirse en 0,5 el miércoles y en 1,9 el martes. En concreto, la tasa se sitúa en esta jornada en 166,9 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que supone 2,1 puntos más que la víspera y 0,9 puntos por encima de la tasa de hace siete días.

Los 1.497 positivos de este viernes se contabilizan tras los 1.458 del jueves, los 1.264 del miércoles, los 1.011 del martes, los 1.400 del lunes y domingo, los 1.276 del sábado y los 1.380 del viernes anterior. La cifra de este viernes es la más alta desde el viernes 14 de mayo, cuando se registraron 1.602 contagios.

12:30 La Comunidad de Madrid detecta dos casos importados de la cepa india

La Comunidad de Madrid ha detectado dos casos importados de la cepa india, ha confirmado este viernes en rueda de prensa el viceconsejero en funciones de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Zapatero ha destacado que la cepa británica sigue siendo la predominante, en torno al 85 por ciento, aunque «se reduce su presencia».

Igualmente la Comunidad ha detectado un ligero crecimiento de las cepas sudafricana y brasileña de entre un 1 y 2 por ciento.

12:00 Reconocen por primera vez en España la enfermedad profesional a un trabajador sanitario infectado por Covid

El Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina (Toledo) ha reconocido por primera vez en España, tras una denuncia interpuesta por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la enfermedad profesional a una persona que trabaja en el sector sanitario y que se contagió del coronavirus.

«Estamos ante la primera sentencia que reconoce el Covid-19 como una enfermedad profesional, lo que da la razón al CSIF ya que hemos defendido desde el principio de la pandemia que el contagio del coronavirus debe ser reconocido como enfermedad profesional para todos los que prestan servicios en centros sanitarios», ha dicho la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la organización, Encarna Abascal.

En concreto, la sentencia afecta a un auxiliar administrativo que, pese a sufrir en dos ocasiones una incapacidad temporal por síndrome respiratorio agudo derivado del Covid-19 y, posteriormente, disnea y alteraciones respiratorias, tanto la seguridad social como la mutua colaboradora Solimat le denegaron el reconocimiento de la enfermedad profesional.

11:00 Sánchez anuncia que España participará en la prueba del ‘pasaporte covid’ de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que España será uno de los países que desde el próximo 7 de junio participará en la prueba general para poner en marcha el denominado Certificado Verde UE Covid, que comenzará a funcionar el 1 de julio para reactivar el turismo internacional.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la inauguración de la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural ‘Presura 20’ en Soria, en la que ha puesto en valor el turismo interior y rural en España que se impulsó ya durante el pasado verano y que espera que este verano también siga creciendo.

«Quiero comenzar anunciando que España va estar también entre los países que van a realizar la prueba general que se inicia a partir del 7 de junio y que va a ser decisiva para poner en marcha el certificado verde digital antes de que comience el verano», ha asegurado.

Según Sánchez, se trata de una «gran noticia para la industria turística», pero «no sólo para los destinos turísticos de sol y playa, sino también para la oferta interior que crece en número y atractivo».

10:30 Cataluña registra 1.090 casos y 10 muertes en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este viernes 680.140 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -625.929 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.090 más que en el recuento del jueves, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 22.157, 10 más que los registrados el jueves: 14.103 en hospital o centro sociosanitario, 4.564 en residencia, 1.180 en domicilio y 2.310 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 776, que son cuatro menos que en el último recuento.

Un total de 270 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, dos menos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) se mantiene en 0,96 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 3,68%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 113,66 por cada 100.000 habitantes.

09:45 Bajan los nuevos casos de Covid-19 en Navarra tras el incremento del día anterior

Navarra registró el jueves 79 casos de Covid-19 tras realizar 2.073 pruebas de PCR y antígenos, lo que supone una tasa de positividad del 3,8%, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

Los datos son mejores que los del día anterior, cuando se registraron 93 casos y una positividad del 4,4%.

En los últimos días se han detectado en la Comunidad foral 72 casos el jueves de la semana pasada (4,2%), 57 el viernes (2,7%), 41 el sábado (3,5%), 46 del domingo (4,1%), 53 el lunes (2,7%), 50 el martes (2,3%) y los citados 93 el miércoles (4,4%).

En cuanto a la vacunación, el jueves se administaron 4.322 dosis, con lo que el total de vacunas administradas en Navarra es de 385.704. Las personas con vacunación completa son 136.205.

09:00 Varias comunidades activan ya la vacunación de los menores de 50

Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias o Ceuta han activado ya la vacunación de los menores de 50, que se generalizará a lo largo del mes de junio en el resto de comunidades, algunas de las cuales, como Castilla y León o Euskadi, han optado por esperar a terminar con los grupos de mayor edad y recibir dosis antes de concretar fechas.

Después de que Ceuta fuera el primer territorio, hace una semana, en comenzar a vacunar en esta franja de edad, conjuntamente con el grupo de 50 a 59 años, en Castilla-La Mancha se pincha desde hoy con el preparado de Moderna a este colectivo y se hace, antes de extenderse al resto de la región, en un pueblo de Ciudad Real, en Bolaños de Calatrava.

El presidente de la comunidad, Emiliano García-Page, lo anunció ayer y argumentó que el proceso de vacunación de los mayores de 50 años en la región «va a ir rápido», lo que permite a la Junta incluso la posibilidad de anticipar en dos semanas la inmunización de menores de 40 años.

En Baleares, los nacidos entre 1972 y 1976, de 49 a 45 años, grupo que lo componen algo más de 95.000 residentes en las islas, solicitan desde ayer cita telemática para una vacunación que comienza oficialmente el miércoles pero que ya hay concertadas para el mismo lunes.

20:00 Sanidad achaca a «un problema de comunicación» la creencia de que se puede elegir entre AstraZeneca y Pfizer

El Ministerio de Sanidad se reafirma en su decisión de vacunar con Pfizer a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y achaca a «un gravísimo problema de comunicación» la creencia de que se puede elegir entre una y otra, ya que, con dicha indicación se busca «evitar una muerte por cada millón de vacunados» con el suero de la compañía anglosueca.

Sanidad ha confirmado 4 muertes tras vacunarse con AstraZeneca, con una media de edad de 43 años y hay un quinto caso en estudio. «Cuando se toma una decisión de este tipo, se hace en aras de garantizar el beneficio y siempre y cuando exista una alternativa, y en España teníamos vacunas alternativas que poner», han insistido fuentes del Ministerio, reiterando la importancia de cumplir la decisión acordada en la última Comisión de Salud Pública.

20:00 Cultura prorroga hasta el 31 de septiembre las ayudas extraordinarias a artistas, con una rebaja de los requisitos

El Ministerio de Cultura y Deporte ha ampliado las ayudas extraordinarias a los artistas por desempleo hasta el próximo 31 de septiembre, con una rebaja en los requisitos de acceso, tal y como ha avanzado el ministro del ramo, José Manuel Rodríguez Uribes.

Esta iniciativa ha recibido luz verde en el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves 27 de mayo, en el marco de la prórroga de los ERTE. «Es una medida importante, porque hemos hecho esfuerzo para flexibilizar los requisitos», ha asegurado Uribes en declaraciones recogidas por Europa Press durante una visita oficial en Roma.

18:40 El fabricante de la Sputnik V suministrará 220 millones de dosis a UNICEF cuando la OMS la autorice

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), fabricante de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V, ha acordado con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el suministro de 220 millones de dosis del inmunizador, una vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) autorice su aplicación.

En un comunicado, el RDIF, que ha puntualizado que espera la decisión de la OMS «en breve», ha detallado que esa cantidad de vacunas será suficiente para inmunizar a 110 millones de personas. «El acuerdo de suministro de la vacuna ampliará el acceso para ayudar a satisfacer la demanda de vacunas en todo el mundo», ha incidido.

18:30 Las autonomías administran 25.745.178 dosis de las vacunas, el 94,6% de las recibidas

En España se han administrado hasta este jueves 25.745.178 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, el 94,6 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 27.210.560 unidades.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones, y este jueves 27 mayo.

Los datos del departamento dirigido por Carolina Darias indican que en ese periodo se han recibido en España 17.966.325 dosis de la vacuna de Pfizer, de las que se han entregado 17.950.335, se han administrado 18.074.711 dosis, 10.500.110 han recibido una y 7.574.601 las dos.

17:30 La Comunidad Valenciana suma 210 nuevos casos y una defunción

La Conselleria de Sanidad de Valencia ha detectado 210 nuevos casos de coronavirus desde la última actualización, se ha registrado una defunción y hay dos personas más ingresadas que ayer.

Asimismo, la Comunitat Valenciana ha administrado un total de 2.654.163 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por provincias: 308.090 en Castellón, 978.058 en Alicante y 1.368.015 en Valencia. Han recibido la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 886.083 personas. Por provincias: 104.910 en Castellón, 327.104 en Alicante y 454.069 en Valencia.

17:15 Madrid notifica 1.064 casos nuevos, 815 de las últimas 24 horas, y 5 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.064 casos nuevos de coronavirus, de los que 815 corresponden a las últimas 24 horas, y 5 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del miércoles se notificaron 1.110 casos nuevos de coronavirus, 910 correspondieron a las últimas 24 horas, y 10 fallecidos más en los hospitales.

16:48 Baleares abre la vacunación para la franja entre 45 y 49 años

Los residentes en Baleares nacidos entre 1972 y 1976, de 49 a 45 años, podrán solicitar cita para vacunarse contra la covid-19 a partir de esta tarde, cuando el Govern abrirá para este colectivo el sistema telemático Bitcita.

Según ha anunciado la Conselleria de Salud, las personas de este grupo de edad susceptibles de vacunarse son 95.269.

16:35 Comunidad de Madrid está estudiando modificar aforos en hostelería y ampliar la actividad en otros sectores

El consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado este jueves que están estudiando modificar aforos en la hostelería y quitar restricciones para ampliar la actividad en otros sectores.

La Comunidad de Madrid está preparando la orden que será anunciada mañana viernes por el viceconsejero Antonio Zapatero, y que entrará en vigor el lunes. Ahora está el grupo de trabajo en la Dirección General de Salud Pública está evaluando todos los sectores y ámbitos y todas las decisiones irán en sentido de ir ampliando la actividad y mañana se anunciará en todo detalle. Habrá decisiones de todos los ámbitos para ampliar la actividad», ha avanzado el consejero.

16:13 Los agentes de la Ertzaintza comienzan a recibir la segunda dosis de Pfizer tras la primera de AstraZeneca

El Gobierno Vasco ha comenzado este jueves la segunda fase de la vacunación de los agentes de la Ertzaintza que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y serán inoculados ahora con la segunda dosis de Pfizer. Para ello, Osakidetza ha puesto a disposición del Departamento de Seguridad las primeras 600 dosis de Pfizer, que se irán administrando en los próximos días.

Según ha explicado la Consejería, estas primeras 600 dosis de Pfizer se irán administrando a lo largo de las próximas jornadas con personal sanitario propio en las instalaciones médicas de Erandio, Oiartzun y Arkaute, la sede de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. El orden para completar la vacunación de la Ertzaintza se está realizando por orden de administración de la primera dosis.

15:50 Casi el 40% de los fumadores no permitiría fumar en las terrazas por el riesgo de contagio de Covid-19

Casi el 40 por ciento (38,2%) de los fumadores no permitiría fumar en las terrazas ante la evidencia de que la Covid-19 se transmite por los aerosoles, según los datos de la encuesta anual sobre tabaquismo Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), publicados en el marco de la Semana Sin Humo 2021, y que en esta edición ha contado con la participación de 5.426 personas.

A pesar de ser un porcentaje alto, este dista mucho del 83,4 por ciento de los no fumadores y del 76,2 por ciento de los ex fumadores que lo prohibirían. «En una terraza, las personas y los objetos del entorno de una persona fumadora quedan expuestas a las gotas y aerosoles exhalados por esta dado que al exhalar el humo se expulsan los aerosoles a más velocidad que hablar», explica el coordinador de la Semana Sin Humo 2021, Emilio Salguero.

15:19 Moreno garantiza que los «rebrotes» están «controlados» y pide a Adelante que no genere «alarma»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha garantizado este jueves ante el Pleno del Parlamento que los «rebrotes» de coronavirus que se han producido en Andalucía en las últimas fechas están «controlados» y ha pedido al grupo Adelante Andalucía que no genere «alarma».

Así se ha pronunciado Moreno durante su debate, ante el Pleno del Parlamento, con la portavoz del Grupo Adelante, Inmaculada Nieto, quien ha mostrado su preocupación por el «repunte de la incidencia» del coronavirus en la comunidad y la «relajación» de las medidas de la Junta para luchar contra la pandemia. Nieto ha señalado que no quiere pensar «en un escenario en el que algunos países de la UE recomienden a sus nacionales viajar a España, pero quizá no a Andalucía y lo que pasaría con el turismo».

14:57 Madrid tiene suficientes dosis de AstraZeneca para atender demanda «masiva»

El consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que hay «cantidad suficiente de vacunas» de AstraZeneca para todos los grupos pendientes de recibir la segunda dosis a partir de la semana próxima, los cuales están demandando «de forma masiva» que sea de la misma marca en lugar de Pfizer.

En declaraciones a los medios tras visitar un centro ocupacional para personas con discapacidad de la Fundación Cirvite, Escudero ha dicho que el número de vacunas disponibles para la segunda dosis de AstraZeneca «no es un problema».

14:26 Navarra amplía horarios y aforos en espectáculos culturales hasta el 60% desde este viernes

El Gobierno de Navarra ampliará horarios y aforos en espectáculos culturales hasta el 60% a partir de esta medianoche, además de prolongar el horario del interior de la hostelería hasta las 23.00 horas, continuando así el proceso de flexibilización de medidas ante el Covid.

Los cambios se recogen en la Orden Foral 18/21 de la consejera de Salud, que modifica algunos puntos de la anterior y mantiene la vigencia de ésta hasta el 3 de junio, incluido. Se enmarca en la hoja de ruta de apertura «progresiva y controlada» en distintos sectores y actividades atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria del Covid-19 en la Comunidad Foral, ha informado el Gobierno foral en una nota.

14:15 Más del 60% de los madrileños de 50 a 59 años ya ha recibido primera dosis

Más del 60 por ciento de los madrileños de entre 50 y 59 años ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, por lo que esperan que a mediados de junio se complete y se comience a vacunar a los cuarentañeros.

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, tras una visita esta mañana a un centro ocupacional y de viviendas comunitarias. Allí ha recordado que todo dependerá de la disponibilidad de vacunas.

13:32 Cantabria prevé empezar a vacunar a población de 40 a 49 años la próxima semana

Cantabria tiene previsto empezar la próxima semana a vacunar contra el coronavirus al grupo de población de entre 40 y 49 años, después del «peinado» que va a realizar en las franjas de 60 a 69 y 50 a 59 años para completar en ellos el proceso.

Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, que ha indicado que es «probable» que la comunidad pueda adelantar el comienzo de la inmunización de este nuevo grupo a partir de 40 años gracias al aumento de la llegada de dosis previsto.

13:18 Los nuevos contagios en Galicia se mantienen en 130 y la tasa de positividad sigue por debajo del 2%

La presión hospitalaria ha descendido en Galicia al reducirse a 124 los pacientes ingresados por la Covid-19, que suponen 14 menos que la jornada anterior, así como los casos activos, que bajan a 2.420, mientras que los nuevos contagios se mantienen en 130.

Según los datos actualizados en la mañana de este jueves por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas de este miércoles, bajan a 28 los pacientes ingresados en UCI en la Comunidad gallega –tres menos– y a 96 los de otras unidades –11 menos–.

13:06 Page recibe la vacuna y anuncia que en C-LM se adelantan los plazos dos semanas con los menores de 50

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recibido este jueves la vacuna de Janssen contra el coronavirus, escenario en el que ha avanzado que en la Comunidad Autónoma el buen ritmo de vacunación hace que se adelanten dos semanas los plazos previstos, de manera que este mismo viernes el tramo de edad entre 40 y 49 años empezará a recibir dosis.

Este acelerón provocará igualmente que los mayores de 30 años puedan estar vacunados en primera dosis en el mes de junio, tal y como ha vaticinado el líder del Ejecutivo autonómico.

12:46 China alerta de que las investigaciones sobre el origen del coronavirus socavan la lucha contra la pandemia

La Embajada de China en Estados Unidos ha alertado de que las investigaciones sobre el origen del coronavirus únicamente «socavan la lucha contra la pandemia» después de que el presidente, Joe Biden, solicitara una revisión de la información de Inteligencia sobre el surgimiento del virus en un plazo de 90 días.

En un comunicado, las autoridades del país asiático han señalado que «algunas fuerzas políticas se han centrado en la manipulación y el juego de culpas». A medida que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se prepara para comenzar la segunda fase de estudio sobre el origen del coronavirus, China ha estado sometida a una mayor presión para ofrecer acceso a las delegaciones ante las acusaciones de que el virus salió de un laboratorio de la ciudad de Wuhan.

12:28 Navarra casi duplica los casos de Covid-19 del día anterior y se acerca al centenar

Navarra registró el miércoles 94 nuevos casos de Covid-19 tras realizar 2.101 pruebas de PCR y antígenos, lo que supone una tasa de positividad del 4,5%, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

La cifra de casos es casi el doble de la del día anterior, cuando se registraron 50 nuevos y la positividad fue del 2,3%.

