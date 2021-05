Vargas | Consejos Comunales han movilizado a 1.267 adultos mayores para ser vacunados contra COVID- 19

1189999

La Guaira.- A Carmen Martínez le llegó un mensaje a su teléfono celular el pasado miércoles 26 de mayo. El mensaje era del Sistema Patria y decía que debía acudir a su centro de vacunación más cercano pues había sido seleccionada para ser vacunada. Martínez de 74 años y residente de Maiquetía en el estado Vargas, no sabía dónde estaban vacunando. Por eso acudió a la vocera de su consejo comunal. Ella la orientó. Al día siguiente del mensaje, fue vacunada.

“Me pareció un tanto desordenado el proceso. Además que no te informan nada. Yo veo el canal Venezolana de Televisión todos los días, para ver qué decían del Plan Nacional de Vacunación y nada. Ni una seña. Me llegó el mensaje y me fui con otras vecinas, también de la tercera edad, pero a ellas las devolvieron porque no estaban en la lista. Eso me parece injusto. Una de ellas es hasta más vieja que yo. Agradezco la vacuna, pero como lo hacen te hace sentir mal”, cuenta la secretaria jubilada.

Martínez fue una de las afortunadas personas de la tercera edad, residentes del litoral central, que recibieron vacuna contra el COVID-19, durante la última semana. De acuerdo a la Dirección Estadal de Salud del estado costero, se han colocado 1.267 dosis de vacunas de Sputnik-V.

“Los adultos mayores están siendo convocados por el Sistema Patria o a través de los consejos comunales de sus sectores de residencia. Los consejos comunales han realizado censos previos para determinar qué población debe ser vacunada con prioridad”, explica vía telefónica Gina Regalado, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en la región.

De acuerdo a la funcionaria, para este proceso se han habilitado diversos Centros de Diagnósticos Integrales (CDI) en las parroquias Urimare, Carlos Soublette, Maiquetía, Naiguatá, Carayaca y El Junko, mientras que en La Guaira se atienden en la Dirección de Salud, así como en el Ambulatorio Dr. Alfredo Machado en Catia La Mar, conocido como “el hospitalito” de Catia La Mar y el Centro Materno Infantil Ana Teresa de Jesús Ponce, conocida como la maternidad de Macuto.

Aunque la funcionaria asegura que el proceso se desarrolla con normalidad, voceros de los consejos comunales se muestran preocupados por la responsabilidad. “A nosotros nos contactaron y nos dijeron que enviáramos un listado con los dos casos más emblemáticos de personas mayores de cada edificio. Es decir somos siete bloques, una lista de 14 personas de un urbanismo tan grande es casi que nadie de la comunidad, donde la mayoría son adultos mayores. Esperemos que haya más vacunas”, contó una vocera de uno de los consejos comunales de los bloques de Pariata en la parroquia Carlos Soublette.

Nadeska NoriegaGran Caracas