Luka Doncic demuestra que va por todos los récords de playoffs

El jugador de los Dallas Mavericks, Luka Doncic estableció récord en la historia de los Playoffs ante el equipo de Angeles Clippers en la NBA.

Luka Doncic se convirtió en el primer jugador en conseguir 275 puntos, 75 asistencias y 75 rebotes en nueve juegos de su carrera en los Playoffs en la NBA.

Es un récord que por todas partes es bien difícil, ya que hay que conseguir muchos puntos y no tanto eso, sino también los rebotes que hay que coger y las asistencias que hay que repartir, hay que darle a todo el crédito, ya que lo hizo en tan solo nueve partidos que ha jugado en Playoffs.

Aquí el dato:

