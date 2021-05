Adriana Azzi: Horóscopo del 31 de mayo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 31 de mayo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Entrega.

Número de suerte: 592

El sol sale para ti. No entiendes muchas cosas que están pasando. Separar lo laboral de tu vida personal. Estás en un lugar donde te sientes que hay círculos viciosos. Debes tener fe en ti mismo. Logras tus objetivos. Habilidad para tomar decisiones. Es el momento de iniciar proyectos. Pérdidas.

Trabajo: Conversaciones donde se aclaran dudas. Cuídate de compañero de mala reputación. Te dan nuevas órdenes.

Salud: Racha de buena salud.

Amor: Vas a un restaurant de comida criolla. Vences logras. Amiga que te ayuda en compras.

Parejas: Necesitas aclarar situaciones con tu pareja. Brilla la luz en este dia en el amor.

Solteros: Dinero que llega a tus manos que creías perdido. Tienes muchas cargas y estrés.

Mujer: Asumes la responsabilidad de un niño. Debes asistir a una celebración. No hagas alarde de lo que sabes.

Hombre: Triunfos logros mucha bendiciones para ti. Te sientes atrapado y no sabes qué decisión tomar.

Consejo: Cuidado con gastos con dinero que no ha llegado.

Tauro

Palabra clave: Lucha.

Número de suerte: 206

No tengas miedo a nada adelante si no arriesgas no sabrás que pudo pasar. Cuidado con pérdidas en tu entorno. Fiesta que debes asistir. Hijo pequeño que dice que nunca estas. Cuidado con gastos de más. Venta de una propiedad en positivo. Reuniones familiares. Compras apuradas por fiesta.

Trabajo: Cuidado con un hombre que llega agresivo a tu sitio de trabajo. Malestar y cansancio. Viajes.

Salud: Atender malestar en los pulmones.

Amor: Sientes que tienes poder. Se descubren mentiras y todo cae. Te alejas de alguien que te maltrata.

Parejas: Es el momento de hacer un inversión pendiente. La economía se activa. Viaje de ida y vuelta.

Solteros: Comparte lo que estás viviendo con tus seres queridos. No permitas la traición.

Mujer: No puedes estar tranquila en tu casa algo te molesta. El dinero no te alcanza. Trata de cumplir tus metas.

Hombre: Compra de boletos de viaje. Celebración y muchas bebidas. Verás algo que te gusta en una casa.

Consejo: Es el momento de cerrar un ciclo del pasado.

Géminis

Palabra clave: Disfrutar.

Número de suerte: 805

Cálmate no te apures todo llega. Fertilidad en tu vida en lo económico. Reunión importante. Personas influyentes y de poder que te buscan. Ayúdate con lo espiritual usó tu psiquismo. Amigos que te ayuda o te busca. No permitas que otros te manipulen debes buscar la verdad de algo.

Trabajo: No permitas que personas en tu trabajo digan lo que tengas que hacer. Cuidado con energías que perturban donde laboras.

Salud: Es hora de visitar un nutricionista.

Amor: Olvida el pasado. Cambios en fecha de viaje. Alguien te declara sus sentimientos hacia ti.

Parejas: Estás listo (a) para decidir para tener un hijo. Vivirán muy buenos momentos.

Solteros: Cambios de vida ya que te quieres olvidar de alguien. Consigues la felicidad en otro sitio.

Mujer: Mudanza. Firma de documentos por una vivienda. Cobras un dinero que creías perdido.

Hombre: Buenas noticias por llamada telefónica. Cuidado con las mentiras. Algo con bienes.

Consejo: No te enfades si las cosas no salen bien.

Cancer

Palabra clave: Elección.

Número de suerte: 834

Dinero que llega. No te confundas con las personas. Debes mejorar una situación. Cosas que dicen, no le hagas caso lo importante es como tú lo haces. Debes estar claro lo que estás haciendo. Atiende a tus difunto hazle misas o visítalos al cementerio. Viajes por paseos. Buenas noticias

Trabajo: Acuerdo con tus compañeros. Controla tu mal genio. La prosperidad en lo laboral está en tus manos.

Salud: Sin problemas.

Amor: vences tus enemigos. Haz una limpieza espiritual en tu casa y camino de ella en el amor.

Parejas: Salida de un sitio donde no regresas más. Invitaciones que te hacen llegar. Algo con música.

Solteros: La paz y la tranquilidad en este momento en tu vida. Recuerdos del pasado. Pon esfuerzo en lo que haces y lo lograras.

Mujer: Todo lo detenido toma movimientos. Cuidado con una persona que es falsa contigo. Celebraciones.

