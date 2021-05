Russell Westbrook empató en triples dobles al legendario Jason Kidd

El jugador de los Washington Wizards, Russell Westbrook igualó en triples dobles con el ex-jugador de la NBA Jason Kidd.

En el partido entre Washington Wizards y Sixers, Russell Westbrook pudo completar otro récord en el renglón de los triples empato con Jason Kidd.

Russell Westbrook consiguió el undécimo triple-doble de playoffs de su carrera para empatar a Jason Kidd en el tercer lugar en la lista de todos los tiempos de la NBA.

Aquí el dato:

Russell Westbrook picked up his 11th career playoff triple-double to tie Jason Kidd for 3rd on the NBA’s all-time list. pic.twitter.com/cIRIRFUqQD

— theScore (@theScore) May 30, 2021