12:09 Cataluña registra 980 casos y 4 muertes en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este jueves 679.050 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –625.092 con una prueba PCR o test de antígenos–, 980 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 22.147, 4 más que los registrados el miércoles: 14.096 en hospital o centro sociosanitario, 4.564 en residencia, 1.180 en domicilio y 2.307 que no son clasificables por falta de información.

11:42 La Comunidad Valenciana publica la prórroga de los contratos de 6.069 sanitarios de refuerzo

La Conselleria de Sanidad ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución por la que se acuerda la prórroga y/o renovación parcial, desde el 1 de junio y hasta el próximo 31 de diciembre, de 6.069 contratos de personal sanitario para el refuerzo de los recursos humanos frente a la pandemia de Covid.

La resolución explica que para la renovación de este personal de refuerzo se ha tenido en cuenta que «la evolución favorable de la pandemia en el momento actual, con una sensible reducción del número de contagios vinculables a los avances en el proceso de vacunación masiva, pero existiendo todavía la posibilidad de brotes por la evolución incierta de la pandemia».

11:25 España, sexto país europeo en vacunación al cumplirse cinco meses de campaña

La campaña de vacunación contra la covid-19 cumple este jueves cinco meses con 25.280.864 dosis inoculadas, con las que se ha logrado inmunizar a casi el 18 % de la población, cifras con las que España se convierte en el sexto país europeo con la estrategia más avanzada.

A mediados de abril, el informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) situaba a España por detrás de diez países en población inmunizada, de forma que en estas últimas semanas se ha avanzado significativamente hasta situarse en la sexta posición en cuanto a la administración de la pauta vacunal completa (por detrás de Hungría, Malta, Islandia, Dinamarca y Lituania).

11:01 Ceuta traslada preocupación por consecuencias sanitarias de entrada masiva

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha trasladado hoy su «preocupación» al Gobierno de la Nación por las «consecuencias sanitarias» que puede tener en la ciudad la entrada de más de 8.000 personas que se produjo a principios de la pasada semana por el espigón fronterizo que separa Ceuta de Marruecos.

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha señalado que esta preocupación ha sido puesta en conocimiento del Estado por el consejero de Sanidad del Ejecutivo ceutí, Alberto Gaitán (PP), durante su intervención esta tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), presidido por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.

10:42 Australia confina por un nuevo brote de coronavirus a Victoria

El primer ministro interino del estado australiano de Victoria, James Merlino, ha anunciado este jueves el confinamiento durante los próximos siete días de esta región, la segunda más poblada del país, debido a un nuevo brote de coronavirus.

Desde este viernes, el estado, donde se sitúa la ciudad de Melbourne –que tiene cinco millones de habitantes– , tendrá vigentes restricciones y aislamiento obligatorio, con solo cinco razones justificadas para salir del domicilio, comprar alimentos y suministros, trabajo, cuidados, ejercicio durante dos horas al día y acudir a vacunarse, informa el portal australiano News.

10:20 El director de la Policía afea a Vox «no protestar» ahora que hay más policías vacunados en Cataluña que en otras CCAA

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha afeado este miércoles a Vox que «no proteste» ahora que se ha conseguido revertir la situación por el atraso en la vacunación contra la Covid-19 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, siendo ahora mayor el porcentaje de agentes inmunizados aquí que en otras comunidades autónomas (CCAA).

En este sentido, ha defendido que el Gobierno realiza un «esfuerzo intensísimo» para proteger la vida de todos los ciudadanos y, acto seguido, ha hablado de la «presión» que ejercieron para corregir la situación en Cataluña el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

09:48 Reuniones de diez personas en exteriores y de seis en interiores desde el sábado en Galicia

Reuniones de diez personas en exteriores y seis personas en interiores es una de las principales novedades que incorporará la Xunta, a partir de este sábado 29 de mayo, a la ‘desescalada’ gallega iniciada con el fin del estado de alarma el pasado 9.

Tras la reunión del comité clínico este martes y del Consello de la Xunta este miércoles, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, ha informado de esta novedad, que también incluye el aumento de los aforos, que con carácter general para toda Galicia –salvo para ayuntamientos en nivel alto de restricciones o máximo– pasará del 50 al 75%.

09:15 Darias avisa de que los contagios en menores de 50 años están incrementándose «ligeramente»

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avisado de que los contagios de coronavirus en menores de 50 años están incrementándose «ligeramente», lo que provoca que se haya reducido la tendencia descendente de transmisión del virus que se venía observando en las últimas semanas.

Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 5.007 nuevos casos de COVID-19, 2.579 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 6.080 positivos. Además, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 126,30, frente a 128,12 ayer.

09:01 Feijóo apuesta por mantener las mascarillas en las aulas: «Me parece más importante que la distancia»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que él es partidario de mantener las mascarillas en las aulas el curso que viene. «Me parece más importante la mascarilla que la distancia», ha evaluado.

Lo ha dicho en respuesta a los medios en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta y del comité clínico de este martes, al ser preguntado por las declaraciones de la ministra Celáa sobre el uso de la mascarilla y los niños y si se preveía alguna flexibilización pensando en apredizajes de las lenguas, entre otras cuestiones.

08:40 La semana que viene llegarán a España 1,3 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca

La semana que viene van a llegar a España 1,3 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca, según ha informado este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Se trata de una nueva llegada de dosis de vacunas que pueden ser «suficientes» para administrar la segunda dosis a las personas que han recibido la primera, si bien Darias ha reconocido que hay que analizar la cantidad de personas menores de 60 años que van a recibir la dosis.

08:20 Galicia vacunará este jueves a menores de 60 con Astrazeneca

El 87% de los gallegos menores de 60 años a los que se les ha preguntado si están dispuestos a ponerse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer u optan por completar la pauta con Astrazeneca han elegido seguir la misma marca. El Sergas empezará este mismo jueves, en el área de Ourense –cuyos ciudadanos consultados han optado en un 85 por ciento por seguir con la misma marca–, la administración de estas vacunas para este colectivo que ya completaron las 12 semanas desde el primer pinchazo.

Concretamente, esta inmunización, que implica firmar un consentimiento informado –requerimiento del Ministerio de Sanidad al decantarse la comisión de vacunas por que las segundas dosis sean de Pfizer–, se llevará a cabo en los tres hospitales de la provincia ourensena. En el caso del hospital de la capital, las inyecciones serán en horario de mañana y tarde, mientras que en O Barco y Verín solo por la mañana.

08:00 Darias defiende la llegada de turistas británicos por la baja incidencia de Reino Unido: «Se dan las condiciones»

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido la medida que permite la llegada a España de viajeros procedentes de Reino Unido sin controles sanitarios ni restricciones porque, según ha destacado, este país cuenta con una baja incidencia acumulada a 14 días y «se dan las condiciones para abrir el turismo».

Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, desde donde Darias se ha pronunciado sobre esta medida que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ha entrado en vigor desde este mismo lunes en contraposición con las medidas que están tomando algunos socios europeos que imponen cuarentenas ante el temor de la variante india.

19:30 España recibirá 1,3 millones de dosis de AstraZeneca la semana que viene

La semana que viene van a llegar a España 1,3 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca, según ha informado este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Se trata de una nueva llegada de dosis de vacunas que pueden ser «suficientes» para administrar la segunda dosis a las personas que han recibido la primera, si bien Darias ha reconocido que hay que analizar la cantidad de personas menores de 60 años que van a recibir la dosis.

17:20 Darias avisa de que los contagios en menores de 50 años están incrementándose «ligeramente»

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avisado de que los contagios de coronavirus en menores de 50 años están incrementándose «ligeramente», lo que provoca que se haya reducido la tendencia descendente de transmisión del virus que se venía observando en las últimas semanas.

Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 5.007 nuevos casos de COVID-19, 2.579 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 6.080 positivos. Además, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 126,30, frente a 128,12 ayer.

17:55 El Rey: «Con el tiempo será la vacuna y no el virus la que señale el comienzo de una nueva era»

El Rey Felipe VI ha agradecido el trabajo en tan poco tiempo de investigadores y científicos que trabajaron durante la pandemia contra el COVID-19. «Es la innovación la que marca el reloj de nuestra especie y, con el tiempo, será la vacuna, y no el virus, la que señale el comienzo de una nueva era», ha destacado.

Durante la clausura de la presentación del ‘Anuario 2021’ de Fundación Cotec, que se ha presentado este miércoles en Madrid, Felipe VI ha destacado la importancia de la innovación en la sociedad, por lo que ha instado a «acelerar la velocidad» a la que se innova y a «imprimir un nuevo ritmo a la difusión de las innovaciones».

17:42 La Comunidad Valenciana registra 192 nuevos casos y cuatro fallecimientos, solo uno de ellos de esta semana

La Comunidad Valenciana ha registrado 192 nuevos casos de coronavirus desde la última actualización de este martes y cuatro fallecimientos, aunque de ellos únicamente uno corresponde a esta semana ya que otros dos son de diciembre y uno de febrero, según los datos de la Conselleria de Sanidad.

La autonomía lleva administradas ya un total de 2.571.219 dosis de la vacuna contra el coronavirus: 298.492 en Castellón, 947.797 en Alicante y 1.324.930 en Valencia. En total, 856.720 personas han recibido la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca y la monodosis de Janssen).

17:35 Francia pone en cuarentena a los viajeros llegados del Reino Unido

El Gobierno de Francia ha acordado que los viajeros procedentes de Reino Unido guarden cuarentena para evitar la propagación en territorio galo de la variante india del SARS-CoV-2, en línea con las medidas de control que han impuesto otros países europeos como Alemania y Austria.

17:01 Un ex asesor de Johnson critica su gestión de la pandemia

Dominic Cummings, el que fuera el principal asesor del primer ministro británico, Boris Johnson, hasta finales de 2020, ha criticado este miércoles duramente su gestión de la pandemia y ha señalado que al principio el mandatario restó importancia al coronavirus y dijo que era como «una nueva gripe aviar».

Durante una comparecencia ante el Parlamento, Cummings ha lamentado que el Gobierno falló «desastrosamente» con su estrategia y su gestión de la pandemia y ha indicado que ministros, altos cargos y asesores actuaron «por debajo de lo que merece el público».

16:43 Baleares notifica 38 nuevos positivos pero no comunica defunciones

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 38 nuevos casos de COVID-19 y ningún fallecido, de modo que el total de casos notificados se eleva a 60.098 y el de muertes se mantiene en 840.

Según ha notificado Conselleria de Salud y Consumo, en las últimas 24 horas, un total de 30 PCR han resultado positivas, tres menos que este martes. En el último día se han practicado 3.260 pruebas de detección del coronavirus.

16:30 La Región de Murcia registra 81 nuevos positivos en una jornada sin fallecidos por Covid-19

La Región de Murcia ha registrado 81 nuevos casos positivos por Covid-19 hasta las 23.59 horas de este martes, en una jornada sin fallecidos por esta causa, según informaron fuentes de la Consejería de Salud. Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad se mantiene en los 1.600 y el número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se eleva a 112.526.

16:13 Galicia empieza mañana con segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60 años

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) iniciará mañana en el área sanitaria de Ourense la administración de la segunda dosis a las personas menores de 60 años que recibieron una primera con AstraZeneca y que, en un 87 % han optado por repetir con la del mismo laboratorio.

Así lo ha explicado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa tras el Consello del Gobierno gallego, en la que ha puntualizado que se va a aplicar la misma vacuna a estas personas «de acuerdo con su propia decisión» y ha avanzado que «hay muchas posibilidades» de tener las dosis suficientes de AstraZeneca para todos, incluidos los mayores de 60 años.

16:02 Andalucía dice que la tendencia es descendente y mantiene que la inmunidad colectiva estaría en julio

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha afirmado este miércoles que «las previsiones son positivas, la tendencia sigue siendo descendente, y el número de hospitalizaciones y de ingresados en UCI sigue descendiendo», por lo que ha mantenido que espera conseguir la inmunidad colectiva «en las primeras semanas del mes de julio, donde más del 70% de la población andaluza estén vacunadas al menos con una primera dosis».

«Creo que ese 70% aproxidamente va a ser una realidad porque ya hoy se están vacunando al tramo de edad entre 50 y 60 años», ha manifestado en declaraciones a los periodistas Marín, que ha añadido que «cuando esa inmunidad colectiva se consiga será el momento del despegue y ese revulsivo económico que necesitaba Andalucía y que el sector turístico ya empieza a notar».

15:36 Andalucía dice que residencias de mayores son lugares «seguros» y dice que los dos brotes son «excepcionales»

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado este miércoles que las residencias de personas mayores son espacios «seguros», por lo que ha señalado que los dos brotes de coronavirus Covid-19 detectados en sendos centros de personas mayores de Mairena del Aljarafe y de La Algaba, en la provincia de Sevilla, son «excepcionales».

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los periodistas en Huelva sobre estos dos brotes en ambos centros, donde los afectados presentan sólo síntomas leves o son directamente asintomáticos.

15:12 Un caniche asintomático, primer perro con la variante británica en España

Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han detectado el primer caso en España de una mascota infectada con la variante británica del SARS-CoV-2, un caniche gigante de 14 años con una elevada carga viral y asintomático.

El hallazgo ha sido realizado por un equipo liderado por el catedrático José Manuel Sánchez-Vizcaíno del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la UCM, que desde hace meses estudia la prevalencia y seroprevalencia del virus SARS-CoV-2 en las mascotas de España, en colaboración con las universidades de Castilla-La Mancha y Córdoba.

14:47 Navarra amplía hasta las 23:00 el horario de cierre de los interiores de la hostelería

Navarra ampliará desde este viernes el horario de cierre del interior de la hostelería de 22 a 23 horas y también tiene previsto abordar la ampliación de aforos en el sector cultural con representantes de este ámbito, según ha informado la consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Induráin ha puesto en valor la «buena evolución» de los datos en cuanto a contagios, ingresos y vacunación.

14:33 Galicia amplía las reuniones a seis personas en interior y diez en exterior

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que las reuniones entre no convivientes podrán ser de hasta seis personas en interior, en lugar de cuatro como ahora, y de diez en espacios exteriores, en lugar de seis, desde el próximo sábado día 29.

En todo caso se sigue manteniendo la prohibición de reuniones de no convivientes entre la una y las seis de la madrugada.

14:16 Madrid amplía hasta la 1:00 la hostelería y aumenta la ocupación de las mesas

La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que la Comunidad de Madrid flexibilizará a partir del próximo lunes, 31 de mayo, las restricciones en la hostelería, con la ampliación de la apertura de bares y restaurantes hasta la una de la madrugada, así como del número de comensales: de 5 a 6 en interior y de 6 a 8 en terraza.

Así lo ha anunciado Díaz Ayuso en declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea antes de recoger su acta de diputada en el Parlamento regional.

Debido a la mejora de los datos epidemiológicos de la región, el Gobierno madrileño ha decidido flexibilizar las restricciones en bares y restaurantes, unas medidas que, según la presidenta en funciones, se detallarán en la rueda de prensa habitual de los viernes de la Consejería de Sanidad.

14:03 Andalucía suma 1.264 casos y ocho muertes

Andalucía ha registrado este miércoles 25 de mayo un total de 1.264 casos de coronavirus, peor cifra que los 1.011 contagios de la víspera y los 1.144 del miércoles pasado, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado ocho muertes, superiores a las seis del martes, pero la mitad de los 16 fallecidos de hace una semana.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado por segundo día consecutivo hasta los 164,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que supone 0,5 puntos menos que el martes y 1,2 puntos menos respecto a hace una semana.

13:45 Moreno defiende la «obligación sanitaria» de vacunar en los «casos aislados» que rehúsan firmar consentimiento

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles la «obligación sanitaria» que tiene la Administración autonómica de administrar las vacunas de la Covid-19 al margen de que el ciudadano al que se le va a aplicar no quiera firmar el consentimiento informado que se reclama para la segunda dosis de AstraZeneca entre menores de 60 años que recibieron la primera, si bien ha apuntado que las negativas a firmar ese consentimiento están siendo «casos aislados» en Andalucía hasta ahora.

Así lo ha indicado el presidente a preguntas de los periodistas en una atención a medios antes de intervenir en la apertura del Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2021, y en la que se ha referido al «acuerdo que tenemos con el Ministerio de Sanidad» acerca de que «los ciudadanos de Andalucía» menores de 60 años que recibieron la primera vacuna de AstraZeneca «pueden optar» ahora entre la segunda dosis de ese compuesto o recibir una de «Pfizer o Moderna, y en ambas se pide un consentimiento informado».

13:37 Galicia registra un repunte de contagios hasta los 130 y los casos activos bajan a 2.498

Galicia alcanza el ecuador de la semana con un repunte de los nuevos contagios de Covid-19 a 130 tras haber caído por debajo del centenar la jornada anterior, mientras que los casos activos de este coronavirus se reducen a 2.498 y los pacientes ingresados caen a 138.

Así se refleja en los datos actualizados en la mañana de este miércoles por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas de este martes, en los que se señala que siguen 31 pacientes Covid ingresados en UCI en la Comunidad gallega y descienden a 107 los hospitalizados en otras unidades –dos menos–.

13:19 El Gobierno vasco decidirá sobre medidas la próxima semana que dependerán de la evolución de los datos

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha explicado que el lehendakari tiene previsto reunir la próxima semana el llamado LABI político y ha precisado que la posibilidad de adoptar en este órgano cambios en las actuales restricciones dependerá de la situación de la pandemia en los próximos días y de las recomendaciones de los técnicos.

Asimismo, ha afirmado que, en relación a las personas que han recibido una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, que «el objetivo principal es completar los procedimientos de vacunación, con lo que haya».

12:57 Navarra se mantiene en torno al medio centenar de casos con una positividad del 2,4%

Navarra registró el martes 52 casos de Covid-19 tras realizar 2.202 pruebas de PCR y antígeno, lo que supone una tasa de positividad del 2,4%, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

Los datos son similares a los del día anterior, cuando se registraron 53 casos y una tasa de positividad del 2,7%.

12:41 Los vacunados con la primera dosis en Corea del Sur no tendrán que usar mascarilla a partir de julio

Las autoridades de Corea del Sur han anunciado este miércoles que las personas que hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus no tendrán que usar mascarilla en espacios públicos a partir del mes de julio.

Asimismo, las personas que hayan recibido una dosis podrán acudir a congregaciones religiosas sin límite de participantes y podrán reunirse en grupos de más de ocho personas en cualquier lugar, en el marco de un intento del Gobierno de incentivar la vacunación.

12:22 La UE acusa a AstraZeneca de «violación flagrante» del contrato de vacunas anticovid

La Unión Europea (UE) denunció formalmente el miércoles a AstraZeneca por «violación flagrante» del contrato por la compra de vacunas contra el covid-19 y por no haber movilizado rápidamente esfuerzos para entregar dosis a los países del bloque.

Esta denuncia es el primer capítulo de la batalla entre UE y AstraZeneca por los importantes retrasos del laboratorio para distribuir las dosis a las que se habría comprometido en el contrato.

12:12 El Consejo Interterritorial analiza la implantación del «pasaporte sanitario»

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas deciden este miércoles en el Consejo Interterritorial detalles de la emisión y la certificación del Certificado Verde Digital, el pasaporte sanitario que facilitará la movilidad por Europa a partir del 1 de julio.

El sector del turismo calienta motores con la apertura de fronteras esta semana y al calor de este pasaporte sanitario, gratuito y universal que contendrá información sobre la vacunación de su portador, si está inmunizado por haberse contagiado o si tiene algún test negativo reciente, ya sea PCR o de antígenos.

11:58 La responsable de Igualdad expulsa a una eurodiputada por no llevar mascarilla… ¡sin llevarla ella misma!

El Parlamento europeo ha sido este martes escenario de una surrealista escena cuando la presidenta de la Comisión de Igualdad ha expulsado a una eurodiputada por no llevar la mascarilla obligatoria puesta. Lo llamativo es que la presidenta, que lanzó un alegato sobre por qué era obligatorio llevar la mascarilla puesta, ¡no la llevaba!

La presidenta, Evelyn Regner, perteneciente al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, se dirigió a una miembro de la comisión, la alemana Christine Anderson, a quien espetó que «usted no lleva la mascarilla, póngasela o abandone la sala». Como se observa en el vídeo, siempre sin que la acusada llevase su propia mascarilla.

11:37 Sánchez pide a la UE que «no se olvide» de Latinoamerica en el reparto de vacunas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes que la Unión Europea «no se olvide» de Latinoamerica a la hora de repartir vacunas contra el coronavirus, después de que el bloque se haya comprometido a movilizar al menos 100 millones de dosis para terceros países en este año.

Según ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo Europeo, España ha defendido ante los socios europeos que la UE sea solidaria con los países de Latinoamérica tanto en la donación de dosis como en las ayudas para aumentar la capacidad de producción propia de vacunas.

11:10 Autorizados 2,4 millones para realizar los ensayos clínicos de una vacuna del CSIC

El Consejo de Ministros ha autorizado 2,4 millones de euros para que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pueda contratar una empresa CRO (Contract Research Organization), necesaria para apoyar el ensayo clínico fase 1/2 de la vacuna MVA-CoV2-S, desarrollada por los investigadores Mariano Esteban y Juan García Arriaza, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB).

Los promotores del ensayo clínico son el CSIC y la empresa española Biofabri, perteneciente al Grupo Zendal, encargada de fabricar los lotes clínicos de dicha vacuna y suministrarlos para los ensayos.

10:42 El TSXG avala de nuevo las medidas «temporales» de Galicia hasta el 29, como las limitaciones en reuniones

La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) viene de avalar, por segunda vez, las medidas ordenadas por la Xunta para la gestión de la pandemia, entre ellas, una semana más la limitación de reuniones de más de seis personas en exteriores y cuatro en interiores y la prohibición de encuentros entre la 1 y las 6 de la madrugada. Estas medidas están vigentes hasta las 00.00 horas del sábado y, precisamente, se someten a revisión en la reunión del comité clínico de este martes.

En el auto notificado este martes, contra el que cabe recurso ante el Supremo, y después de que el lunes la Xunta enviase la orden publicada por el Diario Oficial de Galicia (DOG) en su edición bis el pasado viernes, los magistrados destacan que la «temporalidad» de las medidas justifica que sean «proporcionadas y necesarias», de acuerdo con los datos epidemiológicos de cada momento.

09:46 Sanidad y comunidades incluyen a las personas con fibrosis quística en el grupo 7 de la estrategia de vacunación

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas, ha acordado este martes que, de forma excepcional, se incluya a las personas con fibrosis quística en el grupo 7 de la estrategia nacional de vacunación que engloba a aquellas dolencias consideradas «personas con condiciones de muy alto riesgo».

En este grupo, al que ahora se suman las personas que padecen fibrosis quística, ya estaban incluidos casos como algunos de trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y en lista de espera para trasplante de órgano sólido, trasplante pulmonar, renal, pancreático, cardíaco, hepático o intestinal.

09:31 Detectados en una residencia de Sevilla 17 ancianos con covid vacunados desde hace meses

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha detectado 17 positivos entre los residentes del centro Tristán de La Algaba, en Sevilla, todos ellos vacunados desde hace meses. De estos 17 ancianos, dos se encuentran con síntomas leves, mientras que los demás, por el momento, no presentan síntomas. Además, hay un trabajador de la residencia también contagiado.

Todos ellos permanecen en las dependencias del centro de manera normal tras las pruebas PCR a las que se han sometido tras detectarse los primeros casos. Cabe destacar, en este sentido, que en La Algaba (Sevilla) ha habido más de 100 casos activos en los últimos 14 días, lo que eleva la tasa a más de 600 casos por cada 100.000 habitantes.

09:11 La UE y AstraZeneca, ante la justicia por retraso en la entrega de vacunas

La batalla entre la Unión Europea (UE) y AstraZeneca llega a la arena judicial el miércoles ante un tribunal belga por la presunta violación de las obligaciones del laboratorio que no entregó la cantidad de vacunas anticovid prometidas al bloque.

Los abogados de ambas partes comparecerán ante un juez de medidas provisionales del tribunal de primera instancia francófono de Bruselas. De ser necesario, se celebrará otra audiencia el viernes, según el tribunal.

08:30 Madrid pone en marcha un sistema de autocitación para vacunarse

La Comunidad de Madrid pone en marcha este miércoles 26 de mayo la fase piloto de un sistema de autocitación para vacunarse contra la covid, comenzando por la población general de entre 57 y 67 años.

Estas personas, nacidas entre 1954 y 1964, podrán seleccionar su cita para vacunarse dentro de las agendas habilitadas de los centros de vacunación Wizink Center y Wanda Metropolitano.

Las agendas de estos puntos de vacunación ofrecerán citas a partir del 29 de mayo y a una semana vista, y cada día que pase se abrirá la agenda un día más.

La autocita podrá solicitarse a través de la página web www.comunidaddemadrid/covid-19 o mediante la tarjeta sanitaria virtual.

08:15 Las comunidades administran el 91,4% de las vacunas recibidas

En España se han administrado hasta este martes 24.876.302 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, el 91,4% de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 27.210.560 unidades.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones, y este martes 25 de mayo.

08:00 Sanidad registra 5.359 nuevos casos, 90 muertes y la incidencia se reduce a 128,12

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 5.359 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.100 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.017 registrados el lunes, lo que eleva a 3.652.879 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 128,12 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 129,41 notificado ayer por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, este martes se han notificado 90 más, de los cuales 141 se han registrado en la última semana.

22:59 La UE aplaude el progreso en la vacunación, pero alerta ante las variantes del coronavirus

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) aplaudieron este martes los avances en las campañas de vacunación en los Veintisiete, si bien alertaron contra el peligro que supone el avance de nuevas variantes de cara a la reapertura gradual de todos los sectores que se han visto paralizados por la pandemia. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera muy improbable que algún país alcance pronto la inmunidad colectiva.

21:45 La muerte de una mujer de 71 años en Pontevedra eleva a 2.413 las víctimas mortales de la pandemia en Galicia

Las autoridades sanitarias han informado este martes del falecimiento de una mujer de 71 que había sido diagnosticada con covid-19, con lo que el número de víctimas mortales por la pandemia en Galicia se eleva a 2.413.

El fallecimiento de esta mujer de 71 años se produjo en el Complexo Hospitalario de Pontevedra este lunes 24 de mayo.

Según Sanidade, la mujer presentaba patologías previas.

20:45 Salud Pública decide vacunación prioritaria de enfermos de fibrosis quística

La fibrosis quística pasa, desde este martes, a estar incluida por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el grupo 7 de la estrategia nacional de vacunación que engloba a aquellas dolencias consideradas “personas con condiciones de muy alto riesgo”.

La propuesta se ha aprobado este martes en la Comisión de Salud Pública, formada por técnicos del Ministerio y las comunidades autónomas a petición de la Comunitat Valenciana, según anuncia la Conselleria de Sanidad.

20:25 El Gobierno y sus socios rechazan una iniciativa del PP para convocar la Conferencia de Presidentes tras la alarma

Los partidos que conforman el Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- y la mayoría de sus socios en el Congreso han avanzado este martes su rechazo a una iniciativa del PP en la Cámara Baja con la que los ‘populares’ pretendían apremiar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a convocar una Conferencia de Presidentes tras la finalización del estado de alarma.

En la sesión plenaria de este martes, la portavoz ‘popular’, Cuca Gamarra, ha sido la encargada de defender esta proposición no de ley con la que el PP instaba al Ejecutivo a reunir de manera inmediata a los mandatarios autonómicos para coordinar las medidas contra el coronavirus a la luz del final del estado de alarma.

20:05 Todos los distritos mantienen una incidencia inferior a 300, salvo Barajas, y San Blas no llega a 200

Así figura en el informe epidemiológico semanal publicado este martes por la Comunidad de Madrid, que analiza el período entre el 17 y el 23 de mayo, y donde figura que la incidencia a 14 días en la capital desciende hasta los 211,7 casos.

A pesar de la bajada generalizada, los distritos con tasas de prevalencia más altas son Barajas (306), Moncloa-Aravaca (258,9) y Latina (226,7). En el lado opuesto se sitúan San Blas-Canillejas (179,9), Vicálvaro (187,8) y Villa de Vallecas (198,3).

19:55 Sánchez pide a la UE que «no se olvide» de Latinoamérica en el reparto de vacunas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes que la Unión Europea «no se olvide» de Latinoamérica a la hora de repartir vacunas contra el coronavirus, después de que el bloque se haya comprometido a movilizar al menos 100 millones de dosis para terceros países en este año.

Según ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo Europeo, España ha defendido ante los socios europeos que la UE sea solidaria con los países de Latinoamérica tanto en la donación de dosis como en las ayudas para aumentar la capacidad de producción propia de vacunas.

19:40 El Consejo de Ministros autoriza 2,4 millones para realizar los ensayos clínicos de una vacuna del CSIC

El Consejo de Ministros ha autorizado 2,4 millones de euros para que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pueda contratar una empresa CRO (Contract Research Organization), necesaria para apoyar el ensayo clínico fase 1/2 de la vacuna MVA-CoV2-S, desarrollada por los investigadores Mariano Esteban y Juan García Arriaza, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB).

Los promotores del ensayo clínico son el CSIC y la empresa española Biofabri, perteneciente al Grupo Zendal, encargada de fabricar los lotes clínicos de dicha vacuna y suministrarlos para los ensayos.

19:10 Andalucía supera las 10.000 muertes desde el inicio de la pandemia, suma 1.011 casos y baja su tasa a 164

Andalucía ha superado este martes 25 de mayo las 10.000 muertes desde el inicio de la pandemia por coronavirus (10.001), seis más que la jornada anterior y 52 más que hace una semana, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 1.011 casos en 24 horas, lo que significan 389 menos que la víspera pero 73 más que hace siete días.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado hasta los 164,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que supone 1,9 puntos menos que el lunes y 4,4 puntos menos respecto a hace una semana.

18:55 Austria prohíbe los vuelos desde Reino Unido por temor a la variante india

El Gobierno de Austria ha anunciado una prohibición de los vuelos procedentes de Reino Unido a partir del 1 de junio, por el temor a una expansión de la variante india del coronavirus, que se habría extendido en estas últimas semanas por territorio británico.

El Ministerio de Sanidad austriaco ha confirmado que la medida estará en vigor en principio hasta el 20 de junio, informa la agencia de noticias DPA. Austria adopta así una medida similar a la que ya confirmaron el pasado viernes las autoridades alemanas, que expresaron igualmente su preocupación por la variante india.

18:53 Las autonomías administran 24.876.302 dosis de las vacunas, el 91,% de las recibidas

En España se han administrado hasta este martes 24.876.302 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, el 91,4 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 27.210.560 unidades.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones, y este martes 25 de mayo. Los datos del departamento dirigido por Carolina Darias indican que en ese periodo se han recibido en España 17.966.325 dosis de la vacuna de Pfizer, de las que se han entregado 17.950.335, se han administrado 17.398.478 dosis, 10.107.453 han recibido una y 7.291.025 las dos.

18:33 Sanidad registra 5.359 nuevos casos, 90 muertes y la incidencia baja a 128,12

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 5.359 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.100 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.017 registrados el lunes, lo que eleva a 3.652.879 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 128,12 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 129,41 notificado ayer por el departamento dirigido por Carolina Darias.

18:20 Vuelven a disminuir los hospitalizados en C-LM, que registra 113 nuevos casos y dos muertes

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 113 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas. Por provincias, Toledo ha registrado 49 casos, Albacete 26, Ciudad Real 16, Guadalajara 13 y Cuenca 9, ha informado la Junta en una nota de prensa. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 191.570. Por provincias, Toledo registra 70.403 casos, Ciudad Real 46.652, Albacete 28.999, Guadalajara 26.089 y Cuenca 19.427.

17:11 La Comunidad Valenciana registra 120 casos y cuatro fallecidos

La ComunidadValenciana ha notificado 120 casos de coronavirus desde la últia actualización y cuatro fallecidos, solo uno de ellos de los últimos siete días, mientras que los hospitales valencianos tienen un ingresado más y tres camas UCI ocupadas menos que ayer, según los datos de la Conselleria de Sanidad.

La ComunidadValenciana ha notificado 120 casos de coronavirus desde la últia actualización y cuatro fallecidos, solo uno de ellos de los últimos siete días, mientras que los hospitales valencianos tienen un ingresado más y tres camas UCI ocupadas menos que ayer, según los datos de la Conselleria de Sanidad.

Asimismo, se han administrado un total de 2.511.940 dosis de la vacuna contra el coronavirus 291.314 en Castellón, 923.017 en Alicante y 1.297.609 en Valencia y ya han recibido la pauta completa de inmunización -dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen- 814.489 personas, 94.824 en Castellón, 296.575 en Alicante y 423.090 en Valencia.

16:40 Madrid notifica 802 de las últimas 24 horas y 10 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 981 casos nuevos de coronavirus, de los que 802 corresponden a las últimas 24 horas, y 10 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes, con datos a cierre del día anterior. En la jornada del domingo se notificaron 241 casos nuevos de coronavirus, 169 correspondieron a las últimas 24 horas, y 15 fallecidos más en los hospitales.

El número de hospitalizados se sitúa en 1.036 en planta -63 menos respecto al día precedente- y 399 en UCI -30 menos-, mientras que 179 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se eleva a 4.399.

16:21 Cantabria tiene 11 equipos deportivos en cuarentena y 15 positivos confirmados

Cantabria tiene a 11 equipos deportivos en cuarentena por casos de Covid y 15 positivos confirmados en este ámbito, según los datos facilitados este martes por la Consejería de Sanidad. El fútbol es el deporte que más casos registra, con cinco positivos y dos equipos confinados; seguido del baloncesto, con dos positivos y tres equipos aislados. El ciclismo también presenta dos casos, pero no tiene ningún equipo en cuarentena.

A continuación se sitúan el rugby, patinaje, pádel, karate, hockey y bádminton, todos ellos con un positivo confirmado y un equipo cuarentenado.

15:47 Se amplía a agosto el plazo para pedir ayudas al alquiler por la pandemia

El Ejecutivo ha acordado nuevamente prorrogar los plazos para solicitar (9 de agosto) y formalizar (9 de septiembre) los préstamos avalados por el Estado para hacer frente al alquiler de la vivienda habitual en los hogares que se encuentren en una situación de vulnerabilidad a causa de la pandemia de coronavirus.

Esta decisión se ha adoptado atendiendo a la evolución actual de la pandemia, a la vulnerabilidad que esta pueda generar en los arrendatarios de una vivienda habitual, a su «más o menos» incierta proyección en los próximos meses y en coordinación con la finalización del estado de alarma, según se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

15:15 Más de 1.000 aspirantes MIR se concentran frente a Sanidad para reclamar elección telemática en tiempo real

Más de mil aspirantes a Médico Interno Residente (MIR) y Formación Sanitaria Especializada (FSE) se han concentrado este martes frente a la sede del Ministerio de Sanidad para reclamar que la elección telemática de sus plazas, que comienza este miércoles hasta el 16 de junio, sea «justa» y en tiempo real.

