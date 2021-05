EEUU | Acusan de antisemita a tienda por vender estrellas doradas para no vacunados

Una tienda de sombreros en Nashville, Tennessee, ha sido blanco de protestas y del retiro de proveedores después de que ofreciera estrellas doradas para identificar a los no vacunados contra la covid-19, una insignia que sus críticos han vinculado con la usada por los nazis para identificar a los judíos.

HatWRKS publicó en su cuenta de Instagram el viernes un anuncio en el que promocionaba para la venta parches en forma de estrella de David con la leyenda “No vacunado”, publicó este domingo la cadena estadounidense CNN.

“Los parches están aquí. Quedaron geniales. 5 dólares cada uno. Adhesivo fuerte en la parte posterior. Estaremos ofreciendo gorras de camionero pronto”, se leía en la publicación.

El aviso, que fue retirado posteriormente, fue motivo de quejas de residentes que se dieron cita el sábado a las puertas del establecimiento para protestar por lo que consideraron un mensaje “antisemita”.

“Las imágenes del holocausto no son para vender sombreros”, se leía en uno de los carteles que portaba uno de los participantes en la concentración, mientras en otro se decía que el holocausto no es para mercadeo de GOP, al parecer en alusión al partido republicano.

Tras la manifestación, el fabricante de sombreros John B. Stetson anunció el sábado en su cuenta de Twitter que “como resultado del contenido ofensivo y las opiniones compartidas por HatWRKS en Nashville” dejarían de vender todos sus productos a esa tienda.

As a result of the offensive content and opinions shared by HatWRKS in Nashville, Stetson and our distribution partners will cease the sale of all Stetson products. We thank you for your continued support and patience.

— John B. Stetson (@StetsonUSA) May 29, 2021