Hombre: Alegrías ya que se da un negocio o compromiso. Recoges lo que cosechas.

Consejo: Asegúrate que el pasado no regrese a tu presente.

Leo

Palabra clave: Buscar.

Número de suerte: 119

Sé más cuidadoso (a) en tu trabajo. Cuidado con quien hablas y lo que dices. Se lo mejor posible. En el amor hay cosas que debes solucionar para que haya una buena relación. Viajes, luchas interna. Debes disfrutar a tu familia e hijos. Recibes un dinero pendiente. Menaje que debes compartir.

Trabajo: Cambio de moneda extranjera. Algo con una línea de cosméticos. Algo con videos o personas que trabaja con esto.

Salud: Dolores en la mano.

Amor: No hagas trampa en las cosas ya que el resultado no es bueno. Padre que te apoya por lo que pasas.

Pareja: Te regalan un talismán. Planifica las cosas analiza lo bueno o malo de lo que quieres.

Solteros: Inicias un negocio. Sentirás que tienes un poder en tu mano pero no destruya eso.

Mujer: Conversaciones con tu pareja donde aclaras las cosas y habrá bendiciones en tu vida.

Hombre: Te reúnes con personas que te aman. Buena semana hay productividad.

Consejo: No vayas tan rápido ten calma.

Virgo

Palabra clave: Tranquilidad.

Número de suerte: 771

Complaces a seres querido. Viajes a tierras caliente. Familiar que te pide ayuda. Inicias ejercicios. Debes controlar miedos internos. Controlas tu resistencia. Hijos que te buscan. Nuevos movimientos. Cuidado con otra relación que te trae problemas. Molestia por un dinero. Evita chismes.

Trabajo: Deja el mal carácter. Nuevas situaciones emotivas. El destino está hecho. Mucho tiempo en tu oficina.

Salud: Debes revisar porque no duermes bien.

Amor: Decisiones que tomar por jefe o hombre de poder que te pide algo. Utiliza tu intuición.

Parejas: Estás en una situación de espera pero lo que quieres llega. Firmas. Algo con competencias.

Solteros: Hecho curioso con un amigo. No te dejes intimidar. Pendiente con tratamiento que debes cumplir.

Mujer: Se avecinan nuevas oportunidades en lo económico. Triunfos y logros. Salidas nocturnas donde debes tener cuidado.

Hombre: Superas una pérdida. Algo con una reunión religiosa. Visita inesperada que te sorprende.

Consejo: Es hora del contacto espiritual.

Libra

Palabra clave: Felicidad.

Número de suerte: 893

Alegrías querido amigo tienes muchas bendiciones en esta semana conoces a una persona especial. Atiende a tus difuntos. Cuidado con el estrés. Tomas una decisión en la parte económica. Quieres mucho a una persona cercana y te respalda en lo económico. Nuevos negocios. Nuevos inicios.

Trabajo: Cuidarte de persona chismosa en tu trabajo. Acuerdos que se deben respetar.

Salud: Dolores de cabeza frecuente.

Amor: Solución de conflictos con la persona que estas. Ofreces algo sin ningún interés. Ayudas que ofreces.

Parejas: Te sentirás muy feliz ya que estas en familia y compartes. Celebraciones nocturnas.

Solteros: Recibes un mensaje del exterior. Te aclaran un chisme. No sientas envidia por nada tienes todo.

Mujer: Vences a tus enemigos con ayuda de otras personas. Alegrías firmas y triunfos.

Hombre: viajes donde recibes un mensaje por negocios. Necesitas descansar un poco más.

Consejo: No pierdas las oportunidad.

Escorpio

Palabra clave: Independiente.

Número de suerte: 224

Un nuevo movimiento económico. La administración llega a tu casa. Los sentimientos, demuéstralos. Comparte con la familia. A luchar por lo que quieres. No escuches chismes. Contaras mucho dinero. Celebraciones. Cuidado con los gastos excesivos.

Trabajo: Lo que recibes no te alcanza. Mucho trabajo. Dinero que llega.

Salud: La salud tiende a mejorar.

Amor: Compartes con personas del pasado o familiares. Deseos de ir a un lugar especial.

Parejas: Debes prepararte para algo que debes enfrentar en tu casa tendrás angustia por hijos.

Solteros: Nueva oportunidad para un cambio que quieres. Estabilidad. Acuerdos positivos.

Mujer: Remodelación. Limpias los closet. Saca lo que no usas. No te quedes callada ante mentiras.

Hombre: La relajación es importante. Descubre que un dinero se pierde y sabes quién fue y te lo devuelve.

Consejo: Cumple con tus deberes. Persona joven hijo o sobrino que te ayuda. Cuídate de personas traicioneras.

