Luka Doncic y Patrick Beverley tienen encontrón después de falta

Patrick Beverley y Luka Doncic tuvieron un gran encontrón en pleno partido tras una falta ofensiva de Doncic ante un jugador de Angeles Clippers en la NBA.

Luka Doncic se encontraba llegando hace la canasta cuando le dio una falta ofensiva a un jugador de los Angeles Clippers, Doncic salió a reclamarle al árbitro y tuvo un pequeño roce con Patrick Beverley se molestó y terminó a rempujándolo un poco y de inmediato se enfrentaron cara a cara, gracias a los árbitros presentes no pasó nada ninguna lesión física entre los jugadores.

Aquí el video:

Luka Doncic and Patrick Beverley get into it 👀

Mavs-Clippers getting chippy 🍿pic.twitter.com/GOESbtHACP

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 29, 2021