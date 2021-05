Ex alumnos de la Universidad de Miami envían carta criticando el despido del decano Anthony Varona, líder de la comunidad LGBT

El Nuevo Herald reseñó que, unos 60 ex alumnos de la facultad de derecho de la Universidad de Miami tomaron una medida sin precedentes este viernes al enviarle una carta a los principales administradores de su alma mater, criticando enérgicamente el despido del decano de leyes Anthony Varona y solicitando una reunión.

Los miembros de la Asociación de ex Alumnos de Derecho de la Universidad de Miami —y algunos de los abogados más destacados de Miami— firmaron sus nombres en la carta, dirigida al presidente de la universidad, Julio Frenk, al rector Jeffrey Duerk y a la presidenta de la Junta Directiva, Hilarie Bass.

“Como ex alumnos líderes y partidarios de la Universidad de Miami y nuestra Facultad de Derecho, estamos sorprendidos y entristecidos por el despido del decano Varona”, dice la carta. “Estamos particularmente preocupados por la falta de proceso y la falta de consulta con las partes interesadas importantes, incluidos los líderes de la facultad y los ex alumnos”.

Frenk anunció por primera vez el despido de Varona en un correo electrónico el martes, lo que causó furor en la comunidad, particularmente entre los profesores, a quienes no se les consultó antes a pesar de que las políticas de la UM estipulan lo contrario.

Aunque no reveló las razones específicas del despido, Frenk aludió a problemas con la recaudación de fondos. Es posible que otros dos factores hayan contribuido: un declive en los rankings nacionales y una disminución en la tasa de los estudiantes de UM que aprueban el examen jurídico de Florida para ser abogados.

Varona, de 53 años, llegó a UM en agosto de 2019 después de 14 años en la Facultad de Derecho de la American University, en Washington D.C. Ahora, a menos de dos años, Varona podría perder su decanato el 1 de julio. Frenk se ofreció a dejar que Varona se quedara como miembro titular de la facultad y conservar su título de profesor de derecho M. Minnette Massey.

Una de las vicedecanas de Varona, Lili Levi, presentó su renuncia el martes en protesta, mientras que el Senado de la Facultad de UM aprobó por unanimidad el jueves una resolución denunciando la decisión de Frenk. Levi, quien se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard y ha estado en la facultad de derecho de UM durante 34 años, continuará como profesora de derecho.

Varona no respondió a una solicitud de comentarios el viernes.

Peter Howard, vicepresidente asistente de comunicaciones y relaciones públicas de la UM, se negó a comentar el viernes, y en vez de responder mencionó el mensaje inicial que Frenk envió el martes.

“Eso contiene toda la información que necesita”, le dijo Howard a un reportero del Herald.

Julio Frenk tampoco ha comentado públicamente sobre el asunto.

Ex alumnos citan los logros de Varona

En su carta, los ex alumnos elogiaron a Varona por su “pasión, entusiasmo y capacidad para conectarse y abogar en nombre de la Facultad de Derecho, sus estudiantes y sus ex alumnos”.

Mencionaron que estableció un fondo de emergencia para ayudar a los estudiantes durante la pandemia y recaudó $8 millones para la facultad de derecho desde que se incorporó.

También lo elogiaron por reclutar a su primera clase de estudiantes de derecho en el otoño de 2020, a la que describen como tener “las credenciales más competitivas de cualquier clase de derecho que ha ingresado en los últimos 30 años”.

Los líderes de la asociación pidieron reunirse con los administradores de la UM “en los próximos días para expresar nuestras preocupaciones y abordar cómo esta decisión afectará a nuestros estudiantes y ex alumnos en el futuro”.

El defensor público del Condado Miami-Dade, Carlos Martínez, quien se graduó de la facultad de derecho de UM en 1990, dijo que no firmó la carta porque no ocupa un puesto en la asociación de ex alumnos. Pero, señaló, “es una buena carta” y si la hubiera escrito él, “habría sido muchísimo más agresiva”.

Martínez dijo que nunca había oído que la asociación hubiera escrito una correspondencia similar en el pasado.

“Para mí, eso indica el apoyo generalizado para que el decano siga siendo el decano”, dijo. “Envía un mensaje muy fuerte que la administración universitaria no puede ignorar”.

Todos los ex alumnos con los que Martínez ha hablado desde que se supo la noticia quieren que la universidad restituya a Varona, dijo. Él personalmente también quiere que Frenk se retracte de lo que considera una declaración difamatoria sobre Varona, la misma demanda de la abogada de Varona, Debra Katz.

Katz, en un correo electrónico que envió a Frenk el jueves, exigió que Frenk se retractara de lo que escribió en su correo electrónico del martes, en el que describió “la necesidad de un decano con la visión requerida y la eficacia de ejecución para llevar la escuela a nuevos niveles de excelencia.”

“Una muy buena señal de una universidad madura es cuando cometen un error para corregir el error sin importar cuán público sea”, dijo Martínez al Herald. “Tienes que aprender de tu error, y para mí, ha sido un error tremendo”.

“Acto insensible” despedir al primer decano hispano, líder gay

Otro conocido abogado de Miami y ex alumno de la facultad de derecho de UM, Tod Aronovitz, escribió un correo electrónico privado a Frenk este jueves, en el que lo criticaba por retirar al primer decano hispano de la facultad de derecho y uno que ha sido un líder en la comunidad gay.

Varona nació en Cuba en 1967 y emigró a Estados Unidos de niño con su familia; fue criado en Nueva Jersey. Fue el director legal de Human Rights Campaign, la organización de derechos civiles LGBTQ más grande del país.

“Tomar esta acción abrupta después de que nuestro diligente decano estuvo al mando de la facultad de leyes de UM durante 18 agitados meses con COVID-19 es increíble. Además, el momento de despedir a un decano respetado que es el primer decano hispano y miembro de la comunidad LGBTQ durante la campaña de recaudación de fondos de la UM es un acto insensible”, escribió Aronovitz en el correo electrónico, que compartió con el Herald.

Al menos otra organización también criticó a UM por obligar a Varona a renunciar: el Comité Ejecutivo de la Sección de Grupos Minoritarios de la Asociación de Facultades de Derecho Estadounidenses.

En una carta abierta publicada el jueves, el grupo pidió una “investigación independiente y creíble sobre las razones reales del despido de Dean Varona”, en parte debido a la identidad de Varona como hombre gay e hispano.

“Dean Varona se ha ganado una profunda admiración, respeto y amistad en toda la academia legal de los Estados Unidos”, dice la carta. “Es impensable que la Universidad de Miami tome una acción tan arbitraria, caprichosa y unilateral en su contra”.

Fuente: El Nuevo Herald