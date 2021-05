Abuelos de Anzoátegui piden inclusión en jornadas de vacunación

1191852

Anzoátegui.- Descontento ha generado la selección de personas de la tercera edad para la participación en las jornadas de vacunación contra la COVID-19 a través del sistema patria, inconformidad que han hecho saber algunos abuelos en la zona norte del estado Anzoátegui.

Elena Torres vive en el sector Razetti I de Barcelona y es una de las denunciantes. Ella contó al equipo de El Pitazo, la tarde de este domingo 30 de mayo, que hasta ahora no conoce al primer abuelo que haya sido seleccionado para participar en las jornadas de vacunación.

“No creo en la selección a través del Carnet de la Patria porque hasta ahora no conozco a ninguna de las personas que han escogido para ser vacunadas. Considero que debe ser por sector o por zona, sin ningún tipo de discriminación”, aseguró.

A sus 67 años de edad Elena cuenta que nunca tramitó su Carnet de la Patria porque no está de acuerdo con lo que ha llamado “régimen político”, por lo que considera que le están violando sus derechos como venezolana al excluirla de las jornadas de vacunación.

“Tengo una amiga en el sector El Amparo de Pozuelos y a ella la censaron. Allí los miembros del consejo comunal hicieron una lista con los abuelos que tiene Carnet de la Patria para que sea vacunados, pero de todos modos no conozco a nadie que a su vez conozca a uno de estos bendecidos que ha sido seleccionado para recibir la vacuna”, reclamó la sexagenaria.

Rubén Flores tiene 71 años de edad y cuenta con su Carnet de la Patria, pero asegura que no lo van a llamar porque cree que la selección es realizada sólo para las personas de la tercera edad que aún hacen vida política dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“A mí no me van a engañar, ya estoy muy viejo para creer en cuentos de camino, para nadie es un secreto que esa selección está viciada y si no es así, por qué no he conocido a la primera persona vacunada en la zona norte de Anzoátegui”, denunció Flores.

Las denuncias fueron recibidas a propósito del anuncio realizado por la autoridad única sanitaria en Anzoátegui, Yemaira Villasmil, quien informó, la tarde del sábado 30 de mayo a través de un comunicado de prensa, que durante el fin de semana iniciarían la jornada de vacunación masiva en el estado.

Villasmil especificó que fueron habilitados tres puntos de vacunación ubicados en el sector Campo Claro y Hospital Luis Razetti de Barcelona, además del seguro social de El Tigre y este lunes 31 de mayo anunció que la jornada culminó con la aplicación de 840 dosis en la entidad.

La autoridad única especificó a través del programa radial que dirige el protector del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, que se van a sumar otros dos puntos de vacunación para dar cumplimiento y agilizar el plan de inmunización masiva en Anzoátegui, entidad que forma parte de los 15 estado con mayor casos confirmados COVID-19 actualmente.

Según cifras aportadas por el Gobierno de Nicolás Maduro, hasta el pasado 28 de mayo en el estado Anzoátegui se han contabilizado 5.448 contagios y 132 muertes por COVID-19, cifra que incrementó durante el fin de semana.

Esta noticia es parte del seguimiento al proceso de vacunación contra el COVID-19 que realiza la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por El Pitazo, Runrunes y Tal Cual.

Giovanna PellicaniOriente