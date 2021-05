Nuestro compañero Américo de Grazia está equivocado, dice Andrés Velásquez

El líder de La Causa R, Andrés Velásquez, señaló este viernes que a pesar de que Américo de Grazia es su compañero y un luchador, su estrategia de postularse como gobernador al estado Bolívar no es la correcta.

«Es nuestro compañero, es un luchador que se ha jugado la vida por el país, pero esta equivocado en la estrategia», apuntó.

El martes De Grazia apostó por un plan «plebiscito-revocatorio-presidenciales», pues opinó que lo demás «son mantras mágicos», pero sin mencionar el Acuerdo de Salvación Nacional que plantea Juan Guaidó.

Velásquez, por otro lado, indicó que el Acuerdo de Salvación Nacional sería importante para resolver la crisis, pero cuestiona si Nicolás Maduro se sentará de verdad a negociar.

Asimismo, remarcó que «la negociación debe ser rápida y tiene que generar resultados, le pido a Dios que sea un éxito. Pero yo no me chupo el dedo, hay que estar mosca y no caer en la trampa de Maduro».

«Yo me pregunto, ¿de verdad Nicolás Maduro se va a sentar y aceptar ir a una negociación? Si comenzó el tirando tres perlas, como: que le quiten las sanciones, me reconocen como presidente y a la Asamblea Nacional de 2020 y que le liberen las cuentas, ya sabemos que lo que más les duele es la plata. Los dólares porque es lo primero que esta pidiendo. Y tratar de lavarse la cara ante la comunidad internacional», continúo diciendo.

Además, en materia electoral dejó claro que «las elecciones regionales son inútiles, si no logramos condiciones electorales y un cronograma que incluya la elección presidencial».

También dijo el dirigente nacional de Causa R que «si le ponen fecha a la elecciones presidenciales participaremos en las elecciones regionales.

Nota de prensa