Bajo cánticos como «Carolina el que no bote», en referencia a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, o «este Ministerio nos lleva al cementerio», los manifestantes han leído una serie de manifiestos en los que han pedido acabar con el «maltrato» del Ministerio. Además, han realizado una sentada silenciosa para expresar su rechazo.

14:49 El PP advierte que el consentimiento informado para recibir AstraZeneca vulnera la ley de autonomía del paciente

El Partido Popular ha advertido de que el consentimiento informado que el Ministerio de Sanidad exige firmar a las personas menores de 60 años que han sido vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca frente a la Covid-19 para poder recibir su segunda dosis con el mismo suero «vulnera la ley de autonomía del paciente».

En concreto, ha dicho, vulnera el Real Decreto 1015/2009 por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, y también el derecho de elección que se encuentra regulado en la Ley 41/2002, que en su artículo 2 señala que «el paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles».

14:26 Fernández Mañueco recibe la primera dosis de la vacuna en Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido este martes la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Salamanca.

El máximo representante de la Administración autonómica ha acudido a las 12.00 horas, dentro del horario marcado para su tramo de edad, los nacidos en 1965, en el Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca.

14:03 Madrid critica el «vodevil» del «peor Gobierno de la democracia» con la segunda dosis de AstraZeneca

La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha criticado este martes en el Pleno municipal el «vodevil» del Gobierno, al que ha calificado como «el peor de la democracia» con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus.

Así lo ha indicado en su respuesta al portavoz de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, quien ha presentado una proposición para instar al Gobierno regional y de la Nación para que no se adopten más restricciones de cara a frenar el virus. La propuesta ha sido rechazada con el único voto favorable de los proponentes.

13:52 Madrid estudia una posible vuelta a la normalidad en ocio nocturno si continúa la bajada de casos

El consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado este martes que el Gobierno regional está estudiando una posible vuelta a la normalidad en el ocio nocturno si continúa la bajada de casos de coronavirus.

Así lo ha afirmado en una entrevista en ‘Antena 3’, en la que ha señalado que cuando se produjo la apertura del ocio nocturno el pasado mes de junio se detectó en una primera fase que estos locales registraban un mayor número de brotes, por lo que ha instado a ser «sensatos y prudentes» en esa vuelta a la normalidad.

13:30 Más de 20.000 valencianos han rechazado la vacuna

Un total de 20.830 personas han rechazado la vacuna contra el coronavirus en la Comunidad Valenciana, mientras que para 988 está contraindicada y otras 406 deben esperar al menos seis meses porque ya pararon la enfermedad.

Así consta en una respuesta parlamentaria de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a una pregunta de Ciudadanos en Les Corts, sobre cuánta gente se ha negado a recibir la de AstraZeneca o, en general, cualquier vacuna.

12:50 Asturias registra 15 aulas y 255 estudiantes aislados en la última semana por la incidencia de la Covid

Asturias registró desde el 18 de mayo hasta ayer, día 24, un total de 15 aulas, 255 estudiantes, 17 docentes y 2 profesionales de servicios confinados por la incidencia del coronavirus en los centros educativos públicos, concertados y privados, incluidas las escuelas de 0 a 3 años.

Según ha informado Educación, esto supone que las autoridades sanitarias decidieron aislar el 0,19% de las 7.887 clases abiertas en la comunidad y al 0,17% del alumnado matriculado desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP).

12:29 Navarra plantea un escenario de «transición y flexibilización hacia un verano que no sea fallido como el anterior»

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que «por primera vez en el pulso contra la pandemia el tiempo juega a nuestro favor y no en nuestra contra» pero ha abogado por «no bajar la guardia» y preparar un «escenario de transición y flexibilización hacia un verano que no resulte fallido como el anterior».

12:50 Suben a 43 los nuevos contagios en Cantabria aunque baja ligeramente la incidencia

Cantabria ha registrado este lunes un aumento de los casos de coronavirus con 43 nuevos (23 más que el día anterior), aunque ha bajado ligeramente la incidencia acumulada a 14 días y la presión hospitalaria, mientras se mantienen estables la incidencia a siete días y la ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así, la incidencia acumulada a 14 días desciende de 87 a 85 casos por 100.000 habitantes y la acumulada a siete días se mantiene en 41. En cuanto a la positividad de las pruebas, baja una décima y se sitúa en el 3,3%.

12:40 La consejera balear defiende que «sólo las comunidades de izquierdas» vacunan a los cuidadores no profesionales

La consejera de Salud y Consumo del Govern balear, Patricia Gómez, ha defendido este martes que «sólo las comunidades autónomas de izquierdas» han vacunado a los cuidadores no profesionales frente a la COVID-19.

Así lo ha expresado Gómez en el pleno del Parlament, al ser preguntada por la diputada del PP Margalida Durán sobre el protocolo de vacunación a los padres de menores de 16 años con grado de dependencia 3.

12:27 Cataluña registra 464 casos y 5 muertes en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este martes 677.327 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –623.594 con una prueba PCR o test de antígenos–, 464 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 22.129, cinco más que los registrados el lunes: 14.083 en hospital o centro sociosanitario, 4.564 en residencia, 1.179 en domicilio y 2.303 que no son clasificables por falta de información.

12:16 El alcalde de Belmez (Córdoba) llama a la «responsabilidad» tras 30 positivos por una fiesta de estudiantes

El alcalde de Belmez (Córdoba), José Porras (PSOE), ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» tras haber dado positivo en coronavirus 30 estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba (UCO), con sede en el municipio, que participaron en una fiesta privada el pasado 12 de mayo, que están aislados, al igual que 17 contactos directos, aunque éstos últimos han dado negativo en Covid-19, cuya tasa en la localidad supera los 1.000 casos.

En este sentido y a través del Facebook del Ayuntamiento belmezano, Porras ha señalado que «el virus no solo se combate vacunando a la población», sino que «también se combate actuando de manera consciente, responsable y, sobre todo, pensando en aquellas personas vulnerables y de edad avanzada que sí cumplen con la normas y que ven como su esfuerzo es inútil» cuando, «en su entorno más cercano», se da «una total despreocupación».

12:07 Navarra aboga por un escenario de «transición y flexibilización hacia un verano no fallido como el anterior»

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que «por primera vez en el pulso contra la pandemia el tiempo juega a nuestro favor y no en nuestra contra» pero ha abogado por «no bajar la guardia» y preparar un «escenario de transición y flexibilización hacia un verano que no resulte fallido como el anterior».

En una comparecencia en el Parlamento de Navarra a petición de EH Bildu, Santos Induráin ha afirmado que «estamos marcando los tiempos a la pandemia en vez de que la pandemia nos los marque a nosotros» ya que «cada vez tenemos más y mejores herramientas» frente a ella.

11:59 Andalucía pospone una semana por «prudencia» la evaluación en el comité de expertos de la fase 1 de desescalada

La Junta de Andalucía va a «posponer una semana más», guiada por motivos de «prudencia», la evaluación de la fase 1 de la desescalada de restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19 en la comunidad autónoma que tenía previsto llevar a cabo esta semana el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, conocido como comité de expertos que asesora al Gobierno andaluz en la crisis sanitaria.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una atención a medios en el Real Alcázar de Sevilla con motivo de la realización de la foto oficial con el trofeo de la Eurocopa, torneo en el que la selección española disputará los partidos de la primera fase en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

11:50 Sube ligeramente el número de casos de Covid-19 en Navarra hasta 55, aunque baja la positividad

Navarra registró el lunes 55 casos de Covid-19 tras realizar 1.955 pruebas de PCR y antígenos, lo que supone una positividad del 2,8%, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra. El día anterior se habían registrado en Navarra 46 casos con una positividad del 4,1%.

A lo largo de los últimos días, se han detectado en la Comunidad foral 71 casos el martes de la semana pasada (3%), 60 el miércoles (2,6%), 72 el jueves (4,2%), 57 el viernes (2,7%), 41 el sábado (3,5%) y los citados 46 del domingo (4,1%).

11:29 Hong Kong podría tirar a la basura millones de dosis de vacuna anticovid

Hong Kong podría tirar a la basura millones de dosis de vacunas contra el covid-19 porque se acerca su fecha de vencimiento y muy poca gente se ha inscrito para recibirlas, dada la desconfianza de la población, advirtió este martes un autoridad local.

La excolonia británica es uno de los pocos lugares del mundo que pudo asegurar más que suficientes dosis para inocular a su población de 7,5 millones de habitantes, pero la desconfianza en el gobierno, combinado con la desinformación en las redes sociales y los escasos casos de contagio, han provocado un bajo nivel de vacunación.

11:06 EEUU emite la máxima advertencia de viaje para Japón ante el aumento de casos de COVID-19

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido la máxima advertencia posible de viaje a Japón, basándose en las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ante el aumento de los casos de COVID-19 en el país asiático y a tan solo dos meses de que se celebren los Juegos Olímpicos.

El Departamento, que también ha emitido el mismo nivel de alerta para Sri Lanka, ha emitido el nivel 4 de su escala de advertencia, que implica «no viajar» como recomendación a sus ciudadanos.

10:38 El reparto de fondos europeos a las empresas está en peligro porque el Gobierno no aprueba el reglamento

El maná de los fondos europeos (72.000 millones solo en subvenciones) que muchas empresas españolas ansían recibir para superar la crisis está en peligro por culpa de la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo no ha redactado aún el reglamento imprescindible para su reparto, y ni siquiera se ha aprobado en el Congreso como Ley el Real-Decreto que sentaba las bases del proceso, y eso que es de diciembre. De hecho, la presentación de enmiendas lleva trece prórrogas. Y las comunidades autónomas no tienen información sobre el procedimiento ni los proyectos.

El citado Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre del año pasado, establecía las diferentes figuras para presentar proyectos a estas ayudas, entre ellos los famosos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que implican colaboración público-privada y que se llevarán el grueso del dinero.

10:15 La Comunidad de Madrid mantiene su recomendación de administrar la segunda dosis de AstraZeneca frente a Pfizer

El consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha mantenido este lunes su recomendación de administrar la segunda dosis de AstraZeneca frente a la de Pfizer en el caso de los madrileños que hayan recibida ya la primera dosis de la misma y ha insistido en su validez científica.

Tras asistir a un acto de conmemoración por el Día de los Gitanos Madrileños, el consejero ha aludido al consentimiento informado propuesto por el Ministerio de Sanidad para que los españoles puedan recibir la segunda dosis de AstraZeneca y ha afirmado que hay que buscar soluciones «sensatas» y que sea un consentimiento «en los dos sentidos».

09:53 Sanidad trabaja en medidas para reducir los riesgos en festivales y otros eventos masivos este verano

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están trabajando en un documento para establecer medidas que reduzcan los riesgos asociados a eventos multitudinarios este verano, como los festivales.

En rueda de prensa este lunes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha recordado que cuando comiencen estos conciertos, principalmente a principios del verano, su público objetivo, los jóvenes, tendrán unas coberturas de vacunación frente a la COVID-19 que «no serán ideales».

09:41 Simón abre la puerta a vacunar con Pfizer a mayores de 60 si muchos menores de esa edad optan por AstraZeneca

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha abierto la puerta a vacunar contra la COVID-19 con Pfizer a las personas entre 60 y 70 años si muchas personas menores de 60 años que están pendientes de recibir la segunda dosis de AstraZeneca finalmente se decantan por no mezclar vacunas.

«Si hay un número muy importante de menores de 60 años que quieran la segunda dosis de AstraZeneca habría que valorar que los mayores de ese rango se vacunen con Pfizer», ha señalado el epidemiólogo en rueda de prensa este lunes.

09:13 Andalucía vacuna en Cádiz y Córdoba con AstraZeneca a esenciales que tienen primera dosis

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía comienza este martes a vacunar con AstraZeneca en las provincias de Cádiz y Córdoba en horario de tarde a las personas menores de 60 años, que nacieron en 1962 o después, de los grupos de profesionales esenciales que ya recibieron una primera dosis de esta vacuna.

La vacunación de estos 259.071 profesionales comenzará con aquellos que llevan más de 12 semanas esperando y se extenderá el miércoles a toda Andalucía, según detalla la Consejería en una nota de prensa.

09:02 España entra en la recta final de la pandemia con 5 CCAA del PSOE con más letalidad que Madrid

La pandemia parece entrar en un escenario más optimista. Aunque los contagios se cuentan aún diariamente por miles, el avance de la vacunación permite que el impacto del virus se vaya debilitando. Sanidad ha informado este lunes de 11.067 nuevos casos y 91 muertes durante el fin de semana. La incidencia ha bajado a los 129,41 contagios por cada 100.000 habitantes. En este contexto, los datos permiten rebatir algunos ataques injustificados de los últimos meses. Como la furibunda ofensiva contra la Comunidad de Madrid. Por ejemplo: la letalidad en la región madrileña durante la pandemia es inferior a cinco comunidades autónomas socialistas.

Así lo revelan los datos del propio Ministerio de Sanidad. En el último informe, la «letalidad global de la pandemia» se sitúa en Madrid en el 2,1%. En Asturias, por ejemplo, llega al 3,8%. Por encima también están Aragón (2,8%), Castilla-La Mancha (3,1%), Extremadura (2,4%) y La Rioja (2,5%).

08:30 Los mayores de 60 a 69 años no estarán totalmente vacunados hasta finales de junio

El cien por cien de los mayores de 60 a 69 años no estarán vacunados contra el coronavirus con las dos dosis hasta finales del mes de junio, según ha estimado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

«Si se empezó a vacunar hace mes y medio o dos meses, queda como mínimo un mes para empezar a poner la segunda dosis en este grupo de 60 hasta 69 años, es decir, que hasta final de junio no es fácil que estén todos vacunados con la segunda dosis», ha precisado Simón este lunes en rueda de prensa.

08:00 El PP pedirá hoy al Congreso apoyo para que Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes

El PP someterá este martes a debate del Congreso una proposición no de ley exigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque ya la Conferencia de Presidentes autonómicos para coordinar medidas contra el coronavirus tras el fin del estado de alarma.

Los ‘populares’, por boca de su presidente, Pablo Casado, ya reclamaron el pasado 9 de abril a Sánchez la convocatoria de este cónclave, y semanas después esta iniciativa llega al Pleno de la Cámara Baja.

20:15 Simón celebra que tras el fin del estado de alarma «se ha suavizado» la curva de contagios

Fernando Simón ha apuntado que la velocidad del descenso de casos de COVID-19 «se ha suavizado en los últimos días» debido, principalmente, al final del estado de alarma.

«Sí que esta estabilización podría ser achacable al fin del estado de alarma. Después, la gente ha sido mucho más sensata y, probablemente, continuaremos con los descensos que se siguen observando», ha resaltado en rueda de prensa este lunes.

19:00 España administró 571.691 dosis este fin de semana

Las comunidades autónomas han administrado hasta este lunes un total de 24.534.056 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 571.691 de ellas durante el fin de semana. Esto representa el 95,3 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 25.747.905 unidades.

Además, un total de 8.130.648 personas han recibido ya la pauta completa, 265.335 más que el viernes. Esto supone el 17,1 por ciento de la población española. Un total de 16.709.939 personas han recibido al menos una dosis, el 35,2 por ciento de los españoles.

Los datos indican que en ese periodo se han entregado a las comunidades autónomas 17.062.305 dosis de Pfizer, con 17.186.184 administradas; 2.395.800 correspondientes a Moderna, con 2.107.918 ya inoculadas; 5.713.800 de AstraZeneca, que se ha inyectado a 4.933.423 personas; y 576.000 de Janssen, con 306.531 ya vacunadas.

18:40 Andalucía sube su tasa hasta 166,6 y suma 1.400 casos y cinco muertos en 48 horas

Andalucía ha registrado este lunes 24 de mayo y domingo 23 un total de 1.400 casos de coronavirus, menos que los 1.497 de los mismos días de la semana pasada, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado cinco muertes, más que el lunes y domingo pasados cuando hubo dos.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha subido hasta 166,6 casos por cada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 2,6 puntos más que la registrada el sábado, pero 3,4 menos que la registrada hace siete días.

Los 1.400 casos de este lunes y domingo se contabilizan tras los 1.276 del sábado, los 1.380 del viernes, los 1.412 del jueves, los 1.144 del miércoles, los 938 del martes y los 1.497 del lunes y domingo pasados.

18:00 Sanidad notifica 11.067 casos y 91 muertes, con la incidencia bajando a 129

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 11.067 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 1.017 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son similares a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 11.061 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.647.520 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 129,41, frente a 135,77 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 61.407 positivos.

17:30 Castilla-La Mancha registra 493 casos el fin de semana y tres fallecidos

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 493 nuevos casos por infección de coronavirus durante el fin de semana y tres fallecidos, ninguno el viernes el domingo.

Así, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa, el viernes se registraron 221 casos, el sábado 194 y el domingo 78. Por provincias, Toledo ha registrado 208 casos, Ciudad Real 102, Guadalajara 94, Albacete 68 y Cuenca 21.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 191.457. Por provincias, Toledo registra 70.354 casos, Ciudad Real 46.636, Albacete 28.973, Guadalajara 26.076 y Cuenca 19.418.

