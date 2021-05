EEUU | Lamentan la “oportunidad perdida” de Biden para reducir fondos a Inmigración

Grupos de activistas y de los derechos civiles criticaron este viernes que el presidente, Joe Biden, mantenga el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las camas para mantener detenidos a inmigrantes indocumentados, y lo calificaron de “oportunidad perdida”.

Biden anunció este viernes su propuesta de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, que comienza en octubre, y que asciende a seis billones de dólares, parte de los cuales servirán para financiar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y pagar las 30.000 camas en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En caso de aprobarse en sus actuales términos, DHS recibiría más de 52.000 millones de dólares en el año fiscal 2022, prácticamente lo mismo que en el actual periodo fiscal, aprobado durante el gobierno del hoy expresidente Donald Trump.

La solicitud de presupuesto incluye unos 2.800 millones para la detención de inmigrantes, cifra muy similar a la existente con el republicano, que hizo de la política migratoria una de sus prioridades y aumentar las deportaciones una enseña de su presidencia.

Jorge Loweree, director de políticas del American Immigration Council, consideró que esta propuesta mantiene en “gran medida” los niveles de la era Trump para la aplicación de las leyes migratorias, lo que, en su opinión, es “profundamente decepcionante y una oportunidad perdida para un cambio significativo”.