Sagitario

Palabra clave: Ambición.

Número de suerte: 700

Dinero que llega. Nuevos motivos sentimentales. Cuidado con cambios de improvisto. Sé más cordial con una persona que llega de viaje y trae buenas noticias. Tratamiento médico que debes hacer. Solo el amor y la manera que trates a las personas las cosas mejoran. No mires atrás deja el pasado.

Trabajo: La estrella de la fortuna está de tu lado. Te dan un cargo nuevo. Cobras un dinero esperado.

Salud: Consume más miel que azúcar.

Amor: Nuevos amigos. Tendencias a conocer a personas muy fieles en el amor. Cambios rotundos.

Pareja: Hombre de poder militar que te da una buena noticia. Logros y triunfos. Reencuentros.

Solteros: Eres sabio utiliza eso en ti mismo. Recibes una llamada para una entrevista laboral.

Mujer: Serás seleccionada para una comisión en donde estas o vives. Celebraciones.

Hombre: Paseos en grupo. La familia te pide cambios o que respete lo que dices y pides. Mudanza.

Consejo: Mensaje importante de quien menos esperas, escúchalo (a).

Capricornio

Palabra clave: Impulsivo.

Número de suerte: 196

Encuentras el amor para toda la vida. Filtraciones en tu casa que debes resolver. Una sonrisa te atrapa. Te regalan algo de otro país. Debes terminar lo que has iniciado. El amor lo resuelve todo. Sorpresas y alegrías de algo que no esperas. Compresión. Mudanzas. Nuevas etapas. Negocios positivo.

Trabajo: Inicias en un nuevo empleo. Reunión con amigos por cumpleaño de compañero.

Salud: Si vas a realizar deportes fuertes hazlo con alguien experto.

Amor: Para la reconciliación es importante ser humilde y escuchar para analizar. Nuevas ideas.

Parejas: Cambios de ideas con otros. Será muy productivo este dia.

Transformaciones en la política. Cambios en tu vida.

Solteros: Busca más creatividad en lo laboral. Algo con unas predicciones que te sorprende.

Mujer: Primeras etapas de una relación. Fuertes lazos familiares que no permiten separarte de tu familia.

Hombre: Seguridad. Cuidado con enemigos cercanos. Una relación que está a punto de terminar.

Consejo: Escucha tu corazón.

Acuario

Palabra clave: Ayudar.

Número de suerte: 810

Reunión con socios. Estarás contento ya que tienes a una mujer especial en tu casa. Celebraciones reuniones y encuentros con familiares en tu casa y se toma decisiones importante. Indecisiones. Viajes. Hazte un baño espiritual. Reunión por pedida de mano y habrá alegrías y celebraciones.

Trabajo: Asume tu responsabilidad. Jefe pendiente o personas de poder que te da la mano en algo que haces.

Salud: Dolores en el cuello que debes atender.

Amor: Estrés cuidado. Aléjate de personas envidiosas. Ten calma se soluciona un problema económico.

Parejas: Cambio en la rutina de tu vida. Estás en un sitio buscando algo. Hecho curioso en un ascensor.

Solteros: Terminas con una relación. Fin de algo que no quieres seguir. Momentos difíciles.

Mujer: Embarazo, amiga si lo esperabas ya llegó, sino cuídate. Confía en alguien que está a tu lado.

Hombre: Algo con un vehículo. Cuidado con el estrés y la tensión. Cambios de planes que no te gustan.

Consejo: Aprovecha cada segundo de tu vida.

Piscis

Palabra clave: Despacio.

Número de suerte: 228

Salida sin planificación. Debes adaptarte en lo que estás haciendo. Cancelas dinero. La prosperidad está en tus manos. Compra de flores para tu casa. Superas pruebas. Algo con una administradora que solucionas. Sale el sol para ti. Claridad. Nacimiento de un niño. Firmas. Inicias estudio o terminas.

Trabajo: No discutas sin sentido. Haces negocio. Firmas un documento o contrato. Cambio de negocio.

Salud: Sin novedad.

Amor: Persona adulta que te da la espalda por los sentimientos y hay diferencia de edad muy fuerte.

Parejas: Bautizos. Salidas nocturnas. Disfrute en grupo. Indiferencia de amigos que te molesta.

Solteros: Algo con mendigo que debes atender. Suceso en tu entorno que te hacer ayudar a un amigo.

Mujer: Algo que se pierde en mudanzas. Cuídate de traiciones. Chisme de terceros que te molestan.

Hombre: Viaje a sitio de montaña. Cansancio físico. Te darás cuenta quienes serán realmente tus amigos.

Consejo: Nunca es tarde para nuevos inicios.

