Padre de joven que ayudó a zuliana en Río Bravo: “Estamos superorgullosos”

1190022

«No. No estamos orgullosos. Estamos superorgullosos», responde, de entrada, César Padrón padre al referirse a su hijo César Andrés, migrante venezolano que el miércoles 27 de mayo fue captado por una cámara de video sobre el Río Grande, frontera de México con Estados Unidos, cargando a una adulta mayor zuliana afectada por el cansancio.

La viralización de la imagen le permitió a su familia en Maracaibo saber que estaba en buen estado, porque nunca pudieron establecer contacto telefónico con él desde su viaje a México. Al referirse al mayor de sus tres hijos, el padre destaca la figura de un triángulo en su formación.

«César Andrés desde pequeño estuvo centrado en un triángulo: iba de su casa para la escuela o para el estadio de béisbol. De allí no salía. Siempre ha sido muy responsable, espiritual y y maduro», detalla el docente, quien asegura que su hijo convirtió el triangulo en cuadrado por su constante presencia en los gimnasios.

Lea también: Video | Abuela maracucha cruza el río Bravo para llegar a Estados Unidos

El muchacho criado en Belloso, cerca de las famosas empanadas Loco Lindo, tuvo como aval la educación recibida en el colegio Nazareth, en 5 de Julio. «Allí, en esa escuela arquidiocesana, le dieron una formación muy buena», detalla.

César Andrés, según su papá, formó parte de la selección de béisbol del estado Zulia y hasta la última temporada del róster de Águilas, como jardinero. También resaltaba en baloncesto. «No fue selección de Venezuela en béisbol porque lo invitaron a una prueba en Estados Unidos y allá el Miami Dade College le aprobó una beca universitaria. César firmó hasta un contrato. Estaba feliz», recuerda. Sin embargo, eran tiempos de las protestas en Venezuela con las famosas guarimbas, y pese a la solicitud para la aprobación de la beca de estudio del Miami College, la Embajada venezolana se la negó. «Fue una gran decepción», sostiene su progenitor, que asegura que, pese a todo, logró levantarse mentalmente.

Lea también: Cruzar el río Bravo hacia EE. UU. : ¿quién es el venezolano que ayudó a Irma?

César Andrés es fanático de varios grandeligas, pero de uno en particular: el segunda base de los Astros de Houston, José Altuve. «Para mi hijo, las características físicas de José, quien no es muy alto, es una limitante superada por su talento. Dice que lo que hace no es usual. Lo admira mucho».

Esta es parte de la historia del joven de 24 años que sostiene sobre sus hombros y frente al mundo los valores del venezolano de bien que busca un futuro fuera de su país, pagando el precio de arriesgar su vida bajo condiciones extremas.

Esta información fue procesada y publicada originalmente en @CronicasDeChile

Redacción El PitazoVista_1