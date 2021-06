Como un proceso «discriminatorio» califica el Dr. Julio Castro la jornada de vacunación en Venezuela

El médico internista e infectólogo, Julio Castro, calificó como «discriminatorio y de segregación» la medida de vacunación a algunos venezolanos que son seleccionados a través del carnet de la patria para ser inmunizados.

En ese sentido, Castro manifestó que están de acuerdo con que el proceso de vacunación sea fuera de los centros hospitalarios, pero no con el proceso selectivo para las personas. «Es una forma de segregación, discriminación, que el proceso de vacunación sea diferente a la cédula de identidad. ¿Por qué? es simple, no todo el mundo está inscrito en el sistema patria, no todo el mundo tiene el carnet», expresó el médico en una entrevista ofrecida en el programa Al Día con Sergio Novelli.

Por lo tanto, aseguró que insistirán por todas las vías posibles en que no puede haber un sistema de discriminación «para unos sí y para otros no. Es injusto y no estamos de acuerdo», resaltó Castro.

Todavía en la fase 1

Según declaraciones del ministro de Salud, Carlos Alvarado, quien anunció un plan de vacunación masivo en todo el país, refirió que este era la fase 2. Sin embargo, el doctor Castro afirmó que todavía se está en la fase 1, la cual correspondía a todo el personal de salud y adultos mayores de 65 años de edad. «Todavía no estamos en la fase 2», afirmó.

-¿Cuántas vacunas han llegado a Venezuela y cuántas personas han sido vacunadas?

-Ante estas interrogantes, el infectólogo señaló que «lamentablemente» dependen de las informaciones oficiales. «No tenemos forma de saber», dijo y resaltó que debe existir una información exacta, cierta y repetida al alcance de todos sobre la cantidad de personas vacunadas. «Tiene que ser una información transparente», puntualizó.

Para finalizar, sobre las diversas variantes del virus en el mundo, Castro indicó que hasta el momento las vacunas no se ven afectadas, hecho que califica como una «buena noticia» y aseguró que todas estas variantes se irán reajustando en el mundo entero.