17:00 Canarias registra 107 nuevos casos y un fallecimiento en las últimas 24 horas

Canarias ha sumado 107 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva a 55.644 y suma un fallecido -en la isla de Tenerife- tras dos día consecutivos sin muertes, de tal forma que la cifra de óbitos alcanza los 765 desde el inicio de la pandemia, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Respecto a los casos activos actualmente hay 1.941 (-123), de los que 50 permanecen ingresados en UCI (-2), 233 están hospitalizados (+6) y 1.658 se encuentran en su domicilio (-127). Además 52.938 personas han superado la enfermedad hasta el momento tras recibir el alta 229 canarios.

Por su parte, la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 39,39 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en los 81,48 casos por 100.000 habitantes.

16:51 España supera las 42,8 millones de pruebas diagnósticas desde el inicio de la pandemia

España ha realizado más de 42,8 millones de pruebas diagnósticas desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Concretamente, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que, hasta el 20 de mayo, han llevado a cabo un total de 42.846.660 pruebas diagnósticas. De éstas, 31.853.049 son PCR y 10.993.611 son test de antígenos.

16:43 La Comunidad de Madrid notifica 241 casos nuevos, 169 de las últimas 24 horas, y 15 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 241 casos nuevos de coronavirus, de los que 169 corresponden a las últimas 24 horas, y 15 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del domingo se notificaron 421 casos nuevos de coronavirus, 186 correspondieron a las últimas 24 horas, y 9 fallecidos más en los hospitales.

16:32 El TS dice que basta una ley ordinaria para limitar derechos pero sería «deseable» una específica para la pandemia

El Tribunal Supremo establece que la limitación de derechos fundamentales no ha de hacerse «necesariamente» por ley orgánica -basta incluso una ley autonómica-, si bien añade que hubiera sido «deseable» poder acudir «a una regulación especifica para afrontar la pandemia que detallase cuantos extremos fueran susceptibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica».

Así lo señala la sentencia, conocida este lunes en su integridad, en la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal rechaza el recurso del Gobierno de Canarias tras la no ratificación del cierre perimetral de las islas por alta incidencia de covid. La resolución establece que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 puede ofrecer cobertura a limitaciones puntuales de derechos de los ciudadanos, pero siempre que la Administración autonómica justifique razonablemente sus medidas.

16:13 El TSJA ratifica los cierres perimetrales de La Campana y Castro del Río por la alta tasa

La sala sevillana de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado ratificar las nuevas órdenes de cierre perimetral emitidas por la Junta de Andalucía respecto a los municipios de La Campana (Sevilla) y Castro del Río (Córdoba), tras los correspondientes acuerdos de los comités provinciales de Alerta de Salud de Alto Impacto a cuenta de la alta tasa de coronavirus Covid-19 que arrojan tales localidades.

15:39 Castilla y León registra 119 nuevos casos y tres fallecidos

Castilla y León suma 119 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 233.794, con tres fallecidos, así como un total de 29.955 altas médicas, de ellas cuatro nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este lunes registran tres fallecimientos en hospitales, con lo que la cifra global de fallecidos en centros hospitalarios se eleva a 5.747.

15:13 Navarra detecta 46 nuevos casos y cierra una semana sin muertes por Covid-19

Navarra detectó en la jornada de este domingo 46 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.117 pruebas (772 pruebas PCR y 345 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 4,1%.

14:46 Murcia registra 18 nuevos positivos en una jornada sin muertes por Covid-19

La Región de Murcia ha registrado 18 nuevos casos positivos por Covid-19 hasta las 23.59 horas de este domingo, en una jornada sin muertes por esta causa, según han informado fuentes de la Consejería de Salud.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad se mantiene en los 1.598 y el número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se eleva a 112.337.

14:23 Asturias confirma 29 casos de Covid en una jornada sin fallecidos

La Consejería de Salud ha confirmado 29 nuevos casos de coronavirus detectados este domingo, jornada en la que se produjeron 11 ingresos en planta y uno en UCI, no se registró ningún fallecimiento ni ningún alta hospitalaria.

Actualmente, hay 78 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid y otras 29 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. Según ha informado el Principado en nota de prensa, la ocupación total por covid en los hospitales asturianos es del 3,01% y, en el caso de las UCI, se eleva al 9,51%.

14:17 País Vasco tiene 60 aulas cerradas por covid,

País Vasco tiene este lunes un total de 60 aulas clausuradas tras detectar casos de covid-19, dos menos que al cierre de la semana pasada. Este dato representa el 0,34% de las clases desde 2 años hasta educación no universitaria postobligatoria de este curso.

13:53 Castilla y León registra 119 nuevos casos y tres fallecidos

Castilla y León suma 119 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 233.794, con tres fallecidos, así como un total de 29.955 altas médicas, de ellas cuatro nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este lunes registran tres fallecimientos en hospitales, con lo que la cifra global de fallecidos en centros hospitalarios se eleva a 5.747.

13:28 El CGE alerta de que más de medio millón de personas podrían sufrir COVID persistente en España

En España se estima que podrían sufrir COVID persistente más de medio millón de personas en España y hasta 25 millones en el mundo, por este motivo es «imprescindible» que las personas que tienen síntomas que perduran en el tiempo más de 4 o incluso 12 semanas «consulten con el profesional de referencia», explica Guadalupe Fontán, enfermera del Consejo General de Enfermería (CGE).

Asimismo, afirma que las enfermeras deben estar «muy atentas» a este tipo de patologías para que no pasen desapercibidos. «Hay que valorar para que no haya un infradiagnóstico de este síndrome o que se enmascaren otro tipo de enfermedades o patologías pensando que todo se achaca al COVID-19», añade.

13:00 Baleares notifica 64 nuevos contagios y ningún fallecido desde el sábado

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 64 nuevos casos de COVID-19 y ningún fallecido desde el sábado, de modo que el total de casos notificados se eleva a 60.025 y el de muertes se mantiene en 840.

Según ha notificado Conselleria de Salud y Consumo, en las últimas 48 horas, un total de 56 PCR han dado positivas, 20 el domingo cuando se realizaron un total de 2.105 pruebas de detección del coronavirus.

12:00 Descienden en el País Vasco los nuevos positivos a 241

El País Vasco ha registrado 241 nuevos contagios de coronavirus este pasado domingo, lo que supone 16 menos que el día anterior, si bien la tasa de positivos respecto a las pruebas efectuadas ha repuntado dos décimas, hasta el 4,6%. La incidencia acumulada continúa su tendencia descendente y se sitúa en 228,08 casos en 14 días por 100.000 habitantes. En los hospitales, se reducen las nuevas hospitalizaciones en planta hasta 16, once menos que el sábado, y hay actualmente 124 pacientes con covid en las UCI, uno menos.

11:10 Expertos insisten en que la vacunación contra el Covid es segura para los pacientes con artritis reumatoide

Expertos reunidos en el encuentro ‘Lo Mejor del Año en AR’, organizado por la Sociedad Española de Reumatología, con la colaboración de Lilly, han insistido en que la vacunación contra la COVID-19 es segura para los pacientes con artritis reumatoide (AR).

«Afortunadamente, tenemos bastante conocimiento sobre cómo afecta la COVID-19 a los pacientes con artritis reumatoide (AR), ya que han sido muchos los pacientes infectados en todo el mundo. Conocemos cómo se comportan en general, los riesgos de los tratamientos, los desenlaces más frecuentes, etc.», ha señalado el doctor Alejandro Balsa, reumatólogo del Hospital Universitario La Paz (Madrid).

10:30 Un brote en una residencia de estudiantes en Sevilla deja 29 contagiados

Un brote de coronavirus en una residencia de estudiantes en La Cartuja, en Sevilla, deja 29 contagiados, después de haberse juntado personas «sin medidas de protección y sin guardar las distancias», según ha indicado la portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, conocido como comité de expertos, Inmaculada Salcedo.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Salcedo ha destacado «lo rápido» que se ha actuado para «atajarlo rápidamente». «El foco ha sido de personas que se han juntado sin medidas de protección, sin guardar las distancias, de fiesta, relacionándose», ha señalado.

08:52 Los líderes UE retoman las cumbres presenciales este lunes con el Covid, la migración y Rusia en la agenda

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunirán este lunes y martes en Bruselas en una cumbre extraordinaria planteada para retomar debates en profundidad sobre la agenda multilateral, la gestión del coronavirus y otros asuntos incluidos a última hora como la gestión migratoria, en una cumbre que les reunirá de manera presencial por primera vez desde diciembre por las dificultades hasta ahora impuestas por la pandemia.

La respuesta coordinada para hacer frente al coronavirus es de hecho uno de los elementos clave pero que por primera vez los líderes afrontan con medido optimismo con el certificado europeo para reactivar el turismo este verano recién acordado y con una campaña de vacunación que consideran va a buen ritmo en la mayoría de países de la UE.

08:30 Baja la incidencia en Cantabria, que suma 25 casos nuevos y no registra fallecidos

Cantabria ha sumado este sábado 25 casos nuevos (26 menos que el día anterior), en una jornada en la que ha bajado de nuevo la incidencia a 14 días, se mantiene la presión hospitalaria y no se han registrado fallecidos por Covid.

Así, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, desciende la incidencia acumulada a 14 días a 88 casos por 100.000 habitantes (el día anterior eran 95) y a siete días pasa de 41 a 42. En cuanto a la positividad de las pruebas, esta aumenta levemente del 3,9 al 4 por ciento.

21:00 El fallecimiento de un hombre de 92 años con covid-19 eleva a 2.411 las víctimas de la pandemia en Galicia

El fallecimiento de un hombre de 92 años con covid-19 en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) ha elevado a 2.411 las víctimas de la pandemia en Galicia.

La Consellería de Sanidade ha comunicado el fallecimiento de este varón este domingo tras dos jornadas consecutivas en las que no informó de ninguna muerte.

20:13 Reino Unido ha inoculado ya 60 millones de dosis de vacunas contra el virus

Las autoridades sanitarias británicas han confirmado este domingo el reparto de más de 60 millones de dosis de vacunas a la población, y a partir del próximo lunes los británicos de 32 y 33 años ya podrán reservar su cita para vacunarse.

«Gran día para las vacunas ayer: 762.361 administradas en todo el Reino Unido. Ahora hemos repartido 60 millones de vacunas en todo el país. Este es un hito fantástico en nuestra lucha contra este virus. Gracias a todos los involucrados en nuestro esfuerzo nacional», ha hecho saber el ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock.

19:48 Moderna pide a la UE vacunar a adolescentes

La farmacéutica estadounidense Moderna presentará la solicitud a principios de junio ante la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que deberá determinar si la vacuna es segura y eficiente también en ese grupo demográfico para que se ponga a disposición en los 27 países miembro del bloque, un paso que todavía no se ha dado con ningún otro prototipo.

19:23 La cifra de contagios en Canarias baja a 79 en el último día

Canarias ha sumado 79 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 55.537 mientras que no registra fallecidos por segundo día consecutivos y la cifra de óbitos desde el inicio de la pandemia sigue en 764, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

19:00 El País Vasco baja a 257 los contagios en un día y a 27 los nuevos ingresos, y mantiene la positividad en 4,4%

El País Vasco ha registrado este sábado 257 nuevos casos de Covid-19, lo que supone 113 menos que el día anterior, y mantiene la tasa de positividad en el 4,4%. Además, los nuevos ingresos en planta han bajado a 27, lo que supone 16 menos que el día previo, y hay 125 pacientes en UCI, los mismos que el viernes.

Según los datos aportados este domingo por el Departamento vasco de Salud, durante este pasado sábado se han realizado 5.867 pruebas diagnósticas, por debajo de las 8.372 del día anterior, con resultado de 257 positivos. Con estos indicadores, la tasa de positividad en relación a las pruebas practicadas se mantiene en el 4,4%.

Por territorios, se han detectado 149 casos positivos en Vizcaya este pasado sábado, 72 menos que el viernes, otros 78 en Guipúzcoa (23 menos) y Álava ha sumado 27 nuevos contagios, nueve menos que el día previo. A ellos se suman tres positivos entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente los 12 de la jornada previa.

18:45 La Región de Murcia registra 47 nuevos positivos en una jornada sin muertes por Covid-19

La Región de Murcia ha registrado 47 nuevos casos positivos por Covid-19 hasta las 23.59 horas de este sábado, en una jornada sin muertes por esta causa, según han informado fuentes de la Consejería de Salud.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad se mantiene en los 1.598 y el número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se eleva a 112.319.

De los 47 nuevos casos, 12 corresponden al municipio de Murcia, 10 a Caravaca de la Cruz, 7 a Cartagena, 3 a Jumilla, 2 a Cehegín, 2 a Molina de Segura, 2 a Puerto Lumbreras. El resto están repartidos en diversas localidades.

El número de casos activos se sitúa en 777 en la Región de Murcia (3 menos respecto a la jornada anterior), de los que 71 están ingresados en centros hospitalarios (8 menos). De ellos, 28 (tres más) se encuentran en cuidados intensivos.

18:30 La cifra de contagios en Canarias baja a 79 en el último día y las islas acumulan dos jornadas sin fallecidos

Canarias ha sumado 79 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 55.537 mientras que no registra fallecidos por segundo día consecutivos y la cifra de óbitos desde el inicio de la pandemia sigue en 764, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Respecto a los casos activos actualmente hay 2.064 (+38), de los que 52 permanecen ingresados en UCI (+2), 227 están hospitalizados (+3) y 1.785 se encuentran en su domicilio (+33). Además 52.709 personas han superado la enfermedad hasta el momento tras recibir el alta 41 canarios.

Por su parte, la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 40,76 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en los 80,29 casos por 100.000 habitantes.

18:15 La Comunidad de Madrid notifica 421 casos nuevos, 186 de las últimas 24 horas, y 9 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 421 casos nuevos de coronavirus, de los que 186 corresponden a las últimas 24 horas, y 9 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este domingo, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del sábado se notificaron 1.258 casos nuevos de coronavirus, 1.052 correspondieron a las últimas 24 horas, y 14 fallecidos más en los hospitales.

El número de hospitalizados se sitúa en 1.070 en planta –16 más respecto al día precedente– y 436 en UCI –5 más–, mientras que 49 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se mantiene en 3.053.

18:00 Reino Unido ha inoculado ya 60 millones de dosis de vacunas contra el virus

Las autoridades sanitarias británicas han confirmado este domingo el reparto de más de 60 millones de dosis de vacunas a la población, y a partir del próximo lunes los británicos de 32 y 33 años ya podrán reservar su cita para vacunarse.

«Gran día para las vacunas ayer: 762.361 administradas en todo el Reino Unido. Ahora hemos repartido 60 millones de vacunas en todo el país. Este es un hito fantástico en nuestra lucha contra este virus. Gracias a todos los involucrados en nuestro esfuerzo nacional», ha hecho saber el ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock.

A pesar de estos avances, el Gobierno alemán ha anunciado que prohibirá, a partir de este domingo, la entrada de británicos al país a partir del domingo tras clasificar a Reino Unido como zona de preocupación por variantes de coronavirus. Así, a partir de la medianoche del 23 de mayo, las personas que viajen a Alemania desde Reino Unido e Irlanda del Norte solo podrán entrar en el país si son ciudadanos o residentes alemanes.

17:45 India amplía el confinamiento en Delhi hasta el 31 de mayo

El Gobierno del estado indio de Delhi, donde se encuentra la capital del país, ha decidido ampliar el confinamiento local una semana más, hasta el próximo 31 de mayo, y ha avisado de una lenta reapertura dada la situación de contagios actual en todo el país, escenario de una explosión nacional de casos sin precedentes.

«Ahora mismo nuestra prioridad es la de vacunar a cuanta más gente mejor, en el plazo de tiempo más corto posible», ha explicado el ministro jefe del estado, Arvind Kejriwal, antes de anunciar la extensión, que se prolongará hasta las 05.00 del 31 de mayo.

«Hemos hecho todos los preparativos posibles para que la gente esté vacunada en un plazo de tres meses. El problema es que no hay vacunas», ha lamentado Kejriwal.

17:30 Hong Kong anuncia que la vacunación será condición necesaria para salir de la región

La jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha anunciado que la vacunación será requisito imprescindible para poder salir de la región semiautónoma china.

«Cuando el Gobierno de la región administrativa especial (de Hong Kong) negocie acuerdos de viaje con otros países o lugares, será obligatorio que los residentes de Hong Kong estén vacunados para garantizar que no se contagien cuando salgan fuera y traigan el virus de vuelta a Hong Kong», ha explicado Lam en un mensaje publicado en Facebook.

Lam ha explicado además que la vacunación será igualmente obligatoria para los hongkoneses que quieran viajar a la China continental o cualquier otro lugar.

17:15 Pakistán rebasa los 900.000 contagios totales desde el inicio de la pandemia

Los casos de coronavirus de Pakistán han superado el umbral de los 900.000 contagios después de la aparición de 3.084 nuevas infecciones durante las últimas 24 horas, según ha informado este domingo el Centro Nacional de Comando y Operaciones (NCOC).

Además, al menos 74 personas más han sucumbido al virus, lo que elevó el recuento nacional de fallecidos a 20.251, de acuerdo con el balance recogido por la cadena GEO TV. Hasta el momento, 813.855 personas se han recuperado del virus en el país.

Las autoridades paquistaníes han basado la campaña de vacunación en los carnés nacionales de identificación (CNIC), por lo que unos tres millones de personas podrían quedar fuera del listado, la mitad de ellas refugiados llegados principalmente de Afganistán.

