Adolescente de 14 años será juzgado como adulto por asesinar a compañera de escuela con 114 puñaladas

La agencia rusa RT reseñó que, un adolescente de 14 años será juzgado como adulto tras ser acusado de apuñalar 114 veces a una animadora, de 13 años, en la ciudad de Jacksonville (Florida, EE.UU.). Las autoridades impusieron cargos en contra del sospechoso por asesinato en primer grado este jueves, reportan medios locales.

JUST IN: Aiden Fucci, 14, will be tried as an ADULT for the premeditated murder of 13-year-old #tristynbailey https://t.co/TmFDrJomGq

Inicialmente, el supuesto criminal fue imputado por homicidio en segundo grado, pero luego un gran jurado replanteó la decisión, tomando en cuenta la crueldad del hecho. El presunto asesino, identificado como Aiden Fucci, habría atacado a Tristyn Bailey con tanta fuerza que la hoja de su arma blanca se rompió y se clavó en el cuero cabelludo de la víctima.

Desde el arresto de Fucci el pasado 12 de mayo, más de 700.000 personas se unieron a una petición para instar al fiscal asignado al caso a juzgarlo como un adulto.

La adolescente fue reportada como desaparecida el 9 de mayo y poco después, hallaron su cadáver en un bosque.

Fucci y Bailey estudiaban en la misma escuela y vivían en el mismo vecindario. El día del asesinato, las cámaras de seguridad registraron a los dos menores caminando hacia el bosque, pero más tarde, Aiden regresó solo a casa.

Esa jornada, el inculpado publicó un selfie en redes sociales desde un patrullero, aparentemente, burlándose de su víctima y haciendo el signo de la victoria junto a la frase: “Hola, chicos, ¿nadie ha visto a Tristyn últimamente?”. En aquel entonces, la Policía lo consideraba como un testigo, detalla NBC News.

I asked the SJCSO about this Snapchat photo of Aiden Fucci. It appears he took this in the back of a police car.

Deputies say social media and surveillance video played a part in making an arrest. pic.twitter.com/IkU2L1dKll

