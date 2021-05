Una de las páginas web más visitadas en el país es Patria por los bonos del Estado, afirma Oliveros

Recientemente la administración de Nicolás Maduro inició la entrega del bono denominado “Conciencia y Unión” a los suscriptores del sistema Patria, asignación que no les llega a todos.

En ese sentido, el economista y director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, piensa que la política de esos bonos «pareciera que tiende a sustituir un diseño armado de la política social por parte del Ejecutivo» que no cuenta con criterios de transparencia, sin saber con exactitud los objetivos a alcanzar «en términos de resolver y atacar los temas sociales asociados a la pobreza como: alimentación, educación y salud», expresó este miércoles en entrevista ofrecida al Circuito Éxitos.

A su juicio, Oliveros señala que existe una política errada, desordenada y estos bonos «con nombres pintorescos» no hay información de quién los recibe. «Puede ser que una persona los reciba en un mes en algunas veces o que a una familia le caigan varios o ninguno y no está clarificado cómo el gobierno distribuye estos recursos», dijo.

Los venezolanos entran a ver si les cayó dinero

El economista también precisó que una de los sitios webs más visitados en Venezuela es la página Patria, debido a que hay un grueso importante de venezolanos que ingresan diariamente al portal para saber si fueron beneficiados con algunas de estas bonificaciones sociales. «La gente entra a cada momento para verificar si ha entrado algo de plata y no sabe al final si le toca o no. Esto complica a los analistas e investigadores para poder medir el alcance. Eso que hace el gobierno es poco transparente y no se puede cuantificar», puntualizó.

Oliveros destacó que los bonos asignados a través de la plataforma Patria sí tienen un impacto en la economía familiar porque cuando un grupo los recibe, rápidamente son destinados para comprar alimentos «para poder hacer frente a los gastos». Además, aseguró que existe un 60% de la población que está trabajando por su cuenta sin recibir beneficios formales que establece la Ley del Trabajo o «asociado a una empresa formal y estos bonos completan ese ‘rebusque’. Les ayuda», expresó.

El Estado genera pocos ingresos

El director de Ecoanalítica informó que el Estado está gastando «mucho menos de lo que gastaba en el pasado. Cuando Maduro arrancó su gobierno el Producto Interno Bruto (PIB) estaba en 50 puntos aproximadamente y hoy no llega a 15 puntos. El PIB ha caído brutalmente en una magnitud en términos nominales en un 90% y el problema está en que hay un Estado que genera pocos ingresos».

En ese sentido, dijo que el Banco Central de Venezuela lo que hace es fabricar artificialmente los bolívares y cuando éstos entran al sistema (sea cual sea la plataforma), los venezolanos piensan de inmediato es en comprar cosas si el monto es pequeño, pero si reciben una cantidad considerable en bolívares, prefieren comprar dólares. «Esto tiene una incidencia en la tasa de cambio y también en la inflación», precisó.

El problema es estructural

Oliveros resaltó que ante la crisis por la cual atraviesa el país, si una persona recibe este tipo de asignaciones, no tiene porqué sentirse culpable de generar inflación. «El problema es estructural y las faltas de fuentes de financiamiento que tiene el Estado y, sobre todo, de la destrucción de la desconfianza de la moneda. Si tú lo recibes, compras cosas rápidamente porque se van a diluir, perderán su valor». Adicionalmente, expresó que esta situación genera una atención económica con «impacto en los precios y a su vez, en la inflación, porque hay un Estado que se volvió inviable y en una moneda en la que no se confía».

Finalmente, el economista considera que este tipo de bonificaciones pudieran funcionar de una mejor manera si se estableciera una política social, es decir, con mejores criterios sobre quién debería recibir esa asignación en función también de un logro de objetivos que podrían abarcar los sectores alimentación educación y hasta la población de adultos mayores.