17:00 Rusia rebasa los cinco millones de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia

Las autoridades sanitarias rusas han confirmado que el país ha rebasado este domingo los cinco millones de afectados por coronavirus desde el inicio de la crisis sanitaria en el país.

Según el balance oficial de este domingo, el país ha registrado en las últimas 24 horas 8.951 nuevos contagios y 357 muertes asociadas en el último día, hasta un total de 5.001.505 contagios y 118.482 decesos.

Moscú sigue siendo la zona más afectada, con 56 fallecimientos y 2.924 casos en las últimas horas. La víspera fueron notificados 8.709 casos adicionales de infección por el virus y 386 decesos asociados, de acuerdo con el balance recogido por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.

16:45 Perú notifica 238 fallecidos y más de 1.650 nuevos contagios de Covid-19

El Ministerio de Salud de Perú ha notificado este sábado un total de 1.652 nuevos contagios de coronavirus, mientras que el número de fallecidos asciende hasta los 238 en las últimas 24 horas.

Así, el número de muertes y contagios desde el inicio de la pandemia se sitúa en 67.807 y 1.290.851, respectivamente, según un balance de la situación de la pandemia publicado por la cartera sanitaria del país.

Perú mantiene una tendencia variable en lo que a los contagios se refiere, aunque las regiones de Lima y Callao se sitúan en un nivel sanitario «muy alto», y eliminará las restricciones como la inmovilización social o el toque de queda los domingos, según ha señalado el diario local ‘El Comercio’.

16:30 China registra 44 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

Las autoridades chinas han registrado este sábado 44 nuevos casos de coronavirus en el país, aunque tan solo dos han surgido por medio de transmisión local.

Así, los principales focos de nuevos contagios son Shanghái, Sichuan, Guangdong, Fujimán, Pekín, Tianjín, Liaoning, Zheijang y Yunnan, donde se han registrado 18 de los casos importados que presentan síntomas.

Además, las autoridades sanitarias del país han destacado en su informe sanitario que en la última jornada no se han reportado casos sospechosos ni decesos relacionados con la COVID-19.

16:15 México supera ya las 221.500 muertes por Covid-19 tras sumar 341 en las últimas 24 horas

Las autoridades de la Secretaría de Salud de México han informado en un balance sobre la situación sanitaria del país, que ya se han superado las 221.500 muertes por COVID-19, tras sumarse 341 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas.

Respecto a los contagios, esta cifra supera los 2.395.330 casos una vez que se han sumado al total las 2.586 nuevas infecciones registradas en el último día.

Con estos datos, México se sitúa como el cuarto país del mundo con más decesos, sólo por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados.

Sin embargo, el propio Gobierno reconoció a finales de abril que los datos de mortalidad deberían ser aún mayores, tras una actualización del balance ‘Exceso de Mortalidad en México’.

15:55 El Aeropuerto de Barcelona espera «autorización final» del Govern para abrir dos clínicas Covid

La directora del Aeropuerto de Barcelona, Sonia Corrochano, ha asegurado que está esperando la «autorización final» de la Generalitat para la apertura de dos clínicas Covid-19, una dentro de la terminal y otra fuera.

En una entrevista en Rac1, Corrochano ha explicado que las clínicas están «pensadas como un servicio adicional para el pasajero», en caso de que no haya podido hacerse las pruebas antes.

15:42 La delegada del Gobierno pide que se cumplan las medidas Covid en la celebración del Atlético

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha vuelto a pedir que se cumplan las medidas Covid en la celebración del título de Liga por parte de los aficionados del Atlético de Madrid que tendrá lugar este domingo por la tarde en la capital.

El club ha invitado a los aficionados a acompañarles con una caravana rojiblanca en coche por Madrid convocada de 18 a 20 desde Atocha hasta Plaza de Castilla, ida y vuelta.

15:31 Sánchez defenderá ante la UE mejorar el mecanismo de distribución de vacunas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defenderá este lunes en Bruselas ante el resto de líderes de la Unión Europea mejorar el mecanismo de distribución de vacunas para acelerar el proceso hacia el fin de la pandemia de coronavirus.

Sánchez participará el 24 y 25 de mayo en la reunión del Consejo Europeo, la primera que se celebrará con carácter presencial en la capital belga en 2021.

15:12 Vox plantea en el Congreso que el Gobierno aumente la compra directa de vacunas eludiendo los acuerdos de la UE

Vox llevará esta semana a votación en el Peno del Congreso sus ‘recetas’ para hacer frente a la pandemia del coronavirus tras el fin del estado de alarma, entre las que plantea la necesidad de que el Gobierno aumente la compra directa de vacunas eludiendo los acuerdos de compra anticipada con la Unión Europea (UE).

Así se recoge en la moción que someterá a debate del Pleno y que es consecuencia de la interpelación que el diputado de Vox José María Sánchez García dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pese a que su destinataria inicial era la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

14:30 Galicia prevé retrasos en la vacunación por la elección entre Pfizer y AstraZeneca para las segundas dosis

La Consellería de Sanidade ve «posible» que la elección entre recibir la segunda dosis de Pfizer o de AstraZeneca por parte de los menores de 60 años conlleve un retraso en el calendario de vacunación previsto por el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Así lo ha reconocido este domingo la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, en una entrevista concedida a la Radio Galega, en la que ya no puede confirmar si a finales de junio podría comenzar la inmunización de menores de 50 años tal y como anunció el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

14:10 Castilla y León no registra fallecidos, suma 143 nuevos casos y cuatro altas

Castilla y León suma 143 nuevos casos confirmados de COVID-19 –ocho menos que hace siete días–, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 233.675, sin víctimas mortales, así como un total de 29.951 altas médicas, de ellas cuatro nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas este domingo no registran fallecimientos en hospitales, con lo que se mantiene la cifra de defunciones en estos centros hasta 5.744. Es la segunda vez este mes donde no se contabilizan fallecidos. La primera fue el pasado día 7 y, la anterior, el 2 de septiembre, a principios de la segunda ola.

13:53 La Rioja desciende en ocho sus casos activos por coronavirus y se sitúa en 330

La Rioja ha vuelto a ver descender sus casos activos por coronavirus en 24 horas y se sitúa en 330, 8 menos, según ha actualizado este domingo el Gobierno de La Rioja.

En concreto, nuestra comunidad ha pasado de los 338 casos de ayer a los 330 de este domingo.

13:28 Galicia detecta 173 contagios y bajan ligeramente la presión hospitalaria y los casos activos

Dos semanas después de la caída del estado de alarma y las restricciones más duras asociadas, Galicia continúa en una situación estable con respecto a la pandemia del coronavirus al haber detectado 173 nuevos contagios en las últimas 24 horas a través de cualquier tipo de prueba, 11 menos que la jornada anterior.

Además, los casos activos de covid-19 han vuelto a registrar una evolución negativa al situarse en 2.656 en total, 29 menos que un día atrás, mientras que la presión hospitalaria se reduce ligeramente, con 138 ingresados, uno menos que hace 24 horas.

13:19 Los españoles vacunados ya pueden viajar a Baleares sin presentar ningún test

Desde este domingo los españoles que estén totalmente inmunizados contra la covid-19 no tienen que presentar ninguna prueba para entrar en las Islas Baleares a través de sus tres aeropuertos -Palma, Ibiza y Mahón- y sus puertos.

Los que estén vacunados con una sola dosis también pueden entrar libremente en el archipiélago si se la han puesto 15 días antes de viajar.

Estos nuevos requisitos son parte de las medidas aprobadas por el Govern balear para hacer frente a la pandemia de coronavirus que estarán vigentes dos semanas, desde este domingo al 5 de junio.

13:09 La Comunidad de Madrid levanta mañana las restricciones en todas sus zonas básicas de salud

La Comunidad de Madrid no tendrá restricciones de entrada y salida por Covid-19 en ninguna de sus zonas básicas de salud (ZBS) desde mañana, por primera vez desde septiembre del año pasado, al levantar las limitaciones que había establecido en once áreas.

Los criterios que ha fijado la Dirección General de Salud Pública para el levantamiento de las limitaciones de movilidad en estos núcleos de población han sido la buena la evolución epidemiológica de la región, al no cumplir ya un umbral superior a 300 casos por 100.000 habitantes a 14 días, tendencia creciente y transmisión comunitaria.

12:36 Cataluña registra 806 casos y dos muertes en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este domingo 676.601 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –622.924 con una prueba PCR o test de antígenos–, 806 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 22.122, dos más que los registrados el sábado: 14.078 en hospital o centro sociosanitario, 4.564 en residencia, 1.179 en domicilio y 2.301 que no son clasificables por falta de información.

Este ha sido el tercer sábado sin toque de queda en Cataluña después del fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo.

12:13 Andalucía registra 289 municipios sin casos Covid en 14 días tras dos semanas sin estado de alarma

Andalucía registra este domingo 23 de mayo, cuando se cumple la segunda semana sin estado de alarma en vigor, un total de 289 municipios que no han contabilizados casos confirmados de coronavirus Covid-19 durante los últimos 14 días, lo que supone 16 más que hace una semana.

Según la última actualización de los datos de incidencia del Covid por municipios en Andalucía de la Consejería de Salud, consultada por Europa Press, Granada es la provincia andaluza con más localidades de sus distritos sanitarios sin casos Covid confirmados en las últimas dos semanas, con 71, seguida de Almería, con 65; Málaga con 45; Huelva con 32; Jaén con 28; Córdoba con 25; Sevilla con 13 y Cádiz con diez municipios.

11:46 Aristóbulo de Juan: «La flexibilidad concedida a los bancos por el covid oculta problemas de solvencia»

Aristóbulo de Juan es toda una institución en el mundo bancario. Ha trabajado en el sector más de 50 años, con un paso destacado por Banco Popular. Fue llamado por el Banco de España para poner en marcha el Fondo de Garantía de Depósitos y arreglar la crisis bancaria de los años 80 (en España tenemos una larga trayectoria de crisis bancarias). Acaba de publicar ‘De bancos, banqueros y supervisores’ (Deusto), donde repasa toda su trayectoria. A sus 90 años, no tiene pelos en la lengua -en realidad, nunca los ha tenido- a la hora de criticar lo que no le gusta de los bancos… y para advertir de la que se nos puede venir encima con las medidas excepcionales de la pandemia.Alemania administra vacunas anticovid en los comedores de las empresas.

11:27 Galicia plantea celebrar eventos al aire libre con aforos de 1.000 personas de pie o 10.000 sentadas

La Xunta de Galicia ha planteado celebrar eventos culturales al aire libre de hasta 1.000 personas de pie y permitir alcanzar las 10.000 sentadas en recintos de gran tamaño en sendos protocolos «dialogados con el sector». Así lo ha detallado en una rueda de prensa celebrada este sábado en Pontevedra el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, que ha explicado que se han establecido dos protocolos diferenciados en función del número de personas que congreguen los eventos culturales.

En todo caso, ha insistido en que el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento y en que será preciso realizar un registro de asistentes a los eventos independientemente de sin son multitudinarios o de menor tamaño, así como en que se plantea que la celebración tenga lugar al aire libre en ambos casos.

11:19 Suspenden seis meses de empleo y sueldo a una doctora de Menorca por criticas a las vacunas

El IbSalut ha suspendido seis meses de empleo y sueldo a una doctora del servicio de urgencias del Hospital Mateu Orfila de Mahón (Menorca) por sus críticas a las vacunas.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo este sábado a los medios, a raíz de unas declaraciones de la doctora del servicio de urgencias del Hospital Mateu Orfila en contra de las vacunas, el IbSalut le abrió un expediente disciplinario. Y, de forma paralela, un expediente cautelar, cuya resolución ya ha sido comunicada a la profesional sanitaria.

10:46 EEUU baja de los 30.000 casos diarios de COVID-19 por primera vez desde el verano

Los datos diarios de contagios de coronavirus en Estados Unidos bajaron de los 30.000 por primera vez desde el pasado verano, de acuerdo con un análisis publicado este sábado por ‘The Wall Street Journal’.

Este jueves se registraron 29.128 nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos, así como 669 fallecimientos mientras que el promedio nacional a lo largo de las dos últimas semanas había sido de 32.256 casos al día.

Este descenso de los contagios está relacionado con el nivel de vacunación en la población del país, ya que el 40 por ciento de los estadounidenses tienen ya la pauta completa.

10:19 La Policía desaloja a casi 4.000 personas en diferentes macrobotellones en Barcelona

La Policía de Barcelona han desalojado a casi 4.000 personas en una nueva noche de macrobotellones en Barcelona. La mayoría de ellos se concentraron en el paseo de Born y la playa de Sant Miguel. Desde que ha finalizado el toque de queda, esta irresponsable actitud ha sido la tónica general, como también ocurrió el pasado viernes. Así las cosas, la Policía ha tenido que crear un dispositivo especial para evitar las aglomeraciones en la calle reforzada con agentes antidisturbios.

10:10 Darias dice que la legislación sanitaria permite la restricción de derechos en casos muy concretos

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado que la legislación sanitaria permite la restricción de derechos fundamentales en casos muy concretos y siempre que la evolución de la pandemia así lo exija.

«Ayer, el TS vino a decir algo que ya en el Gobierno de España estábamos convencidos, que es que la legislación sanitaria permite adoptar medidas, en algunos casos de restricción de derechos en supuestos muy concretos y muy justificados», dijo.

10:02 El Papa y Von der Leyen coinciden en la distribución equitativa de las vacunas

El Papa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido en la necesidad de realizar una distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo en el primer encuentro entre ambos en el Vaticano en el que también se abordaron las «buenas relaciones bilaterales» entre la UE y la Santa Sede.

La reuniones se extendió durante 30 minutos en la biblioteca Apostólica del Vaticano. La presidenta del Ejecutivo comunitario también se ha reunido con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y secretario para las relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

09:37 La oficina «visionaria» de Iván Redondo no se empleó en el Covid hasta que hubo 15.000 muertos

La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo- liderada por Iván Redondo, gurú de Pedro Sánchez y responsable del ‘Plan España 2050’- no se puso a trabajar sobre la crisis sanitaria y económica del Covid hasta que la pandemia era ya una realidad con miles de muertos y contagiados. Pese a que este órgano, que depende directamente de la Presidencia del Gobierno, es el encargado de analizar los riesgos y perspectivas para España, no estuvo plenamente constituido hasta el 30 de marzo del año pasado. Ese día, todo el país estaba ya confinado bajo el estado de alarma impuesto por Sánchez. Los registros del Ministerio de Sanidad reflejaban entonces ya sobradamente la gravedad del virus, que sumaba 85.195 casos confirmados y 7.340 muertos oficialmente reconocidos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) elevó sin embargo después esa cifra hasta las 11.278 defunciones por Covid identificado y 4.147 por sospechoso.

09:23 Baleares retrasa este domingo el toque de queda a la medianoche

Baleares retrasa desde este domingo el toque de queda a la medianoche –de manera que será entre las 00.00 y las 06.00 horas– y relaja las restricciones que afectan a los encuentros sociales, ampliando a ocho personas el máximo de participantes en encuentros en exteriores.

Asimismo, los encuentros sociales en espacios interiores privados –como domicilios– seguirán limitados a seis personas pero se levanta el límite de núcleos de convivencia.

09:00 Darias se vacuna en Las Palmas de Gran Canaria

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha vacunado en la jornada de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria y ha destacado la labor que realizan los profesionales sanitarios para que siga avanzando la campaña de vacunación.

«Acabo de recibir la vacuna contra la Covid-19 y quiero dar las gracias a quienes lo han hecho posible, especialmente a todos los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud», expuso en un video difundido en su perfil oficial de Twitter.

20:00 Una tercera parte de los italianos ha recibido al menos una dosis de la vacuna

Más de 20 millones de italianos, es decir, un 33,5 por ciento de la población, han recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, según las cifras publicadas este sábado por el Ministerio de Sanidad italiano.

El número total de personas que han recibido una dosis de la vacuna es de 20,2 millones, mientras que 9,7 millones han recibido ya las dos inyecciones (un 16,6 por ciento de la población). Otras 335.363 han recibido la monodosis de Johnson & Johnson.

El país ha constatado en las últimas 24 horas 4.717 nuevos casos y 125 fallecimientos, con una tasa de positivos del 1,6 por ciento. El número total de muertos desde el inicio de la pandemia es ahora de 125.153.

19.30 La Comunidad de Madrid notifica 1.258 casos nuevos, 1.052 de las últimas 24 horas, y 14 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.258 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.052 corresponden a las últimas 24 horas, y 14 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este sábado, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del viernes se notificaron 1.270 casos nuevos de coronavirus, 941 correspondieron a las últimas 24 horas, y 5 fallecidos más en los hospitales.

El número de hospitalizados se sitúa en 1.054 en planta –129 menos respecto al día precedente — y 431 en UCI –19 menos–, mientras que 193 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se mantiene en 3.053.

19:00 Canarias suma 113 nuevos casos, 73 de ellos en Tenerife, en una jornada sin fallecidos

Canarias ha sumado 113 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 55.458, en una jornada en la que no se han registrado nuevos fallecimientos, quedándose la cifra de óbitos en 764 desde el inicio de la pandemia, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Respecto a los casos activos actualmente hay 2.026 (+69), de los que 50 permanecen ingresados en UCI (+3), 224 están hospitalizados (-7) y 1.752 se encuentran en su domicilio (+73). Además 52.668 personas han superado la enfermedad hasta el momento tras recibir el alta 44 canarios.

Por su parte, la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 41,68 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en los 81,8 casos por 100.000 habitantes.

Hasta hoy se han realizado un total de 1.113.343 pruebas PCR en las islas, de las que 58.715 han sido positivas, lo que representa el 5,27 por ciento del total.

18:30 Reino Unido rebasa los 50 millones de dosis de vacunas aplicadas a la población

Las autoridades sanitarias británicas han confirmado este sábado el reparto de más de 50 millones de dosis de vacunas a la población, y a partir del próximo lunes los británicos de 32 y 33 años ya podrán reservar su cita para vacunarse.

«Uno de los esfuerzos nacionales más grandes e importantes de nuestra historia. Gracias a todo el equipo que ha conseguido que esto suceda», ha hecho saber el ministro de Salud de Reino Unido.

A pesar de estos avances, el Gobierno alemán ha anunciado que prohibirá, a partir de este domingo, la entrada de británicos al país a partir del domingo tras clasificar a Reino Unido como zona de preocupación por variantes de coronavirus. Así, a partir de la medianoche del 23 de mayo, las personas que viajen a Alemania desde Reino Unido e Irlanda del Norte solo podrán entrar en el país si son ciudadanos o residentes alemanes.

18:00 Castilla y León registra 284 nuevos casos, un muerto y 34 altas

Castilla y León suma 284 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 233.532, al tiempo que registra una nueva víctima mortal, así como un total de 29.947 altas médicas, de ellas 34 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este sábado registran un nuevo fallecimiento en hospitales, con lo que eleva la cifra de defunciones en estos centros hasta 5.744.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 315 –cinco más que en la jornada anterior– y los casos positivos a ellos vinculados, 1.792 –109 más–. De ellos, Ávila contabiliza 19 brotes –los mismos–; Burgos, 57 –cifra similar al día precedente–; León, 68 –once más–; Palencia, 19 –uno menos–; Salamanca contabiliza 34, cinco menos; Segovia, 26 –uno menos–; Soria, doce –uno más–; Valladolid suma 61, tres más, y Zamora 19, tres menos que ayer.

17:30 Argentina confía en la pronta entrada en España de vacunados con la Sputnik V

Las autoridades argentinas confían en la pronta entrada en España de ciudadanos con la vacuna rusa Sputnik V dado que el Gobierno español, ateniéndose a la Organización Mundial de la Salud (OMS), no admite el ingreso de pacientes con este tipo de inoculación dentro de sus nuevas medidas de entrada que comenzarán a partir del 7 de junio.

«Lo solucionarán. Hay que darle tiempo. Estamos felices con la Sputnik V. Y la aprobarán», ha explicado una fuente de la Presidencia argentina en declaraciones al periódico ‘Clarín’. La misma fuente ha explicado que consideran que se trata de una medida sanitaria y no política que «cambiará» cuando la Agencia Europea del Medicamento autorice la vacuna rusa.

17:00 Al menos 420 médicos han muerto en India durante la última ola de coronavirus

La Asociación Médica de India ha anunciado que al menos 420 médicos del país, entre ellos un centenar en el estado de Delhi, han muerto durante la última y devastadora ola de coronavirus en el país, entre ellos su expresidente KK Aggarwal, fallecido el lunes a los 65 añños de edad.

Un total de 1.188 médicos han fallecido en el país desde la declaración de la crisis, que ya ha dejado 26,2 millones de contagios 295.000 fallecidos tras la constatación de 257.000 nuevos casos y casi 4.200 decesos en las últimas horas, de acuerdo con el balance de las autoridades sanitarias actualizado a este sábado y recogido por la cadena NDTV.

16:30 Tres millones de personas no podrán vacunarse en Pakistán por no poder documentar su identidad

Las autoridades paquistaníes han basado la campaña de vacunación en los carnés nacionales de identificación (CNIC), por lo que unos tres millones de personas podrían quedar fuera del listado, la mitad de ellas refugiados llegados principalmente de Afganistán.

Sí podrán vacunarse los refugiados que tengan reconocido su estatus. En total, se estima que hay unos 2,8 millones de refugiados, la mitad de ellos sin el certificado pertinente, viviendo sobre todo en la región de Jíber Pajtunjua y Balochistán, fronterizas con Afganistán, y en Sindh. Además hay una importante comunidad de refugiados de India, Nepal y roghingyas de Birmania que huyeron del genocidio en su país.

15:35 Villacís pide atender a criterios científicos sobre vacunación: «Hay demasiado político metido a médico»

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha subrayado este sábado que se debe atender a los criterios científicos establecidos de cara a la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca tras la recomendación del Comité de Bioética para inocular la segunda dosis con esta misma vacuna a las personas menores de 60 años, siempre que firmen un consentimiento informado.

«Hay demasiado político metido a médico últimamente», ha censurado durante la inauguración de la feria ‘Los Sábados de El Rastro’ para reclamar la necesidad de atender «a lo que marquen las autoridades sanitarias» sobre la conveniencia de una segunda dosis de AstraZeneca o de Pfizer.

15:17 Galicia plantea celebrar eventos al aire libre de hasta 1.000 personas de pie

La Xunta ha planteado celebrar eventos culturales al aire libre de hasta 1.000 personas de pie y permitir alcanzar las 10.000 sentadas en recintos de gran tamaño en sendos protocolos «dialogados con el sector».

Así lo ha detallado en una rueda de prensa celebrada este sábado en Pontevedra el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, que ha explicado que se han establecido dos protocolos diferenciados en función del número de personas que congreguen los eventos culturales.

15:09 Darias se vacuna en Las Palmas de Gran Canaria

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha vacunado en la jornada de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria y ha destacado la labor que realizan los profesionales sanitarios para que siga avanzando la campaña de vacunación.

«Acabo de recibir la vacuna contra la Covid-19 y quiero dar las gracias a quienes lo han hecho posible, especialmente a todos los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud», expuso en un video difundido en su perfil oficial de Twitter.

15:00 Cataluña publica las nuevas restricciones y amplía el horario de la restauración

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc) ha publicado este sábado la prórroga de restricciones para hacer frente al coronavirus y ha informado de nuevas medidas, como la ampliación del horario de la restauración desde las 6.00 hasta las 24.00 –incluyendo la recogida en el local y el servicio a domicilio–.

La resolución detalla que estas medidas entran en vigor este lunes y se alargarán durante dos semanas, hasta el 7 de junio.

14:35 Cs pregunta al Gobierno sobre el precio de los test y la vacunación de extranjeros

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados dos preguntas al Gobierno sobre el precio excesivo de las pruebas diagnósticas de COVID-19 por PCR y antígenos y los planes del Gobierno para la vacunación de extranjeros residentes legalmente en España.

En cuanto a la primera, el partido naranja argumenta que el alto precio de estas pruebas «se ha convertido en una barrera socioeconómica para las personas en situación más vulnerable, y ha hecho sonar las alarmas ante posibles casos de discriminación a la hora de poder gozar de derechos y libertades».

14:21 Aragón notifica 197 positivos y un fallecido en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 197 nuevos casos de coronavirus, un fallecido y 399 altas epidemiológicas en la comunidad autónoma, resultados correspondientes a este viernes, 21 de mayo, según los datos provisionales recogidos en la web ‘https://datacovid.salud.aragon.es/covid/’.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 165 contagios, el deceso de la jornada y 323 recuperados; en Huesca, 25 positivos y 56 altas; y en Teruel, 4 contagios y 19 personas recuperadas.

14:11 El TSJCV autoriza el toque de queda a la 01:00 en la Comunidad Valenciana

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha autorizado las medidas contenidas en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal del 19 de mayo contra la Covid-19 que afectan a derechos fundamentales, para el periodo comprendido entre el 24 de mayo y el 7 de junio, entre las que figuran retrasar el toque de queda a la 01:00 horas.

Dichas medidas consisten en la limitación, con excepciones, de la circulación de personas entre las 01:00 y las 6:00 horas, la limitación de las agrupaciones o reuniones de carácter familiar y/o social a un número máximo de 10 personas, tanto en espacios públicos como privados y la reducción al 75% del aforo en los lugares de culto.

14:05 El virus sigue a la baja en Cataluña: menos hospitalizados y pacientes en UCI

El virus sigue aminorando en Cataluña gracias al avance de la vacunación, lo cual se percibe en los centros sanitarios: hay 838 personas hospitalizadas -53 menos que las notificadas el viernes, cuando se bajó de las 900 por primera vez en ocho meses- y otros 330 pacientes en UCI -14 menos que la víspera-.

Según los datos actualizados este sábado por el Departamento de Salud, la velocidad de propagación del virus (Rt) ha repuntado dos centésimas y hoy es de 0,78 (es decir, 100 infectados contagian a una media de 78 personas), mientras que la positividad (el porcentaje de PCR y test de antígenos que dan positivo) es del 3,66 %, nueve centésimas menos que ayer, por debajo del 5 % que la OMS considera el umbral para poder controlar la epidemia.

13:49 La pandemia dispara la aparición de fabricantes españoles de mascarillas

La irrupción de la pandemia propició en España un rápido nacimiento y crecimiento de empresas dedicadas a la producción de productos de protección sanitaria e, incluso, casi una quincena de ellas, que llegaron a facturar más de 60 millones de euros en 2020, han decidido asociarse para defender sus intereses.

Así, en poco más de un año España ha pasado de tener una escasa capacidad de producción de mascarillas y verse obligada a importar para atender a duras penas la demanda disparada por la irrupción de la pandemia, a contar ahora con una Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, Batas y EPI (OESP), con Francisco Sánchez como presidente.

13:24 Más de 1.000 personas bailan al son de Manel sin distancias y con mascarilla en Gerona

Un millar de personas asistieron anoche en la sala la Mirona de Salt (Gerona) al concierto que el grupo Manel ofreció en el marco del proyecto para recuperar la normalidad pre-pandémica Abrir Gerona, que les permitió bailar sin guardar las distancias pero con mascarilla y test de antígenos.

Los asistentes al concierto tuvieron que acreditar antes de entrar al recinto que estaban vacunados, que habían pasado la covid-19 en los últimos 3 meses o que había dado negativo en un test de antígenos realizado previamente en una de las farmacias habilitadas.

12:39 Desalojadas 3.959 personas por formar aglomeraciones la madrugada de este sábado en Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona, en un operativo conjunto con los Mossos d’Esquadra, han desalojado a un total de 3.959 personas por formar aglomeraciones en más de 30 puntos de la ciudad la madrugada de este sábado.

Las playas de Barcelona han sido de los espacios públicos con más concentraciones masivas, donde se han desalojado a unas 1.200 personas, han informado fuentes municipales a Europa Press.

12:25 Granada y Huelva y 158 municipios andaluces más en riesgo extremo

Andalucía mantiene 160 municipios en situación de «riesgo extremo» por superar los 250 casos de coronavirus Covid-19 confirmados en los últimos 14 días dos semanas después del fin del estado de alarma, entre ellos dos capitales de provincia –Granada y Huelva– y otra localidad con más de 50.000 habitantes, Alcalá de Guadaíra (Sevilla). En total, es una localidad menos en «riesgo extremo» por Covid de las que había hace siete días.

Además, 12 de esos 160 municipios en situación de «riesgo extremo» de todas las provincias salvo Almería, Cádiz y Huelva superan la tasa de 1.000 casos en las últimas dos semanas, aunque sólo dos de ellos superan los 5.000 habitantes –Castro del Río (Córdoba) y La Campana (Sevilla)–, criterio fijado por la Junta para decretar cierre perimetral y suspensión de la actividad no esencial pendiente de contar con aval judicial.

12:08 García-Page cazado a la entrada de los toros sin mascarilla en plena calle

El presidente socialista de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, exige todo tipo de medidas de protección frente al COVID. Pero a los eventos como los toros. Y a los demás. OKDIARIO ha cazado sin mascarilla al presidente regional en la calle, a la entrada a los toros, el pasado miércoles en Madrid. Todo ello, antes de disfrutar de un evento que no se podría haber disfrutado con esas mismas medidas en su región y tras pasearse por las calles de una comunidad sin las medidas básicas que sí se exigen en Madrid.

El pasado miércoles Emiliano García-Page acudió a Fitur para promocionar el mercado turístico de las mismas empresas del sector que han tenido que lidiar la crisis del coronavirus sin prácticamente ayudas del Gobierno socialcomunista. Después acudió a los toros.

11:56 Descienden los casos de Covid-19 en Navarra con 60 el último día y una positividad del 2,8%

Navarra registró ayer viernes 60 casos positivos de Covid-19, lo que representa un ligero descenso respecto a los 72 de la jornada anterior. La Comunidad foral encadena de esta manera 13 días por debajo del centenar de casos.

En el día de ayer se realizaron un total de 2.109 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 2,8%, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra.

11:39 California suprimirá las restricciones sanitarias por Covid-19 el 15 de junio

Las autoridades de California anunciaron el viernes que el estado podría, según lo previsto, poner fin a la mayoría de las restricciones de salud relacionadas con la pandemia de covid-19 a partir del 15 de junio.

«Estamos en un punto en el que, si uno mira las estadísticas, California está lista para dejar atrás» el sistema de restricciones sanitarias de cuatro niveles implementado durante la pandemia, dijo Mark Ghaly, funcionario de Salud Pública de este estado del oeste de Estados Unidos.

11:23 Almeida conservará las terrazas Covid a partir de 2022 si las circunstancias lo exigen

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha abierto a conservar, si las circunstancias lo exigen, las llamadas terrazas Covid habilitadas en bandas de aparcamiento de la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid anunció esta semana que estas terrazas, habilitadas de forma excepcional por la situación de la hostelería derivada de la pandemia del Covid-19, desaparecerán en 2022. Un anuncio que generó un fuerte malestar en el sector de la hostelería, que alertó de que la supresión de estos espacios en apenas siete meses puede poner en peligro la viabilidad de 2.000 negocios y 6.000 empleos.

11:15 Un estado de Brasil multa a Bolsonaro por causar aglomeraciones y no usar mascarilla

El Gobierno del estado brasileño de Maranhao ha multado este viernes al presidente del país, Jair Bolsonaro, por causar aglomeraciones y no usar mascarilla durante un acto en la ciudad de Açailândia.

La multa impuesta por la Superintendencia de Vigilancia Sanitaria (Suvisa) del citado estado ha señalado que Bolsonaro incumplió con «la obligación de usar mascarilla» y «promovió (…) aglomeraciones de más de 100 personas sin control sanitario», según recoge G1.

10:54 Alemania impone cuarentena a viajeros procedentes de Reino Unido y clasifica al país como zona de variantes

El Instituto Robert Koch de Alemania ha clasificado este viernes a Reino Unido como zona de variantes del virus lo que implica que los viajeros procedentes de este país deben ponerse en cuarentena durante dos semanas a partir del domingo.

Las zonas de variantes del virus son aquellas en las que se han detectado variantes altamente infecciosas del coronavirus y Reino Unido ha vuelto a esta categoría en Alemania después de un tiempo por la variante india, según recoge la agencia DPA.

10:47 El Comité de Bioética avala que los vacunados con AstraZeneca puedan recibir la segunda dosis

El Comité de Bioética de España ha avalado que las personas menores de 60 años que han sido vacunados con primera dosis de AstraZeneca frente a la COVID-19 puedan recibir su segunda dosis con la misma vacuna, siempre que firmen un consentimiento informado. De esta forma, se avanzaría de manera significativa con el ritmo de vacunación y no se dejaría en el aire a miles de vacunados.

Sanidad rectifica tras la exigencia de Madrid y avala poder elegir la segunda dosis de AstraZeneca»Parece ética y legalmente recomendable que las personas que rechacen vacunarse con un esquema heterólogo firmen un protocolo de consentimiento informado específico, que acredite documentalmente tanto su rechazo a la vacunación en tal esquema como que disponen de suficiente información sobre el riesgo de síndrome de trombosis con trombocitopenia asociado a la vacuna de AstraZeneca. Ello no supone alterar o renunciar, en modo alguno, al criterio general de consentimiento verbal para la vacunación frente a la COVID-19″, reza el texto.

10:32 Cs culpa al decreto «chapuza» de Sánchez de las restricciones dispares de las CCAA

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha señalado que el decreto «chapuza» del Gobierno de Pedro Sánchez que delega en el Tribunal Supremo (TS) la última palabra sobre las restricciones de movimiento que pueden adoptarse en las distintas comunidades autónomas frente a la pandemia del coronavirus ha provocado que las diferencias en las medidas que se aplican en cada territorio no respondan a criterios sanitarios.

«El decreto chapuza de Sánchez y su ausencia de responsabilidad tienen consecuencias como esta: lugares de España con y sin toque de queda al margen de todo criterio sanitario. Y dirán que ya hay plan B. Por cierto: se aprobó ayer con la abstención de Vox», ha escrito Bal, en un mensaje en su cuenta de Twitter, tras conocer que el Supremo ha desestimado el recurso del Ejecutivo canario contra la decisión judicial que denegó el cierre perimetral de islas con alta incidencia de coronavirus.

10:03 Alemania excluye a Extremadura y Asturias de la lista de zonas de riesgo por el coronavirus

El Gobierno de Alemania ha anunciado este viernes que excluye de la lista de zonas de riesgo por coronavirus a las comunidades autónomas de Extremadura y Asturias a partir del próximo domingo.

«El Gobierno Federal de Alemania ha revisado sus recomendaciones de viaje y a partir de este domingo 23 de mayo a las 0:00 horas excluirá a Extremadura y Asturias de su lista de zonas de riesgo», ha indicado la Embajada de Alemania en Madrid en su cuenta de Twitter.

