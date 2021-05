Morel Rodríguez le pide la renuncia a Alfredo Díaz como gobernador de Nueva Esparta

Este sabado 29 de mayo se realizó una asamblea en la localidad de Villa Rossa, en doonde, el aspirante a la gobernación de Nueva Esparta, Morel Rodríguez entre otros temas, le pidió al actual gobernador, Alfredo Díaz que dejara el puesto.

“Señor gobernador, renuncie. Le dimos la oportunidad de gobernar y no cumplió, no pudo y ya no podrá. Su tiempo se acabó”,