Boris Johnson se casó en una ceremonia secreta

En un episodio muy inusual para la política británica, los diarios The Mail on Sunday y The Sun informaron que el primer ministro Boris Johnson se casó ayer con su novia, Carrie Symonds, en una ceremonia planeada y desarrollada en secreto absoluto, en la catedral de Westminster, algo que el Gobierno no confirmó pero tampoco desmintió.

«Me dieron una orden estricta de que no haga comentarios», respondió un vocero del Gobierno ante las consultas de la prensa sobre el presunto casamiento secreto, realizado solo frente a unos pocos amigos cercanos y familiares, informó la agencia de noticias DPA.

De acuerdo al diario The Sun, ni siquiera toda la primera línea del Gobierno estaba al tanto de la boda e incluso se habían remitido tarjetas para que los invitados reservaran la fecha para el casamiento el 30 de julio de 2022.

Es que esa era la fecha que inicialmente se había anunciado para la boda, con el argumento de que la pandemia de coronavirus hacía imposible la ceremonia en 2020.

Justamente por las restricciones de la pandemia, las bodas están en el Reino Unido limitadas a una asistencia de 30 personas.

Johnson, de 56 años, y Symonds, de 33, viven juntos en Downing Street, la sede del Gobierno, desde que el funcionario se convirtió en primer ministro en 2019. El año pasado anunciaron que estaban comprometidos y que esperaban un hijo.

Wilfred Lawrie Nicholas Johnson nació en abril pasado y se convirtió en el sexto hijo de Johnson, que estuvo antes casado por 25 años con la abogada Marina Wheeler.

Cuatro de los hijos del primer ministro son con Wheeler y el quinto es de una relación extramatrimonial con la gestora de arte Helen Macintyre.