09:42 Sanidad notifica 4.792 casos y 19 muertes por coronavirus mientras la incidencia baja a 135

El Ministerio de Sanidad ha notificado este viernes el número de contagios remitidos por las comunidades autónomas y cuyas cifras se sitúan en 4.792 nuevos casos y de ellos 2.504 diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 6.347 positivos.

El número total de contagios en España se eleva ya a 3.636.453 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 135,77, frente a 139,89 de ayer. Los positivos que han sido registrados en las pasadas dos semanas han alcanzado un total de 64.424 positivos.

09:22 Madrid se blinda para evitar aglomeraciones por el título de Liga

Las fuentes de Cibeles y de Neptuno, a menos de mil metros de distancia la una de la otra, y otras zonas de Madrid permanecen valladas y vigiladas por la policía este sábado para evitar aglomeraciones en la celebración del título de Liga de fútbol que disputan el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Las fuentes serán valladas y desde las siete de la tarde se dispondrán en sus alrededores distintos filtros con vallas y contenedores para controlar el acceso, y se pondrá especial énfasis en vigilar la venta ambulante y el consumo de alcohol en la vía pública.

09:00 Sánchez defiende un tratado internacional de pandemias y reforzar la arquitectura sanitaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes la necesidad de implementar un tratado internacional de pandemias para afrontar futuras crisis una vez se supere la pandemia del Covid-19. Para ello, también ha defendido reforzar la arquitectura sanitaria mundial.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la Cumbre de Salud Global del G20, organizada por Italia como presidenta de turno del G20, para abordar entre otros asuntos la prevención de futuras crisis de salud global, mediante el fortalecimiento de la cooperación multilateral y las acciones conjuntas.

18:56 Extremadura registra 66 positivos por Covid-19 en una jornada sin fallecidos

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 66 casos positivos de Covid-19 confirmados, cifra que supone un nuevo descenso respecto al día anterior, en el que se notificaron 75.

En los hospitales extremeños hay ingresadas 44 personas, dos más que el jueves, 14 de ellas en UCI, cifra que no varía. En esta jornada no hay que lamentar fallecimientos, por lo que el total de víctimas se mantiene en 1.762 desde el inicio de la pandemia.

17:23 Andalucía empieza a vacunar con AstraZeneca la próxima semana a profesionales que recibieron la primera dosis

La Consejería de Salud y Familias de Andalucía comenzará a vacunar con AstraZeneca la próxima semana a las personas menores de 60 años de los grupos de profesionales esenciales que ya recibieron una primera dosis de esta vacuna. La vacunación de estos 259.071 profesionales comenzará con aquellos que llevan más de doce semanas esperando.

En el caso de que estas personas tengan ya una cita para segunda dosis (porque se le diera en el momento de inyectarse la primera vacuna), se mantendrá vigente dicha cita y podrán acudir, por tanto, a la hora y fecha que ya tienen asignada. Mientras que aquellos profesionales a los que ya se les haya pasado la fecha de la cita que tenían, recibirán un SMS o llamada telefónica para concretar una nueva cita.

16:50 Madrid notifica 941 casos en las últimas 24 horas y 5 fallecidos

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.270 casos nuevos de coronavirus, de los que 941 corresponden a las últimas 24 horas, y 5 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este viernes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del martes se notificaron 1.209 casos nuevos de coronavirus, 967 correspondieron a las últimas 24 horas, y 16 fallecidos más en los hospitales.

El número de hospitalizados se sitúa en 1.183 en planta –51 menos respecto al día precedente — y 450 en UCI –nueve menos–, mientras que 152 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se mantiene en 3.053.

16:30 Bajan hasta un 48,32% los casos en Castilla-La Mancha en la última semana

Castilla-La Mancha registró en la última semana epidemiológica -semana 19, del 10 al 16 de mayo- un total de casos de 863 nuevos positivos por coronavirus, 807 menos que en la pasada semana -del 3 al 9 de mayo-, lo que supone un descenso del 48,32%. El periodo de siete días notifica una tasa de 42 casos por cada 100.000 habitantes, con una importante caída en este indicador, pues a 14 días, se registró una incidencia de 82 casos en la anterior semana.

Según la última entrega de la evolución de datos por municipios ofrecida por el Sescam, los nuevos casos descendieron en las cinco provincias castellanomanchegas.

16:00 Castilla y León registra 279 nuevos casos y un fallecido

Castilla y León suma 279 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 233.248, al tiempo que registra una nueva víctima mortal, así como un total de 29.913 altas médicas, de ellas 22 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas hoy registran un nuevo fallecimiento en hospitales, con lo que se eleva la cifra de defunciones en estos centros hasta 5.743.

15:30 El Tribunal Superior de Andalucía rechaza el cierre de Montefrío (Granada) y afea a la Junta que lo volviera a pedir sin esperar al Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha rechazado este viernes y por tercera vez el confinamiento de Montefrío (Granada) y ha censurado que la Junta de Andalucía volviera a solicitar el aval judicial para esta medida, «denegada por dos veces», sin esperar a la resolución de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, «máxime» cuando ha bajado la tasa de contagio de este municipio.

14:30 Ayuso celebra el lanzamiento del pasaporte Covid que propuso «hace casi un año»

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este viernes el lanzamiento del pasaporte Covid, que ella misma propuso «hace casi un año».

En su intervención en el acto del Día de Madrid, que se celebra en la Feria Internacional de Turismo Fitur, ha hecho hincapié en que ella propuso en 2020 «una cartilla covid que facilitara el movimiento de personas vacunadas» y ha recordado que «en aquél momento fue rechazada y duramente criticada, por motivos políticos».

14:18 Madrid se abre a aumentar el horario de hostelería la próxima semana si la evolución epidemiológica lo permite

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha dejado la puerta abierta a una posible ampliación del horario de la hostelería si la evolución epidemiológica de la pandemia de la Covid-19 lo permite, aunque de momento continuará el cierre a medianoche.

Así lo ha indicado en rueda de prensa para actualizar la información sobre la situación epidemiológica y asistencial en la región por coronavirus junto a la directora general de Salud Pública en funciones, Elena Andradas.

14:07 Aragón cree que «no tardará demasiadas semanas» la progresiva eliminación de mascarillas al aire libre

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha vaticinado este viernes que «no tardará demasiadas semanas la progresiva eliminación de las mascarillas en los espacios abiertos, al aire libre», lo que ha deseado que ocurra «lo antes posible».

En respuesta a una pregunta del líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, Lambán ha dicho que la relajación de las restricciones «será bien acogida por la ciudadanía» y ha comentado que la campaña de vacunación «nos da bastante tranquilidad», aunque «hay que seguir siendo prudentes y tomar las medidas con mucha cautela».

13:59 Madrid no tendrá restricciones de movilidad en ninguna zona desde el lunes

La Comunidad de Madrid no tendrá restricciones de movilidad en ninguna zona básica de salud a partir del lunes 24 de mayo, al levantar desde esa fecha las que actualmente hay en vigor en once áreas con una alta incidencia de coronavirus.

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, lo ha anunciado este viernes en una rueda de prensa acompañada del consejero en funciones de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

13:45 Los nuevos contagios en Galicia caen ligeramente a 176 y la tasa de positividad se mantiene en un 3%

Galicia encara el final de la segunda semana sin estado de alarma con una tendencia de casos activos de Covid-19 en descenso hasta los 2.675 y un alivio de la presión hospitalaria al reducirse a 146 los pacientes ingresados por este coronavirus, 14 menos que la jornada pasada. Además, los nuevos contagios se han reducido ligeramente a 176, siete menos.

Según los datos actualizados en la mañana de este viernes por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas de este jueves, descienden a 30 los pacientes Covid ingresados en UCI –dos menos– y a 116 los ingresados en otras unidades –12 menos–.

13:29 Reino Unido anuncia la creación de un Radar Global de Pandemias con la colaboración de la OMS

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha lanzado este viernes un plan para crear un nuevo Radar Global de Pandemias, que tendrá como objetivo identificar variantes emergentes de COVID-19 y rastrear nuevas enfermedades en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigirá un grupo de implementación, apoyado por el Wellcome Trust, para poner en marcha esta nueva asociación internacional para identificar, rastrear y compartir datos sobre nuevas variantes de coronavirus y vigilar la resistencia a las vacunas en las poblaciones.

13:17 El Supremo evita pronunciarse sobre el cierre de Montefrío (Granada) al declarar sin objeto el recurso

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado por pérdida de objeto los recursos de casación presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que denegaron el confinamiento del municipio de Montefrío (Granada). En su auto, el tribunal explica que las medidas sanitarias aún no ratificadas judicialmente «no despliegan efectos ni son aplicables» y por ello rechaza pronunciarse sobre el fondo de este este asunto.

Los autos del TSJ de Andalucía recurridos -de 10 y de 14 de mayo- denegaron la ratificación solicitada fundamentalmente por entender que las medidas sanitarias adoptadas por la Junta de Andalucía en las Órdenes de 7 y 12 de mayo de 2021 restringen determinados derechos fundamentales cuyo desarrollo está constitucionalmente sometido a reserva de ley orgánica.

13:05 La OMS dice que las vacunas son «eficaces» contra todas las variantes pero pide evitar los viajes internacionales

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha asegurado que las vacunas disponibles contra el coronavirus son «eficaces» contra todas las variantes del coronavirus, si bien ha pedido limitar los viajes internacionales porque la pandemia «no ha terminado».

Y es que, aunque en el último mes se haya reducido hasta un 60% el número de contagios, Kluge ha recordado que Europa ya se ha situado «antes» en estas incidencias, por lo que ha pedido no cometer los «mismos errores» del pasado y no olvidar que el coronavirus ha matado a 1,2 millones de personas en Europa, lo que equivale a la población de Bruselas (Bélgica).

12:48 La variante india del coronavirus se ha detectado en 26 países europeos y ya hay transmisión intracomunitaria

La variante india del coronavirus ya se ha detectado en 26 países de los 53 países de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, además, en algunos lugares ya se está produciendo una transmisión intracomunitaria.

Así lo ha avisado el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, quien ha informado de que la mayoría de los casos de personas infectadas con esta variante tienen un vínculo con los viajes internacionales.

12:34 Andalucía apunta que hasta que la inmunidad no llegue al 70-80% «se recomendará la mascarilla»

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha apuntado este viernes que hasta que el nivel de inmunidad frente al coronavirus no llegue al 70-80% «se recomendará en Andalucía el uso de la mascarilla», aunque ha señalado que para el próximo curso escolar se podría ser «más laxo» en los espacios al aire libre como los recreos y las clases de Educación Física y también en la playa durante este verano.

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur TV, en la que, no obstante, ha sostenido que de esta pandemia se debería aprender que «cuando uno tiene un trancazo, hay que acostumbrarse a ponernos mascarilla».

11:58 Sánchez anuncia la apertura a turistas de Reino Unido la próxima semana y el 7 de junio a viajeros vacunados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que España se abrirá el próximo lunes a los turistas de todos los países catalogados en ‘verde’, entre ellos los de Reino Unido y Japón, y que el próximo 7 de junio se permitirá la entrada a los viajeros de todos los países, siempre que acrediten haber recibido la pauta completa de una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Sánchez, que ha presentado en Fitur el Certificado Verde UE Covid, ha señalado que el sector turístico «se merece buenas noticias» y que será «la palanca que impulse la recuperación».

11:45 CyL baja a nivel de alerta 3 tras la «progresiva mejora» de la situación epidemiológica

La comunidad autónoma de Castilla y León se encuentra desde este viernes, 21 de mayo, en nivel de alerta 3 en el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad tras constatarse la progresiva mejora de la situación epidemiológica, «en buena medida debido a los efectos de la vacunación», según consta en el acuerdo publicado en el Bocyl por el que se hace efectiva la media anunciada ayer por la Junta.

La declaración del nivel 3 en todo el territorio de Castilla y León, con efectos desde hoy y mientras subsista la situación de riesgo que ha motivado esta determinación, se basa en concreto en el informe de la Consejería de Sanidad con fecha de 19 de mayo según el cual los indicadores sanitarios muestran esa «progresiva mejora» en la situación epidemiológica.

11:28 Cataluña contabiliza 591 grupos escolares confinados y un centro cerrado

Las escuelas catalanas contabilizan este viernes 591 grupos estables confinados –un 0,82% del total– y un centro cerrado por brotes de coronavirus –un 0,02% del total–.

La cifra de 591 grupos confinados supone un aumento de 29 respecto al último recuento, ha informado la Conselleria de Educación de la Generalitat en una actualización de datos a partir del vaciado que cada centro introduce en la aplicación ‘Traçacovid’.

11:07 Andalucía prevé comenzar el 7 de julio la vacunación a los menores de 40 años

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha apuntado este viernes que el 7 de julio se estará en disposición de iniciar la vacunación frente a la Covid-19 a los menores de 40 años, una vez que la población entre 50 y 40 se vacunarán a lo largo del próximo mes de junio.

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur TV, recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que, para los jóvenes de entre 12 y 16 años, se está a la espera de los resultados de un estudio de Pfizer y «en cuanto tenga el visto bueno y el prospecto lo admita empezaremos a vacunarlos también».

10:52 El Gobierno incluye a Reino Unido y Japón en la lista de países exentos de restricciones para viajar a España

El Gobierno ha decidido incluir a Reino Unido y Japón en la lista de países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea a través de las fronteras exteriores.

Así lo recoge la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, que justifica esta decisión arguyendo que España recibe un número de visitantes procedente del Reino Unido, «por lo que muchos sectores económicos necesitan adaptar sus capacidades con anticipación a los cambios que se produzcan en fronteras».

10:26 Brasil detecta los primeros casos de la variante india de coronavirus en el país

Brasil ha detectado los primeros casos de la variante B.1.617.2, conocida como variante india, que han llegado a través de un barco procedente de Sudáfrica al estado de Maranhao, al norte del país.

El secretario de Salud de Maranhao y presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Salud de Brasil (CONASS), Carlos Lula, ha confirmado este jueves de la detección de hasta seis positivos con esta variante entre los 24 tripulantes del barco Zhi Shandong.

09:48 La UE acuerda un certificado Covid que no impone la gratuidad para las PCR

La Unión Europea ha llegado este jueves a un acuerdo para crear un certificado europeo que facilite desde este verano viajar a los europeos que hayan sido vacunados contra el coronavirus, tengan anticuerpos o dispongan de una PCR negativa, después de que el Parlamento europeo cediera ante los Veintisiete y renunciara a la gratuidad que exigía para los test.

«Fumata blanca: Tenemos un acuerdo sobre la propuesta para un Certificado Covid digital europeo», ha anunciado el comisario de Justicia, Didier Reynders, a través de las redes sociales tras varias horas de negociación con el Parlamento europeo y los Veintisiete.

09:27 Brasil anuncia la llegada anticipada para junio de cuatro millones de vacunas a través de COVAX

El Ministerio de Salud de Brasil ha anunciado la llegada anticipada para el mes de junio de cuatro millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca a través del mecanismo COVAX.

La entrega de estas dosis, que se enviarán ahora a territorio brasileño el próximo mes, estaba programada para el tercer trimestre del año, informa el medio brasileño UOL.

09:07 Sitges (Barcelona) realiza el primer ensayo en el ocio nocturno en Cataluña

Cinco bares musicales de Sitges (Barcelona) han empezado casi a medianoche el primer ensayo clínico en el ocio nocturno de Cataluña, que reúne a unas 400 personas con mascarilla y sin distancia social en el marco de una eventual reapertura del sector durante la pandemia de Covid-19.

Desde las 23.30 hasta las 3 horas, los participantes están en un espacio perimetrado de la calle Primer de Maig –conocida como ‘la calle del Pecado’– y se les permite beber alcohol y fumar fuera de los establecimientos, así como la libre movilidad entre los bares que participan sin límite de aforo en los locales.

Tres horas antes del inicio de la prueba, los asistentes se han sometido a un test de antígenos rápido (TAR), y se someterán a otro TAR cinco días después para que los investigadores comprueben la tasa de incidencia del virus.

08:38 Localizan nueve positivos de covid-19 entre los menores marroquíes acogidos en Ceuta

El Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha localizado nueve positivos de la enfermedad del coronavirus entre los menores acogidos en Ceuta tras su entrada irregular en territorio español entre el lunes y el miércoles. Los casos diagnosticados tras la realización de 780 pruebas responden a tres chicos con menos de 15 años y a media docena con entre esa edad y 18.

Uno de los contagiados registrados ha necesitado de ingreso hospitalario y se encuentra en aislamiento de observación de urgencias en el Hospital Universitario de la ciudad autónoma, mientras que el resto permanecen en aislamiento en uno de los módulos prefabricados del albergue provisional de Piniers, adonde han sido trasladados desde los polígonos del Tarajal un total de 250 jóvenes.

08:25 Manel ofrecerá hoy en Salt (Gerona) un concierto sin distancia en un estudio clínico

El grupo Manel realizará este viernes en la sala La Mirona de Salt (Gerona), dentro del estudio clínico Abrir Gerona, un concierto donde podrán asistir hasta 1.000 personas que podrán estar con mascarilla, de pie y sin distancia de seguridad.

Se trata de un concierto en homenaje al sector sanitario y cultural, en el que Manel presentará los temas de su último EP, ‘L’amant malalta’, así como temas de anteriores trabajos, y para el que se han agotado las entradas.

08:00 Sanidad notifica 5.733 casos y 33 muertes, mientras la incidencia baja a 139