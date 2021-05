Perú | Expresidente del BCR asegura que no avala plan de gobierno de Pedro Castillo

El expresidente del BCR, Richard Webb, se reunió esta mañana con Pedro Castillo y miembros de su equipo técnico

Luego de sostener una reunión con el candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Richard Webb aseguró que no forma parte del equipo técnico del partido fundado por Vladimir Cerrón ni avala su plan de gobierno.

“Nunca me niego a conversar con quien me lo solicita. Ese es el único alcance de la corta reunión sostenida con el candidato Pedro Castillo. En el contexto electoral que nos encontramos aclaro que no formo parte de su equipo económico, ni avalo el plan de gobierno de Perú Libre”, escribió Webb en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, Pedro Castillo junto a miembros de su equipo técnico se reunieron hoy con el expresidente del BCR Richard Webb en un inmueble de Breña.

Al término de la reunión, Richard Webb evitó dar muchos detalles de lo que se habló en dicha reunión y aseguró que llegó en representación de su propia persona.

“(Fue una reunión) breve. Hemos conversado, sí. No puedo decir nada pero me ha encantado conocerlo”, señaló Webb.

“[¿De qué temas hablaron?] En general sobre aspectos de la economía. Varios temas. Será él (Pedro Castillo) quien, si quiera, comentará”, indicó.